2017.02.22. 0

Kakuk András

Nassfeld a profiknak

Gyorsasági- és szlalom pályák, időmérés és kamerás rögzítés, háziversenyek és a snowpark.. 100% kihívás!

Mi kell egy profi sízőnek?

Mivel álszentség lenne saját igényeinkből kiindulni inkább megkérdeztünk egy-két menőt, nekik mi számít igazán?

Lakatos Áron barátunk a Hegyisport.com-tól mint tapasztalt sífenomén erre esküszik:

„Széles, erős kékkel indul majd bepirosodik, aztán erős piros. Ülős felvonó legyen, legyen benne "hullám", ami megtöri a ritmust, hütte nem szempont…Erős piroson szépen rá lehet ülni a hóra, ha élén vezeted, az erős kéken játszani, hogymostnagyon oda figyelek (csípő-derék- stb)”

Kadlecsik Marci síoktató a következőkre esküszik: "Változatos pályrendszer, széles pályákkal. Minél több jó minőségű ülős felvonó, pályaszállás és gyakori kedvező időjárás."





Galériáért katt a képre!





Nassfelden 8 ülőlift és 5 kabinos kényezteti a sízőket

(snowboardosoknak sem utolsó szempont) Az egész pályarendszert be lehet síelni úgy, hogy végig kényelmes ülőlifteken utazol. Ha a Millenium Expresszel lanovkázol fel akkor a felső állomásról, a KofelCentertől megkapod pont azt amire Áron vágyik. A 23a pálya széles és kanyargós, melyről több helyen lehet piros pályára letérni.



(Hirdetés)



4 = 3 AKCIÓ! 1 éjszakát ajándékba adunk Nassfelden! Apartmanban önellátással - Alm Resort



-->> már 18 840 Ft-tól fő/éj önellátással



További információ ITT ->>>



A brahizni vágyó profik

több helyen mérettethetik meg magukat. 2 helyen automata időmérővel felszerelt gyorsasági szakasz is elérhető, sőt a 75-s pálya aljában egy kapukkal kijelölt műlesikló pályán tehetik magukat próbára. Az már csak hab a tortán, hogy a futamot egy kamera végig veszi és a bajnok aspiránsról készült videót mindenki letöltheti egy kis elemzés vagy közösségi megosztás céljából!



Tavalyi emlékeink felidézése végett:

„Instant szlalomverseny kamerás közvetítéssel"



Nassfelden az a jó, hogy tele van szórva extrákkal, amiket akár tudatosan is végigjárhatsz, de véletlenül is belebotolhatsz és akkor jön az öröm. A BMW szponzorálásában sebességmérő és szlalompályán próbálhatod ki, milyen érzés menőnek lenni. Van belépőkapu, indításjelző síp, időmérés, szurkoló tömeget imitáló kolompolás és még kamerás közvetítés is. Ez utóbbit síbérleted használatával az interneten, vagy a kihelyezett kioskon (a Millenium Expressz völgyállomáson találtunk egyet) meg is nézheted. Automata a rendszer, de több kameraállásból, ráközelítéssel és követéssel éppen olyan érzést kelt, mintha profi TV-stáb követte volna a mutatványt. Emellet a napi megtett síelésről is infót kapsz, amit a sílifteken csekkolás alapján számol ki a szisztem. Tiszta Nagy-tesó feeling.





Galériáért katt a képre!





Head2Head, alias skicross



Menőbbeknek melegen ajánljuk a skicross pályát, amin akár háziversenyt is lehet szervezni. A hullámos és kacskaringós pályán ugratni is lehet a bátraknak, akik közé ez alapján ugyan nem tartozom bele, de még repülés nélkül is adrenalinrobbantó, izgalmas élmény.





(Hirdetés)



Nassfeld a gyerekeknek INGYENES! Akció panzióban reggelivel



már 16 642 Ft-tól fő/éj reggelivel



További információ ITT ->>>

Bazi nagy ugratók

Aztán ott a snowpark, 10-15 profin felépített elemmel, egy sok focipályányi, jól elkülönített területen, hogy a nyugger síelők ne zavarják a rájdereket. Az igazán menők a 8-14 méteres kickerline-on (értsd: bazi nagy ugratókon) villoghatnak, miközben a síliftről hüledezve néznek a többiek.”

A 110 km pályából 99 km kék és piros így bőven van lehetőség gyakorolni az ívet. Személyes tapasztalatunk szerint a legjobb hó és a legkisebb tömeg a Trokofelbahn felvonó környékén vannak. Aki kezdőktől mentes helyet keres, arra kutasson.





Galériáért katt a képre!



Kapcsolat:

Nassfeld Iroda Budapest

1052 Budapest, Fehérhajó utca 8-10

Tel: +361 329 6355

magyar@nassfeld.at

www.nassfeld.at/hu