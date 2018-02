2018.02.09. 0

Benecz Ferenc

Gyapjúba bújtatva - Fjällräven Lappland Hike 15

Amikor a letisztult dizájn, a strapabíró kialakítás, és környezettudatosság találkozik. Íme az új Fjällräven hátizsák.

Kifejezetten imádom a minimál dizájnú, átgondolt és egyszerű tervezésű cuccokat. A természetet meg főleg szeretem, így ha egy cég nagyobb figyelmet fordít annak megóvására, miközben ilyen termékeket gyárt, az tovább növeli érdeklődésemet.

A skandináv cégek - melyeket a Scandinavian Outdoor Group fog össze - mindkettőben élenjárnak. Ez a csoport évente díjazza különböző kategóriákban a házon belüli termékeket, ahol idén az egyik ilyen elismerést a Fjällräven Lappland Hike 15 hátizsákja kapta.

Fjällräven Lappland

A Lappland egynapos túráink társa lesz, hiszen a maga 15 literes térfogatába nem fér sokkal több cucc. S bár kis hátizsák révén nem várnánk sok mindent tőle, kialakítása számos figyelemfelkeltő részletet rejt.

Természetesen saját anyagból, a Fjällräven által készített, rendkívül tartós G-1000 anyagból készült. Annak is egy vékonyabb, kevésbé robosztus és kevésbé durva kiviteléből. Persze waxolt, így egy kisebb esőben nem ázik el azonnal a cuccunk benne. A kiadósabb zuhé során pedig ott a tartozék esővédőhuzata - amit a vadászok számára készített kivitelben élénk narancs mintásan, míg az általános felhasználásúban kék színben találunk.

A nagyobb zsákoktól megszokott kompressziós hevederek sokaságait találjuk a Lapplandon, melyek segítségével mindig éppen megfelelő méretűre tudjuk összehúzni és ezáltal megakadályozni, hogy a tartalma lötyögjön. Plusz ezek segítségével a hátizsák külsejére is felfogathatunk cuccokat. Szintén nem általános a 15 literesek körében, hogy derék- és mellkaspántja is van. A derékövön találunk egy cipzáras zsebet is, ami nem varrva, csak bújtatva van rá, így ha úgy tartja kedvünk, levehetjük, vagy másik pántra átrakhatjuk.

A felhasznált anyagok természetesek és tartósak



A zsák legizgalmasabb része viszont mindenképp a háta, és a vállpántok belső fele, melyek gyapjúból készültek. A Fjällrävennél már régóta törekszenek a környezetet kevésbé terhelő anyagok és eljárások használatára, így nem meglepő ezen anyag használata. Eltökéltek a cégnél abban is, hogy a lehető legnagyobb mértékben hazai tenyésztésű gyapjút használjanak fel termékeikhez, így a Lapplandnál is 90% körül van ez az arány. És még arra is figyelnek, hogy más termékek gyártása során keletkező hulladék gyapjú anyagokat használják fel, ezzel is tovább csökkentve a környezetünk terhelését. Jól hangzik, nemde?

Nekünk csak a használhatóság terén akadtak kérdések – például mi történik, ha elázunk benne, hogyan szárad - de azokat majd egy esertleges teszt megválaszolja.

A Lappland Hike 15 nem lesz olcsó (cirka 60 000 forint körül lesz a hazai fogyasztói ára). Drágaságának élét picit tompítja, ha számít, hogy olyan terméket kapsz ezért az árért, melynek gyártásakor, valamint a gyártáshoz használt anyagok előállításához a lehető legkisebb a környezetünk terhelése, a felhasznált anyagok természetesek és tartósak.

