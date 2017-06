2017.06.06. 0

Simon Ádám

Thule Yepp Maxi kerékpáros gyerekülés teszt

Mit tud az ergonómikus megoldásairól híres márka kerékpáros gyerekülése?

Egyszer nagyon megjártam a Thule-vel... pontosabban azzal, hogy helyette egy olcsóbb modellt választottam (kerékpárszállítóról van szó amúgy) és amikor sötét téli estéken lefagyott kézzel anyacsavarokat és alátéteket próbáltam egymásra illeszteni, hogy rögzítsem a kerékpáromat, akkor nagyon bántam, hogy spóroltam és nem választottam az "egymozdulatos" megoldást. Azóta tudom, hogy a Thule termékei az ergonómiáról, a lehető legegyszerűbb használhatóságról szólnak és még ha ennek meg is kérik az árát, megfontolandó a többlet kiadás a praktikusságért cserébe.

Legutóbb a Thule Yepp Maxi, vázra rögzíthető kerékpáros gyerekülést volt szerencsém kipróbálni és kíváncsian figyeltem a fenti "pofonegyszerűsítéseket".

Szerelés

A vázra rögzíthető kerékpárüléseknél megszokott pálcás-konzolos megoldást újragondolták a Thule-nél. A klasszikus esetben a konzol egy negyedtéglányi méretű eszköz, amibe aztán a pálcákat rögzíteni kell. Itt az egész pálcarendszert, vagyis az azt helyettesítő alumínium tartószerkezetet szereljük fel a kerékpárra. Ennek két nagy előnye van: egyrészt a gyerekülésből így nem lógnak ki a hosszú pálcák, másrészt valamivel könnyebb beletalálni a széles befogadó-konzolba. Örömmel üdvözöltem, hogy a vázra rögzítésnél a négy imbuszos csavart nem a hátsó kerék irányából kellett meghúzni, hanem az ellenkező irányból, ahol rengeteg helyem volt a műveletre (a konzol a nyeregvázcső mögött elvezetett bovdent nem zavarja). A szerkezet hátránya viszont, hogy amikor nincs fent a gyerekülés, akkor a klasszikus konzolos megoldáshoz képest jóval nagyobb "valami" díszeleg a kerékpáron - hozzáteszem nem akadályoz a kerékpározásban egy cseppet sem. Az elképzelés tetszik, a dizájnon talán lehetne pofozni valamelyest.

Ha a tartószerkezet a helyén, akkor jöhet a gyerekülés. Egy széles elemet kell a konzolba helyezni úgy, hogy a biztonsági reteszt az ülés háta mögött lévő gomb+húzóka segítségével nyitom, illetve zárom. Bonyolultnak tűnik így leírva, pedig nem komplikált és abszolút kézre esik, valamint a retesz megfelelő helyre kerülése is egyértelműen leellenőrizhető. Ha ezzel megvagyok, kulcsra is zárhatom a rendszert, hogy illetéktelenek ne szerelhessék le a gyerekülést a bringáról, még akkor sem, ha van csavarhúzójuk (a konzol leszerelésével sem lehet eltávolítani ugyanis, csak a zár nyitásával).

Ha le szeretném venni a gyerekülést, akkor kulccsal nyitom, majd a gomb és húzóka kombóval egy kézzel levehetem az egészet, a súlypont is éppen jó helyre esik.

Gyerekülés

Maga az ülés egy érdekes, rugalmas, gumiszerű műanyagból készült. Gyakorlatilag egy csővázra felhúzott, rugalmas ülőformáról beszélünk, ami így anyagában hordozza a komfortos, rázkódás-elnyelő kényelmet. Hátulja lyukacsos, ami szellőzés szempontjából sem utolsó, de arra is alkalmas, hogy a különböző eredeti kiegészítőket (lámpa, tartózsák, stb.) felrögzítsük.

A hárompontos biztonsági öv egyik menősége, hogy az alsó csat egy merevített hevederrel kapcsolódik az üléshez, így folyamatosan áll (és itt ne tessék semmi rosszra gondolni). Ha halásztad már a beültetett gyerek feneke alól a begyűrődött alsó csatot, akkor tudod, hogy ez miért olyan jó dolog. Az oldalsó csatokat külön-külön lehet csatlakoztatni az alsóhoz és a vállpántok hosszát is kényelmesen, egy kézzel lehet szorosa állítani (egyébként a pántok magassága két fokozatban állítható). A kicsatolás nem mindig állt maximálisan kézre, ha csomót kéne keresni a kákán.

A lábtartó magassága széles skálán állítható, a gyerkőc lábát a megszokott pántos módon lehet rögzíteni. A küllőtakaró panel méretét extra elemekkel lehet bővíteni, ha a kerékpár adottságai, illetve a gyerek lábának méretei ezt indokolnák.

A kiemelkedő méretű és mennyiségű fényvisszaverő elemet igényesen beledizájnolták az ülésbe, egyet középre nagyjából vállmagasságban és egyet-egyet a lábtartók aljára.

Használat közben

A merevebbnek látszó tartókonzol valóban merevebb, mint a pálcás megoldások. Ennek előnye, hogy hepehupás úton nem ugrabugrál túlzottan fel-le a gyerekülés, veszélyeztetve, hogy beleérjen az ülés alja a kerékbe. Hátránya lehetne viszont, hogy így kevésbé komfortos a gyerkőc számára az utazás, ezt viszont az ülés rugalmas anyaga kompenzálja - és azért a konzolnak is van némi játéka. A kerékpár ergonómiájától függően Anya/Apa lába hozzáérhet a lábtartóhoz, erre most sem született univerzális csodaszer. A gumis-rugalmas műanyag további előnye, hogy falhoz támasztásnál kevésbé sérülékeny (vagy legalábbis kevésbé látszik meg rajta a karc) és így esztétikailag is időtálló.

A Thule Yepp Maxi számos, a márkától elvárható extrát nyújt, mint a kényelmes felszerelés, a kulccsal zárható rögzítés, a becsatolást könnyítő megoldások és a kiemelkedő láthatósági elemek. A dizájnról, a divatos színvilágról még nem is beszéltem eddig, pedig az sem elhanyagolható szempont. Ilyen tehát egy gyerekülés Thule-módra.