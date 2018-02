2018.02.07. 0

Fedezd fel GOPASS síbérlettel a Tátra síterepeit!

Ski Challenge, GOPASS-sal elérhető változatos és vonzó síterepek, megannyi látnivaló és kedvezmények a Tátrában!

Fedezd fel a fenséges Tátrát!

Fenséges csúcsok, friss levegő, rengeteg természeti szépség, bájos tengerszemek vagy festői zugok. A zavartalan pihenés, a sportolási lehetőség és az adrenalin-élmények helye. A Tátra ilyen is. Kemény, gyengéd és titokzatos. Egyedi atmoszférával rendelkezik, amelyben gyengéd ölelést, menedéket, és izgalmas, kemény, titokzatos világot találunk. Fedezd fel apránként ezt a gazdagságot!









Keverj egy koktélt az izgalmas élményekből, és fedezd fel a Tátra természeti szépségeit! Felvonózz kényelmesen Ótátrafüredről a Hrebienok-ra, látogasd meg a Tátrai Jégdómot, melyet az idén a barcelonai Sagrada Familia római katolikus bazilika inspirált. 2008-ban Hrebienokon járt II. Erzsébet angol uralkodónő is, akinek az angol sajtó szerint ez volt az első élménye bármilyen hegyi központban a világon. Juss el a 190 tonna összsúlyt meghaladó hihetetlen 1440 jégtömbből álló építményhez kényelmesen, sorban állás nélkül.

A GOPASS rendszernek köszönhetően lehetőséged nyílik az online vásárlásra, otthonod kényelméből vagy útközben is a legelőnyösebb áron juthatsz a belépőjegyekhez.

GOPASS nemcsak 1, hanem egyből 3 síközpontra is!

A síelés a GOPASS-al, nem csak egyszerű sízési lehetőséget jelent. A rendszer számolja a lesíelt kilométerek számát, amely nyomon követhető az applikációban.

Ha teljesítetted a Ski Challenge-t, matricát kapsz a sisakodra, amellyel skipasst nyerhetsz vagy megjutalmazhatod magad a vendéglők egyikében.

Így síelhetsz le 2190 méter magasról, a Lomnici Nyeregről a legmeredekebb, összesen 5.5 kilométer hosszú lesiklópályán egészen Tátralomnicra. A Tátra leghosszabb sípályájának - melynek szintkülönbsége 1300 m és átlaglejtése a Lomnici Nyeregben 46,91 százalékos – nyitva tartása függ az időjárási feltételektől, itt ugyanis csakis természetes hó van.

A GOPASS-al továbbá igénybe lehet venni a legnagyobb csehországi síközpont sípályáit a Špindlerův Mlýn ski arénájában és a lengyelországi Szczyrk síközpontban is, melyben az idei szezontól 3 új felvonó, a gyermekes családok számára egy új kék lesiklópálya és kibővített hóágyú rendszer várja az odalátogatókat.



Csorba-tó és Jasná - változatos síterepek mindenkinek

Csorba-tavi sípálya

Ha a könnyű és közepesen nehéz lesiklópályák híve vagy, keresd fel a Csorba tavat (Štrbské pleso), melyet szívesen látogatnak kisgyermekes családok és a haladó síelők egyaránt.

Jasná

A legjobb pályák keverékének egyvelegét a Jasná központ kínálja, mely nemcsak a profi sízők, hanem a kezdők számára is tökéletes. A helyszín 49 km különféle nehézségi fokozatú lesiklópályát kínál, a szabadsízés szerelmesei pedig a freeride zónákban és a DCsnow parkban szórakozhatnak. A Chopok mindkét oldalán magas színvonalú sí élmény vár: ha szenvedélyes síző vagy, vagy ezt a sportot még csak most próbálgatod, ne várakozz a pénztárak előtt. Az idei újdonság, hogy a GOPASS-nak köszönhetően otthonról online vagy önkiszolgáló pontokon lehet megváltani a jegyeket, bérleteket. Ehhez szükséges, hogy érvényes GOPASS kártyával rendelkezz.







Útban a tátrai élmények felé

Vacsorázni a csillagos ég alatt a Kőpataki tónál, síelni az szabad, üres lesiklópályákon még a felvonók hivatalos indítása előtt, vagy felfedezni a felvonó 75 titkát. Ezekkel az élményekkel is megajándékozhatod szeretteidet. Már az idei télen vásárolhatsz kreditet, és azt felhasználhatod fizetésre nemcsak saját magad, hanem mások számára is. Ezt bárkinek elajándékozhatod vagy odaadhatod, mint ajándékutalványt. A kártya segítségével az e-shopban ruházatot vagy kiegészítőket is vásárolhatsz. A rendszernek köszönhetően minden vásárlás után pontokat kapsz, melyeket konkrét ajándékokra válthatsz be.

Sőt, a síelés után használhatod a GOPASS-t, mint belépőt a különböző szórakoztató parkokba. Elegendő, ha regisztrálsz a www.gopass.sk weboldalon és élvezheted a hűségklub tagságának előnyeit, kedvezményeit, jutalmakat és előnyöket.

