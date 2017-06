2017.06.17. 0

Nagy Zsolt

Cratoni AllSet és C-flash fejvédő teszt

Ízig-vérig all mountain és mtb sisakok a Cratonitól.

Cratoni AllSet

Ha kerékpárról van szó, már pontosan mire van szükségem, de ami a kerékpáros fejvédőt illeti, még nem találtam meg a tökéleteset. Most lehetőségem volt egy újabb darabot próbálni a Cratoni AllSet személyében. Az AllSet ízig vérig endurós sisak, ami látszik azon, hogy eánézésre kicsit vastagabb mint más sisakok, illetve jobban körbeöleli az ember fejét, különös tekintettel a tarkóra.



Lett-e szerelem a találkozásunkból? Elsőre igen. Ez volt az első sisak, amit beállítva egyáltalán nem lötyögött semmit a fejemen, nem szorított, és még valahogy ki is néz. Apropó design!!! Öt szín variációban kapni, amik közül egyik másik nagyon szexi. Kedvencem a sárga-fehér-kék, de a tesztelésre kölcsönkapott zöld-fluó is tetszetős!

A kényelem és a külcsín mellett a beltartalom is impozáns. Inmoldos, tehát a külső keményebb műanyag, és a belső puhább hab egy hőkezelési eljárással válik eggyé, ami így erősebb és biztonságosabb sisakot eredményez. Steplock csatos, ami azt jelenti, hogy nem kell szórakoznunk mindig a heveder beállításával, ha nőtt a hajunk, vagy felvettünk alá egy sapkát, mert több fokozatban tudjuk becsatolni (olyan mint némelyik cipőn a csat). A rögzítés magasságát is állíthatjuk, ami röviden annyit tesz, hogy a tarkó résznél található feszesség állítót tudjuk a tarkónkon feljebb vagy lejjebb állítani. Erre egyrészt az eltérő koponya formák miatt van szükség, másrészt szabályozhatjuk, mennyire lógjon rá a sisak a homlokunkra (ja, amúgy a sild állítható fényviszonyok és egyéni preferenciák függvényében).



A teszt alatt végig jól tartott a fejemen, sokszor észre sem vettem hogy viselem. Egyetlen problémán volt vele, az pedig alapvetően az összes hasonló sisakkal fennáll. A 14 szellőző nyílás ellenére viszonylag meleg volt a sisak, és 25 fokban ha emelkedőn mentünk, erőteljesen izzadtam. Lefelé, és laza kirándulásoknál észre sem veszi az ember, csak ha nekivág egy hosszabb emelkedőnek, vagy épp 30 fok van, és süti a nap. Ez annak köszönhető, hogy az országúti, és könnyebb montis sisakkal ellentétben sokkal nagyobb felületét fedi le az emberi fejnek.

A nagy kérdés az lett a harmadik nap végére, hogy megvenném-e magamnak a sisakot? A válasz IGEN, mégpedig a következők miatt: tényleg nem mozgott el a fejemen, kényelmes, biztonságban éreztem magam benne a márkanév egyben garancia is a minőségre és mert tetszik :)

Cratoni C-Flash

Ahogy Viola érezte...

Imponáló megjelenésű, kecses és rengeteg (konkrétan 19) szellőszőnyílással ellátott fejvédő. A megnövelt szellőzés mellett nem kell tartanunk a kéretlen látogatóktól sem, köszönhetően az integrált rovarhálónak, ami nem ér közvetlenül a fejünkhöz.

Különösen tetszetős a dinamikus forma és az, hogy egyetlen felesleges grammot sem éreztem rajta, viselés közben is szuper könnyű. A C-Flash annak ellenére csak 230 gramm tömegű, hogy a tarkónál az általam megszokotthoz képest jobban takar, vagyis extra biztonságot is nyújt (emiatt viszont copfos lányként kellett kicsit matekozni a felvételnél). Robosztus megjelenése tehát az extra súlyban nem, csak a megnövelt védelemben látszódik. A fejvédő aljára integrált Downshell réteg megvédi az EPS habot az olyan sérülésektől és karcolásoktól, ami használaton kívül érné a fejvédőt (szállítás, pakolás közben).

A pontos illeszkedést a Light Fit System segítségével érhetjük el. A magasságát három fokozatban lehet állítani és a fejméretünkhöz tekerős rögzítővel tudjuk igazítani. A teszt alatt kellően fix volt a rendszer, nem lazult ki egyszer sem, pedig ilyen problémával más modelleknél több esetben találkoztam már.

A steplock csat számomra szokatlan volt eleinte, viszont amennyire szokatlan, annyira praktikus és kényelmes. Ahogy körbekérdezősködtem, más bringások egekig magasztalták a kényelmesen méretre állítható rendszert. Némi megszokás után egyet kell értenem velük.

Első sorban mtb felhasználásra ajánlott bukó, de a levehető napellenző (gallytörő, vagy ki minek hívja) és a fényvisszaverő elemek alapján országúton is megállja a helyét. Az integrált bogárháló pedig bármelyik nyári napon áldás.

A dizájn, a visszafogott, de feltűnő és látható színvilág miatt pedig szívesen viselem akkor is, ha fotóznak éppen :)

