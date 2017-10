2017.10.13. 0

Simon Ádám

SKS-Germany gyöngyszemek a Eurobike-ról

Izgalmak sárhányó-fronton.

Az SKS-Germany a nem túl izgalmas, ám annál inkább hasznos kerékpár-kiegészítő bizniszből hasítja magának a szeleteket és azon túl, hogy kiemelkedő minőséget állít elő (Németországban zajlik a gyártás is), tökélyre fejleszti a sárhányóit, pumpáit, szerszámait és egyéb kiegészítőit, sőt! Ki gondolná, hogy lehet csillogó szemmel, izgalommal beszélni egy sárhányóról, ám az SKS-Germany termékfelelősének bemutatójától magunk is elismerően bólogattunk.

2018-tól az SKS-Germany a kerékpár karbantartáshoz szükséges tisztítószerekkel is előrukkolt, a cégtől megszokott magas minőségben.

SKS-Germany Edge Al

A városi- és túrakerékpárokra fejlesztett, aluminium-ötvözet alapanyagú és a végletekig leegyszerűsített rögzítésű, minimalista eleganciát sugárzó sárhányó. 35-42 mm széles, 28"-os kerekekhez tervezték, a teljes szett tömege 543 gramm, hossza elöl 740 mm, hátul 1200 mm. A felszerelés az SKS-től megszokott módon gyors, egyszerű és stabil (abszolút rázkódás- és menetzajmentes működést ígér), ráadásul megkapta az SKS-Germany biztonsági oldószerkezetét, ami segít megelőzni a küllők közé beakadt faág okozta roncsolódást (ezt már saját tapasztalataink alapján is kijelenthetjük, hogy zseniális szerkezet).

Az SKS-Germany Edge Al még akkor is vágyat ébreszt az egyszeri kerékpárosban, ha amúgy esőben nem ül kerékpárra, mert egyszerűen jó megjelenést kölcsönöz a kerékpárnak. Az anyagválasztás pedig igazi unikumnak számít a többnyire műanyag kínálat között.

SKS-Germany Velo 56 MTB 29

Az egyre népszerűbb óriási kerekű kerékpárokra nem egyszerű feladat megfelelő sárhányót találni. Az egyik legnagyobb nehézséget a rögzítőpontok hiánya, vagy követhetetlenül változatos kialakítása szokta okozni. Erre nyújt megoldást a praktikus megoldásairól eddig is méltán népszerű Velo sárvédő-család új tagja, a Velo 56 MTB 29. A hátsó sárhányót a nyeregvázcsőhöz pattinthatjuk a szükséges magasságban, ami azért is ideális, mert ha túl kevés lenne a hely a kerék és a váz között, akkor a felesleges rész levágható, de a pattintós rögzítéssel még mindig stabilan a helyén marad. A tartópálcák hossza és szöge tetszőlegesen állítható.

Mivel általában az ilyen típusú kerékpároknál nincs az első villákon kialakítva sárhányóhoz szükséges rögzítési lehetőség, ezért gyorszárral és gyűrűs rögzítéssel passzíthatjuk fel az első sárhányót. A Velo 56 MTB 29 akár 2,35" szélességű abroncsokat is kiszolgálja.

Az SKS-Germany Velo sorozat eddigi népszerűségét többek között annak is köszönheti, hogy bár pálcával is használható, pálca nélkül is kellőképp merev és stabil marad és így pillanatok alatt lehet fel- és leszerelni a szeszélyes időjárási körülményeknek megfelelően. A jól sikerült modell MTB, trekking, cross, városi és gyermek kerékpárokhoz is elérhető.

SKS-Germany kerékpárápolás

Ugyancsak újdonság a kerékpár-karbantartó család, amellyel hatékonyan végezhetjük el a kerékpár tisztítását és olajozását. Az SKS Germany precizitásához hűen a termékek környezetbarát anyagokból készülnek, de hatékonyságukra nem lehet panasz.

A termékek fantázianév helyett egészen praktikus módon lettek elnevezve. A Wash Your Bike egy citrus illatú tisztítószer, amivel nem csak tiszta, de finom illatú is lesz a kerékpár. Az akár karbonvázas kerékpár minden alkatrészére (láncra, lánkerékre is) használható szer erős tisztítóhatással bír.

A Save Your Frame egy vékony, átlátszó viaszréteget képezve óvja a fényezést a szennyeződésektől, de műanyag és gumi felületeken is alkalmazható.

A Lube Your Chain (sajnos magyarországon nem lesz forgalomban) egy lánckenéshez való olaj, amelynek kupakja úgy lett kialakítva, hogy azzal éppen annyi olajat juttassunk a láncra, amennyi feltétlenül szükséges, ráadásul a felesleges anyag lecsöpögését is elfelejthetjük.

A Tune Your Parts kifejezetten a váltók, lánckerekek, a lánc és egyéb alkatrészek számára kifejlesztett "élettartam-hosszabbító" kenőanyag. Használata után az alkatrészünkön egy vízlepergető, korrózió- és kopáscsökkentő réteg képződik, ami különösen jól jön téli latyakozás és csapadékos időjárás mellett.

A Seal Your Tyre pedig egy defektmentesítő lötyi, ami akár 6 mm átmérőjű lyukkal, vagy vágással is megbírkózik.

Monkey Link

Bár külső cég termékeiről van szó, forgalmazása kizárólag az SKS-Germany zászlaja alatt történik és igazi ínyencségeket kínál, első sorban ebike tulajdonosoknak (ami hagyományos kerékpárokon is hasznos lehet).

Biztosan mosolyogtál már olyankor, amikor egy reklámban, vagy egy filmben az amúgy bonyolult műveleteket egy mozdulattal végezték el (mert mondjuk milyen bénán nézne ki, ha egy számítógép bekapcsolásakor végig kéne nézned, ahogy bootol a rendszer). Na most képzeld el, hogy egy ilyen filmben valaki egy sárhányót, vagy lámpát egyszerűen csak ráhelyez a konzolra és az már fixen rögzítve is van... pedig ilyen tényleg létezik. A Monkey Link mágneses rögzítése egy pillanat alatt fixen összetartja az alkatrészeket, mert felhelyezéskor egy retesz gondoskodik a biztos tartásról.

Az SKS-Germany termékekől bővebb infót a hazai forgalmazó oldalán találsz...