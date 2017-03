2017.03.22. 0

Mountainbike kerékpárok 2017

Használd ki maximálisan a terepet, legyél jobb mindenkinél, vagy csak simán élvezd.

A terep királyának a jó nem elég, neki a legjobb kell

Számodra nem egyszerűen az a fontos, hogy a bringád jó legyen, hanem a legjobb kell, hogy Te is a legjobb lehess. Az alábbi kollekcióban olyan mountinbike kerékpárokat találsz, amik tervezésénél amellett, hogy a legújabb fejlesztéseket és technikai megoldásokat alkalmazták, hihetetlenül könnyűek, fürgék és precízen irányíthatók, hogy akár felfelé, akár lefelé a leggyorsabb lehess.

Kross Level B+

A Kross LEVEL B+ 29”-os kerékméretű széria a legpontosabb tervezési elveket követi. A megnövelt átmérőjű nyeregvázcső és a széles Pressfit középcsapágyház fokozott stabilitást tesz lehetővé, egyben javítva a meghajtás erőátvitelét. A hátsó vázháromszög megrövidítése pedig jelentősen fokozza az irányítás pontosságát és gyorsaságát. A LEVEL B+ sorozat csúcsmodellje a legmagasabb szintű Rock Shox RS-1 villát és a SRAM „zászlóshajó” XX1 szettjét kapja, az ugyancsak lélegzetelállító DT SWISS XRC 1200 Spline kerékszettel és a rajta feszülő Schwalbe Racing Ralph köpenyekkel kiegészítve.

1 919 990 Ft



Kellys Stage 90

A Kellys is odateszi magát, amikor egy 29-es kerekű, karbonvázas, merevfarú csúcsgépet prezentál. A 100mm-t mozgó FOX 32 teló szélsebes veretésre termett kerékpárt varázsol az Di2 XTR-rel szerelt járgányból.

1 599 990 Ft



Cube Elite C62 Pro 29

Ahogy a nevéből is kiderül, az Elite C:62 Pro egy exkluzív, csúcskategóriás karbon versenyparipa pehelysúlyban. A 2x11 XT komponensekkel kombinálva abszolút dobogóesélyes.

863 990 Ft



Merida Big.Nine XT Carbon

Mindössze 10 és fél kilós XT-vel szerelt karbon kerékpár csúcsra törőknek, és súlya mellett az ára is alacsony maradt.

839 000 Ft



Széles mosollyal zúzni lefelé az ösvényeken és jókat mászni a természetben

Ha Neked az a fontos, hogy kerékpároddal úttalan utakon izgalmas kalandokat éljetek át és ehhez megbízható felszereltségre, strapabíró vázra és futóművekre van szükséged, vagy csak szeretnél belekóstolni a hegyikerékpározás ízébe, esetleg elindulnál évente néhány maratonon, nézd végig az alábbi bringákat. Ha néhány e-bike-ot is felismersz, az nem a véletlen műve.

Neuzer E-650B

Erő és nyomaték szerény csomagolásban. Ezt a 27,5"-os montit a csaknem 80 Nm nyomatékú Bafang 8FUN Max pedelec rendszer valóságos mászógéppé teszi. Rendkívül könnyen kezelhető, 5 fokozatban választhatjuk meg a rásegítés mértékét. Jól használható aszfalton és terepen egyaránt. 9 sebességes Shimano Altus váltórendszer segít a saját erőt és a villanymotor nyomatékát a terephez igazítani, a lejtőn pedig hidraulikus tárcsafékekkel tarthatod kordában a sebességed.

552 999 Ft



Kellys Gibon 70

Kategóriájában kiemelkedő felszereltségű merevfarú aluvázas kerékpár, kitartó ösvénybetyároknak.

499 990 Ft



Kross Level B8

A Level B kerékpárokat a Korss K&F részlegének kiválasztott csapata tervezi és fejleszti. A felső kategóriás B+ modellek a nemzetközi profi MTB versenyeken is láthatók, számos győzelmet biztosítva a hivatásos versenyzőknek.

419 990 Ft



Kellys Desire 70

A 29-es kerékméretű aluvázas, merevfarú Kellys Desire 70 hidraulikus tárcsafékkel és Deore szettel (XT hátsó váltóval) a hegyibringázást komolyan gondolók számára ideális választás.

369 990 Ft



Cube LTD Pro

Teljesítményorientált aluvázas merevfarú kerékpár magas minőségű alaktrészekkel szerelve, mint például a 2x11-es Shimano XT váltó, a RockShox teleszkóp és a hidraulikus tárcsafékek.

351 990 Ft



Gepida Asgard 650B

Sokak szerint a "kerékméret-háború" jövőbeli győztese az arany középútnak számító 27,5 lesz. Akár nekik lesz igazuk, akár nem, a hydroforming eljárással készült könnyű, ugyanakkor esztétikus és erős vázra épült, Deore felszereltségű kerékpár hosszú-hosszú évekig megbízható társa lesz gazdájának.

299 900 Ft



Merida Big-Seven 300

Ha egy megbízható, hosszú-hosszú évekig tartó barátságra keresel hegyi társat, a Big.Seven nem fog csalódást okozni. A gyönyörűen megmunkált alu vázat korszerű technológiával gyártották, az összhatást az elrejtett kábelek sem csúfítják. Ja, és ahogy a Meridánál már alap, a vázhoz élettartam garancia jár.

259 000 Ft



Cube Attention

Az Attention túlszárnyalja a várakozásaidat. 27,5 és 29 kerékmérettel is elérhető, feltűnő jelenség egy kitűnő alapra építkezve. Legyen szó kikapcsolódásról, vagy egész napos tekerésről, vagy őrült hajszáról, az Attention jó választás.

255 990 Ft



Kellys Spider 90

Merevfarú alumínium kerékpár hobbi ösvénykereséshez, egészen elfogadható áron, korrekt alkatrészekkel, bejövős dizájnban.

249 990 Ft



Gepida Ruga 29

A Ruga figyelemfelkeltő vázgeometriája és jó ízléssel megválogatott alkatrészei jó választássá teszik intenzív hegyi kerékpározáshoz, a 29es kerékméret tökéletes kihasználásához.

219 900 Ft



Kross Level R3

A Kross kerékpárokra jellemző dinamikus forma és igényes alkatrészválasztás az alacsonyabb árkategóriájú modellek esetén is szembetűnő. A 6061-es alumínium ötvözetből kihozták a legjobbat egy könnyű és ellenálló szerkezetként, a simított hegesztésvarratok pedig esztétikailag magasabb kategóriákba emelik ezt a modellt is.

199 990 Ft



Neuzer Duster Comp Hydr

Nem mindenki szereti a 29-es bringák mackósabb kezelhetőségét. A 27,5"-os bringa geometriája a klasszikus 26-osokhoz áll közelebb, de a nagyobb kerékméret előnyeiből is profitál már. Agilis, de magabiztos jószág. A lockolható Suntour XCM villa segít, hogy mindig megtartsd a kontrolt a bringád felett, 24 fokozatú Shimano Alivio váltórendszer kapcsolja gyorsan és pontosan a fokozatokat, a megállásról pedig Alhonga hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak.

195 999 Ft



Merida Juliet 7.40D

Csinosan, csajosan a hegyi kaptatókon és a dózerutakon, forma és szín tekintetében egyaránt. A Juliet jó választás első mountainbike-nak is és ha berobbant a szerelem (mert miért ne robbanna be), akkor is hosszú ideig kielégítő lesz a kerékpár felszereltsége.

189 900 Ft



Gepida Sirmium 29

A Gepida által alkalmazott hydroforming technológiának köszönhetően a váz erős és merev, ugyanakkor komfortos marad. A Sirmium kedvező árú belépő a 29es kerekek világába, aktív hegyi kikapcsolódáshoz.

149 900 Ft



Neuzer Jumbo Sport

Terepezni szeretnél, de nincs rá többszázezres büdzséd? A Duster Sport kimondottan baráti áron kínál olyan felszereltséget, ami már valóban megállja a helyét az erdőben is. A terep egyenetlenségeit Suntour M3030 villa csillapítja, 24 fokozatú Shimano Altus váltórendszer gondoskodik a precíz váltásokról és Alhonga V-fékek lassítják a bringát. Azt se felejtsd el, hogy a terepgumikat bármikor trekking külsőkre cserélheted és már elő is állt a cross-túra bringád!

123 999 Ft



