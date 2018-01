2018.01.15. 0

Simon Ádám

Kerüld ki a tömeget: Guga Hö

Mit szólnál ahhoz, ha még az egész sírégió előtt lecsúszhatnál a pályán!?

Ha unod a tömeget a sípályán, ha elsőként szeretnéd azt a bizonyos csíkot behúzni a hegyen, ha szeretnél egy különleges élményt, akkor próbáld ki a Guga Hö programot! Alsó-Ausztria Mostviertel régiójának új attrakciója exkluzív élményt nyújt azoknak, akik nem rettennek meg a korai ébredéstől.

A maximum 30 Guga Hö síelő számára, egy reggeli laza eszem-iszom után, már reggel 7-kor elindítják a sílifteket, hogy aztán a napfelkeltében elsőként húzhassák az íveket a hegyoldalba, míg mások még csak a szemüket dörzsölgetik a szállásukon.

A legjobb napfelkeltében gyönyörködős helyeket a német-, vagy angol nyelvű kísérő árulja el a beavatottaknak, majd az egész bandára egy különleges villásreggeli vár a hegyi hüttében, a környékre jellemző étel- és italkülönlegességekkel. Exkluzív, nemdebár!?

Guga Hö Hochkaron

Még éppen az elmúlt esztendő végén volt szerencsénk részt venni a Guga Hö program bemutatóján, ahol kénytelenek voltunk újfent jól érezni magunkat. A Mostviertel régió síterepei közül (Gemeindealpe-Mitterbach, Annaberg, Lackenhof-Ötscher és Göstling-Hochkar) mi ez utóbbin próbáltuk ki az exkluzív élményt. Hochkaron az elmúlt néhány évben gombamód szaporodtak el a kényelmes pályaszállások, közvetlenül a felvonók tövében, ami jelentős részben a "Joschi-birodalom" tulajdonosának (Johannes, alias Joschi) köszönhető. Aki Ausztriában is szereti magyarul megrendelni a "kabátos húst (alias rántotthúst, alias vínersnitzelt)", az a legtöbb hüttében megteheti, mert sok hazánkfia dolgozik a vendéglátóhelyeken. Amúgy az egész hegyen barátságos és magas színvonalú kiszolgálás jellemző.





A Guga Hö program valóban exkluzív élmény, amiről a napfelkelte (az persze a felhőtakarótól függően vagy látszik, vagy nem), a frissen ratrakolt, üres sípálya és az ínyenc falatok mellett, a program ritkasága (február közepétől április közepéig mindössze nyolc alkalommal érhető el a mostvierteli sípályákon), valamint 99 eurós ára is gondoskodik.

A Guga Hö tehát nem egy tömegekhez szóló ajánlat, hiszen célja éppen ennek ellenkezője, viszont remek apropó arra, hogy felhívja a figyelmet a Mostviertel régió síterepeinek fejlesztéseire és arra, hogy Guga Hö ide-vagy-oda, érdemes a négy sípálya valamelyikével tervezni a síszezonban.

A mostvierteli síterületek előnye abban rejlik, hogy vonzó ajánlatokat kínálnak egynapos kirándulásokhoz és rövid téli szabadság eltöltéséhez.

Nagyszerű pályákkal, téli nyugalommal és gyönyörű panorámával várja a magyar határtól nem is olyan messze fekvő alsó-ausztriai Mostviertel a látogatókat. Hó van bőven és néhány híres síelő is itt nőtt fel, így gyakran az alpesi síelés bölcsőjeként is emlegetik a Mostviertel régiót. Párhuzamba állíthatnám ezzel azt, hogy nagyjából egy évtizede jómagam is itt álltam először snowboard deszkára, de jelenlegi tudásomat elnézve, inkább nem teszem :)

