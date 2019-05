2019.05.05. 0

Pintér László

Durva havazással tért vissza a tél az Alpokba

Azért azt gyorsan szögezzük le, hogy a magashegységekben a május eleje még bőven tavasz, amiben benne van, hogy kétezer méter felett bármikor havazhat. Júniusban az sem ritka, hogy egy gleccserpályán húsz centi hó esik. De hogy ekkora területen, és akár 500 méteres tengerszint feletti magasságban havazzon, azért az finoman szólva sem mindennapos. Olyannyira, hogy sokfelé negyven éve nem hullott hó 450-500 méteres magasságban.





Az ausztriai Salzburg tartományban, a Raurisi-völgy végében emelkedő Hoher Sonnblick 3105 méteres csúcsán lévő meteorológiai obszervatóriumban nem lepődnek meg a májusi havazástól. Ott fent ilyenkor még bőven tél van. Ilyen hóvastagsági adatokat azonban ők is február-márciusban szoktak regisztrálni. A reggeli mérés szerint 491 cm volt a hóréteg vastagsága, ami 80 cm friss havat jelent, és a havazás még jó ideig kitart, így simán meglesz az öt méter is.

Fotók: Zittelhaus Facebook

Ausztria legismertebb magasalpesi panorámaútján, a Grossglockner Hochalpenstrassén már hetek óta dolgoztak a tél folyamán lehullott többméteres hó eltakarításán. Már nyitás előtt voltak, amikor megérkezett a váratlan havazás. A lavinaveszély és az újabb hóeltakarítási munkálatok szükségessége miatt az utat előreláthatólag csak május 7-én nyitják meg a nagyközönség előtt.





Az alábbi felvétel a Vezzena-hágón (Passo Vezzena) készült Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, a Millegrobbe síterepen, 1400 méteres magasságban. Ilyenkor ennek az étteremnek a teraszán már húsz fokban, pólóban söröznek a vendégek.







A hegyi utak közül többet le kellett zárni a havazás miatt. Ez az olaszországi 219-es út Camposilvanóból Dir Ossarióba:







A hideg levegő nagy sebességgel árasztotta el Európa középső részét, amely sokfelé viharos széllel járt. Az alábbi videó a Garda-tónál készült:







A májusi havazás hazánkat sem kerülte el. A Kőszegi-hegységben megmaradó hó hullott:









A fenti képeket elnézve lehet, hogy érdemes még elővenni a sílécet, snowboardot, és egy utolsó porhavas csúszásra felkerekedni a közelebbi gleccsersíterepek valamelyikére. Mölltal és Kaprun is nyitva van, a Dachsteinen azonban karbantartási munkák miatt nem jár a kabins felvonó. A szűzhavas kalandozásnál, mint mindig, most is a türelem a legfontosabb erény, ugyanis a havazással párhuzamosan megnövekedett lavinaveszéllyel (sokfelé 3-as, helyenként 4-es fokozat) kell számolni.

