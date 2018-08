2018.08.09. 0

Simon Ádám

Tern GSD elektromos cargo kerékpár

Öcsém... ez egy összecsukható cargo ebike

Még az idei Eurobike kiállításon fedeztük fel magunknak a tern cargo ebike-ot és most lehetőségünk nyílt menni is vele néhány tesztkört. Az általában mountainbike kerékpárokhoz használt Bosch Performance Line középmotor a maga 60 Nm-ével jó választás ahhoz, hogy a 180 kg teherbírású tern GSD elektromos cargo kerékpár hajtását megkönnyítse, akár a budai hegyekre jellemző, meredek terepen is. Nézd meg mindezt az alábbi videóban:

A GSD elektromos cargo összecsukható kerékpár két gyermek, egy heti bevásárlás, vagy akár 180 kg csomag szállítására lett tervezve úgy, hogy csak 180 cm hosszú (mint egy normál e-kerékpár). A Tern piacvezető összecsukható technológiájának köszönhetően olyan kicsire hajtható össze, hogy elfér egy VW Touranban, vagy egy belvárosi lakásban is. Ráadásul 150-195 cm magasságig testreszabható, azaz használhatja Anya, Apa és a gyerekek is.

- 180 kg teherbírás (kerékpárossal együtt)

- csak 180 cm hosszú, ráadásul 1/3-ára csukható össze

- Bosch Performance Line motor

- Akár 250 km hatótávolság (dupla akkumulátorral)

- Testre szabható 150-195 cm magasságig

- Akár 6db nagy méretű Ortileb kerékpár oldal táska elhelyezése

- Pár mp alatt kis méretűre csukódik a könnyű tároláshoz, illetve szállításhoz

A tern GSD elektromos cargo kerékpár hazai forgalmazójának weboldalát itt találod.

Az elektromos cargo kerékpárt előzetes időpontfoglalás után ki is próbálhatod.

