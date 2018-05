2018.05.07. 0

Kitűnő túrázási lehetőségek a Bécsi Alpokban

Alsó-Ausztriában a Bécsi Alpok kitáblázott túraútvonalainak 19 szakasza mentén kiváló hüttékkel és minősített túraszállásokkal találkozhatsz. Barátságos fogadtatás és kifogástalan kiszolgálás jellemzi e vidéket.

Jó infrastruktúra és hasznos tanácsok a Bécs környékén túrázóknak

A Bécsi Alpok a legjobb túrázási körülményeket biztosítja. Ezt a saját szemével is megtapasztalhatja a Wiener Alpenbogen, azaz a Bécsi Alpok hegyvonulata mentén végighaladó, számos kiindulóponttal rendelkező és végig kitáblázott túraútvonal 19 szakaszának bármelyikén túrázva.





Minősítéssel rendelkező túrafalvak és túraszállások

Puchberg am Schneeberg és Kirchberg am Wechsel túrafalvaiban könnyedén megtalálható a Wiener Alpenbogen túraútvonal csatlakozása, ahonnan hüttétől-hüttéig járhatunk. A minősített túrahotek is a magas minőségről árulkodnak, melyek tulajdonosai túravezetőként tippekkel, kölcsönzési lehetőséggel garantálják a kellemes kirándulást. Egy további különleges attrakció a több mint 100 éves Schneeberg vasút, mely mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy Alsó-Ausztria legmagasabb pontjáról letekinthessen a völgybe.





A kilátásáról híres paradicsom

Az első lépések után hamarosan még többet szeretne megtenni – „gyerünk, másszuk meg a hegyet”, „keressük meg ezt a hüttét” és „lássuk, hova vezet a folyó”. Megéri az utazás, hiszen a Bécsi Alpokból a kilátás mindig lenyűgöző szépségű.

Kiváló hütték, menedékházak

Barátságos fogadtatás és kifogástalan kiszolgálás a Bécsi Alpok legjobb hüttéiben. Jó kiszolgálás, barátságos személyzet és a túrázók igényeire nyitott fülek. A Bécsi Alpok hüttéiben otthonosan fogod érezni magad. A Wiener Alpenbogen túraútvonal mentén található vidékies hangulatú hüttékben ízletes ételek várnak. A kifejezetten túrázókra specializálódott kiváló hüttékben jó kezekben leszel, melyek közismertek barátságos kiszolgálásukról és regionális finomságaikról. Egyetlen harapás, és máris visszatérnek a házias ízek emlékei!





Túraszállások, a természetjárók kedvenc szálláshelyei

Köszöntünk a klubban: minősített túraszállások a Bécsi Alpokban

Akik egy minősített túraszálláson éjszakáznak, térképeket és tájékoztató anyagokat, sőt megbízható tanácsokat is kaphatnak magától a házigazdától, valamint szükség esetén akár felszerelést is bérelhetnek. Az Österreichische Wandergütesiegel (osztrák túrázási minősítés) különleges túrázási élmények lehetőségét jelenti. A minősítést kifejezetten a túrázók igényeire szabott szolgáltatásokat kínáló vendéglátó létesítmények kapják meg. A szolgáltatások között megtalálhatók a vezetett túrák, túrafelszerelések bérlése vagy a vendégek szállítása.





