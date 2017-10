2017.10.20. 0

Simon Ádám

Shimano Ultegra R8000

A népszerűségnek ára oka van...

Ha hobbikerékpáros oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor tulajdonképpen bármilyen felszereltséggel neki lehet vágni egy kis versenyzésnek, akár - ha már Shimanonál tartunk - egy Claris is alkalmas erre. Csak aztán az ember fiát elkapja a hév és a lendület (vagy nevezzük bárminek) és egyre fontosabb a villámgyors és pontos váltás, a kontrollált súly, a nagyobb hatékonyság és az olyan extrák, amiről egészen addig nem tudtuk, hogy nélkülözhetetlenek, amíg nem találkoztunk velük. Az Ultegra szett már azt a kategóriát képviseli, ami nem csak alkalmas versenyzésre, hanem kifejezetten erre a célra lett tervezve.

Shimano Ultegra R8000

A Shimano Ultegra R8000 már csak egy lépésre van a halhatatlanok játékszerétől, a Dura-Ace szettől, ami azért is jó hír, hiszen az újabb szezonokra a "kistesók" gyakran öröklik meg a felsőbb kategóriák előző évi jóságait, viszont így kedvezőbb ár/érték aránnyal lehet számolni. Az ilyen öröklött finomságok például az asszimetrikus lánctányér, vagy az első- és hátsó váltó kialakítása, amik mind javítják a váltás hatékonyságát.

Fékarzenál

A fékek kompatibilitására nem lehet panasz, mert valamennyi mai konzol-szabványra felszerelhető és a 28 mm széles gumik is beférnek alá. A tárcsafékes rendszer tömege alig több, mint a patkófékes változat, ezen kívül igazán különleges megjelenéssel is bír a hatékonyabb hűtés érdekében kialakított rotor.

Di2

Addig jó, amíg nem tapasztalod meg egy elektromos váltó hatékonyságát, legyen szó a váltás gyorsaságáról és pontosságáról, vagy a váltókarok, váltógombok könnyű kezelhetőségéről. Az Ultegra elektromos szettje ráadásul már megjelenésében is majdnem annyira letisztult és kecses, mint hagyományos társai, köszönhető az elektronika és az akkumulátorok igényes elhelyezésének.

A Di2 váltókarok működését az okostelefonra és tabletre app formájában is letölthető Shimano e-tube rendszeren keresztül finomhangolhatjuk és akár egykaros működésre is beállíthatjuk, ami a váltógombok használata esetén jól jöhet. Ilyen gombokat a könyöklő végébe is tehetünk, akár fékkarral kombinálva, vagy a kormány egy tetszőleges pontjára is. Persze nem feltétlenül kell belemásznod a rendszer lelkébe, ha nincs hozzá affinitásod, a Shimano továbbképzésein részt vett kerékpárboltokban igényeid szerint beállítják neked a szakértő szakik.

A Shimano Ultegra szettet keresd a Shimano forgalmazóknál.