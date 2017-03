2017.03.22. 1

ROSE kerékpárok Magyarországon

Kerékpár-szenvedély 110 évnyi családi tradícióval

110 évvel ezelőtt, éppen 1907-ben nyitotta meg apró kerékpárboltját Bocholt központjában Heinrich Rose. Az üzlet családi vállalkozásnak indult, és ez a mai napig nem változott. A cég még mindig a Rose család tulajdonában van, és büszkék arra, hogy a kerékpárok a nevüket viselik (ez is az egyik oka annak, hogy komoly minőségi elvárásoknak kell megfelelniük a ROSE paripáknak).

Bár a bolt több mint 100 éve várja vásárlóit, az első ROSE márkanévvel született kerékpárt csak 2008-ban gyártották, ekkor cserélték le az addigi saját márkájukat, a Red Bullt. A családi vállalkozás a kezdetek óta annyira fellendült, hogy jelenleg már 32 500 négyzetméternyi területen tárolják és készítik elő kiküldésre termékeiket.

100% személyre szabhatóság

A ROSE egyedülállósága a maximálisan személyre szabható kerékpár-konfigurálási lehetőségben rejlik. Nem kell megelégedned a gyártók által összeálmodott kerékpárral, vagy esetleg utólag cserélgetned az alkatrészeket, hanem a vásárlás előtt a vázmérettől kezdve az áttétel kiosztáson át, a gumi típusig és bandázsszínig mindent az ízlésednek megfelelően választhatsz ki.

A kerékpárokra 6 év gyári garancia jár, de akkor is 50% kedvezménnyel adnak új vázat, ha a saját hibádból kifolyólag ment tönkre az előző. Akár alkatrészekről, akár ruházatról legyen szó, a garanciális ügyintézés a lehető legegyszerűbb. A visszaküldési portálon keresztül intézheted ügyes-bajos dolgaidat, ráadásul ingyen küldik el neked a kicserélt vagy javított terméket.

ROSE Bikes Bemutatóterem Budapest

A ROSE cég növekedésének és erősödésének köszönhetően már Magyarországon is van hivatalos márkaképviselet, ahol magyar nyelven, abszolút ügyfélorientált módon segítenek, legyen szó vásárlásról vagy garanciális ügyintézésről.

Sőt, a Budapest, Király utca 102. szám alatti bemutatóteremben személyesen is megismerkedhetsz a paletta egy részével, megtalálhatod a megfelelő méretű vázat (akár tesztelni is elviheted), és felpróbálhatod a ROSE kerékpáros ruházatának darabjait is.

Rosebikes.hu

Nyerd meg!

Kattints az alábbi linkre, és regisztrálj legkésőbb 2017. április 9. éjfélig, hogy Tiéd lehessen egy komplett férfi, vagy női ROSE kerékpáros ruházati szett (mez és nadrág)!

Meg akarom nyerni!