Most légy Kerékpárosklub tag, mert megéri!

Aki 2018. december 10.-ig lép be a Kerékpárosklubba, vagy hosszabbítja meg tagságát, 115 értékes nyeremény egyikével lehet gazdagabb.

Baleset- és felelősségbiztosítás mellett már biciklilopásra is biztosítást köthetnek a bringázók

Sokak által régóta várt új szolgáltatás jár a Kerékpárosklub tagjainak: baleset- és felelősségbiztosításuk mellé már biciklilopás esetén is kártérítést kaphatnak. A Posta Biztosító hello Bringás nevű termékét a korábbi biztosításuk díján vehetik igénybe a civil szervezet tagjai. A korábbi termék lopásbiztosítást nem tartalmazott, viszont a mostani ajánlatban többféle értékre biztosíthatóak a kerékpárok.



Érdekel a 115 nyeremény valamelyike?

Mindemellett több mint 1.000 kedvezményt és ingyenes jogsegély szolgáltatást vehetnek igénybe a klubtagok az egész országban, mindezt egy családi mozizás áráért. Továbbá a december 10.-ig újonnan belépők vagy tagságukat meghosszabbítók 115 értékes nyeremény sorsolásában vesznek részt.



A 2018. november 15.-től elérhető, vagyonkárra is kiterjedő biztosítási csomagot csak a Magyar Kerékpárosklub tagjai érhetik el ilyen kedvező áron. Újdonságként a csomagban a felelősség- és balesetbiztosítás mellett már a klubtagok bringája is biztosítható lopás esetére a Posta Biztosító hello Bringásával.







Tagsági kedvezmények és előnyök várnak

A Magyar Kerékpárosklub célja, hogy a fiataloktól az idősekig, a vidékiektől a városi emberekig minél többen biztonságosan kerékpározhassanak és a kerékpáros közlekedés feltételei országszerte javuljanak. A szervezet függetlenségét, fenntartható működését a tagdíjak biztosítják. A jelenleg több mint 2.500 tagot számláló szervezet kedvezményekkel és kényelmi szolgáltatásokkal is ellátja tagjait, akik olcsóbban szállíthatják kerékpárjaikat a MÁV-START vonatain, a Bahart Zrt. balatoni hajóin, valamint több mint 1.000 kerékpárszervizben, vendéglátó- vagy szálláshelyen kaphatnak további kedvezményeket.



A Kerékpárosklub tagság mellé baleset-, felelősség-, és mostantól vagyonbiztosítás is elérhető, kizárólag a klubtagoknak ilyen kedvező áron.

Támogatással a fenntartható fejlődés mellett

A Kerékpárosklubot a tagok mellett olyan, a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett cégek is támogatják, amelyeknek fontos a biztonságos, élhető környezet megteremtése. A Posta Biztosítóval kötött együttműködés alapján kínált bővebb kerékpáros biztosítási szolgáltatás segíthet abban, hogy a kerékpározás fejlődéséért végzett szakértői munkát egyre többen segítsék tagdíjukkal, ezáltal még több kerékpársávért vagy biztonságos kerékpárparkolóért és az eddiginél együttműködőbb közlekedési kultúráért dolgozhasson a szervezet.

A Posta Biztosító hello Bringás termékének csomagjai csak a Kerékpárosklub tagjai számára érhetőek el ilyen kedvező áron. Így - változatlan tagsági díjak - mellett már alapszintű lopásbiztosítás is elérhető, de extra biztosítással még magasabb fedezet is választható.







Kerékpárosklub tagsági típusok:

Felnőttek részére:

- Biztosítás nélkül: 4.900 Ft/év (családtagként 4.400 Ft/év)

- Biztosítással, (lopásbiztosítás 40.000 Ft vagyoni kártérítési limittel): 6.900 Ft/év (családtagként 6.200 Ft/év)

- Extra biztosítással (40.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő vagyoni kártérítési limittel): 9.800 Ft/év (családtagként: 9.300 Ft/év)



Ifjúsági (12-18 év között):

- Biztosítás nélkül: 4.900 Ft/év (családtagként 4.400 Ft/év)

- Biztosítással (lopásbiztosítás 40.000 Ft vagyoni kártérítési limittel): 5.900 Ft/év (családtagként 5.300 Ft/év)

- Extra biztosítással (40.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő vagyoni kártérítési limittel): 8.800 Ft/év (családtagként: 8.400 Ft/év)

Gyermekek részére (12 év alatt):

- Biztosítással (lopásbiztosítás 40.000 Ft vagyoni kártérítési limittel): 3.900 Ft/év (családtagként 3.500 Ft/év)

- Biztosítás nélkül: 2.900 Ft/év (családtagként 2.600 Ft/év)



Drágább kerékpárok után még nagyobb fedezet érhető el a hello Bringás mobilapplikációban, vagy a www.hello.hu honlapon.



Hozzád melyik biztosítás passzol?





Most érdemes belépni, vagy tagságot hosszabbítani!

Aki 2018. december 10.-ig lép be a Kerékpárosklubba, vagy hosszabbítja meg tagságát, 115 értékes nyeremény egyikével lehet gazdagabb.

A tagsági akció fődíja egy Adriatica márkájú férfi és női városi kerékpár, egy páros Sziget Fesztivál napijegy, valamint további fesztivál- és fürdőbelépők, utazások, szálláshelyek, táskák, kuponok, kiegészítők és kerékpáros ajándékok is várják a tagokat.

ismerkedj meg a tagsági akció előnyeivel



A hello Bringás applikációról

A hello Bringás egy olyan kerékpárosoknak készült applikáció, amelyben a megtett kilométerek függvényében különféle kedvezményekhez juthatnak a felhasználók, de mindemellett baleset-, vagyon- és felelősségbiztosítást is köthetnek, ugyanitt a kárbejelentésük is elindítható.



A hello Bringás további hasznos szolgáltatásként szervizkeresőt is tartalmaz, amely megmutatja a felhasználóhoz legközelebbi szervizeket és időpont egyeztetésre is lehetőséget ad a kiválasztott szervizzel, illetve azt is megmutatja, hol hagyta utoljára a bringát gazdája, ha esetleg elfelejtette volna.







Töltsd le az appot androidra itt!

TÖLTSD LE AZ APPOT iPhone-ra ITT!

A Posta Biztosítóról

A 15 éves Posta Biztosító a termékeit főként a Magyar Posta hálózatában értékesíti. A vállalat mind az élet-, mind a vagyonbiztosítást tekintve a magyar biztosítási piac meghatározó szereplőjévé lépett elő az elmúlt több mint másfél évtizedben. A biztosító termékei országos lefedettségű hálózatban az ország több mint 2.300 postáján érhetők el.



A postákra járó ügyfélkör sajátosságaiból fakadóan a mai fiatalokat és a nagyvárosi aktív életet élő középkorúakat a postai hálózaton keresztül nehezebb megszólítani és számukra biztosítási termékeket értékesíteni. Az internet előretörésével a fogyasztási szokások folyamatosan átalakulnak, a fiatalok és az aktív életet élő nagyvárosi középkorúak már nem, vagy ritkán járnak postára, ügyeiket többnyire interneten intézik.



A Posta Biztosító 2017-ben hívta életre a teljesen digitális alapokon működő Hello márkáját, melynek első fejlesztése a kifejezetten a kerékpárosok életét megkönnyíteni célzott hello Bringás mobilapplikáció és ehhez kapcsolódó biztosítások. A bringások igényeire szabott vagyon-, baleset- és felelősségbiztosítási csomagok a hello.hu weboldalon keresztül is elérhetőek.



A Magyar Kerékpárosklubról

A Magyar Kerékpárosklub több mint egy évtizede dolgozik a kerékpározás fejlődéséért. Célja, hogy egyre többen és egyre jobb körülmények között juthassanak el A-ból B-be biciklin. Szakértőik és helyi csoportjaik bringázható utakért küzdenek, biciklibarát KRESZ-t, kerékpározást segítő jogszabályi környezetet szeretnének, kampányokkal és rendezvényekkel népszerűsítik és oktatják a bringás közlekedést. Fontos számukra, hogy úgy tudjanak a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében dolgozni, hogy az általuk felvállalt projekteket kizárólag szakmai szempontok és ne a pénzügyi kényszer határozza meg.





