Pintér László

Megyünk az Everestre!

Március 28-án indul az RTL KLUB kiemelt támogatásával a Magyar Everest Expedíció 2017, melynek keretén belül Klein Dávid és Suhajda Szilárd pótlólagos oxigén használata nélkül szeretné elérni a Föld legmagasabb csúcsát. Az expedíciót az alaptáborig kísérő trekkingcsapatba a Mozgásvilág munkatársa, jelen sorok írója is meghívást kapott, így első kézből követhetitek a himalájai kalandot!





Különleges és rendhagyó helyszínre invitálták a sajtó munkatársait a Magyar Everest Expedíció 2017 szervezői. Az RTL KLUB kiemelt támogatásával induló expedíció részleteit a budapesti Jégpalotában felépített „előretolt alaptáborban” ismertették. A díszletek igazi expedíciós hangulatot teremtettek, melyet a helyszín fagyos levegője tett még hitelesebbé.

Sajtótájékoztató a Jégpalotában

A Mount Everest 8850 méter magas csúcsára már több magyar hegymászó is feljutott, azonban mindannyian használtak pótlólagos oxigént. A palack nélküli megmászás gondolata természetesen régóta foglalkoztatja a hazai mászókat. Legtöbbször Klein Dávid próbálkozott. Legutóbbi, 2014-es kísérlete alkalmával 8700 méterig jutott.

A hegy pótlólagos oxigén használata nélküli első magyar megmászásának ismét Klein Dávid fut neki, a kalandban pedig a békéscsabai születésű Suhajda Szilárd lesz a társa. A tavalyi K2 expedíció alkalmával kovácsolódtak igazi mászópárossá, remekül egészítik ki egymást. Szilárd eddig egy, Dávid pedig négy nyolcezres csúcsot mászott meg, utóbbi ezzel a jelenleg aktív himalájai mászóink közül a legeredményesebb.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd

Az expedíciót Stefano Favaro menedzser, és csapata, a Faster Promotion, többhónapos megfeszített munkával hívta életre. A vállalkozás teljesen önálló szervezésű, nem kereskedelmi expedícióhoz csatlakoznak. A hegyet a déli, nepáli normál úton közelítik meg.

Az expedíció további érdekessége, hogy az alaptáborig tartó trekkingtúrára több hazai ismert közéleti szereplő is elkíséri majd Klein Dávidot és Suhajda Szilárdot. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a természet szeretetére, nagyságára. A sajtótájékoztatón őket is bemutatták, így most már hivatalos, hogy az RTL Klub műsorvezetője, Lilu, valamint Geszti Péter előadóművész, Badár Sándor humorista, Száraz Dénes színművész, Szalay Balázs raliversenyző, és navigátora, Bunkóczi László vállalkozik a kalandra. A csapat Katmanduból Lukláig repülővel utazik, majd onnan nyolc nap alatt gyalogosan éri el az alaptábort.

Az Everest alaptábor trekking csapat:

Felső sor: Stefano Favaro, Suhajda Szilárd, Klein Dávid, Lilu

Alsó sor: Pintér László, Száraz Dénes, Geszti Péter, Badár Sándor

Klein Dávid a sajtótájékoztatón beszélt a felkészülésről és a motivációiról:

„2014-ben 150 méter hiányzott a csúcsig, ezért az elmúlt hónapokban megpróbáltam a csúcsra jutás esélyét maximalizálni. A legfontosabb feladatom az volt, hogy fizikailag és mentálisan is alaposan felkészüljek. A hegymászás számomra nem rekordok hajszolásából áll. Egyszerűen szeretek a hegyek között lenni. A mászás a nyers életöröm megtapasztalásáról, az önmagammal, mászótársaimmal és a heggyel való találkozás élményéről szól.”

Suhajda Szilárddal 4-5 éve ismerik egymást, első közös expedíciójuk a 2016-os K2 volt, kapcsolatuk innentől vált igazán szorossá.

Az 1982-ben született Suhajda át- és túlélt lavinabalesete után döntött úgy, hogy elvégzi a magyarországi hegymászó oktatás által kínált tanfolyamokat. Ezt követően lett expedíciós hegymászó, aki minden esetben tiszta módszerekkel, oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül mászik.

2014-ben megmászta a 8051 méter magas Broad Peaket. Szilárd érzékletesen írja le, hogyan éli meg a csúcsélményt:

„Fontos megosztani az élményt! Amikor odafent vagyunk, egyedül vagyunk. Nincs kinek megmutatni, nincs kinek örömteli hangon elkiáltani: sikerült! Magasba emelheted a kezed, mint a legtöbb sportoló amint célba ér, de a hegy csúcsán senki sem hall és senki sem lát. Nincs kit megölelni. Nincs közönség, nincs tapsvihar, nincs semmi. Nincs élet sem. Csend van. Szépség. Üresség. Félelem és öröm. És mégis, egy ízig-vérig hegymászó ott él igazán! Úgy érzed, a világ legelevenebb pontjává válsz! Hirtelen tíz körömmel kapaszkodsz az életbe! S amint elindulsz visszafelé, egyre csak jobban és jobban vágyod az életet. Amikor újra itthon vagy, na, csak akkor tudod elmondani, mi is történt valójában, mi is történt odafent!”

„A hegymászás számomra az önmegvalósítás csodálatos lehetősége. Mindazon csoda által, ami a szemed elé tárul, minden nehéz lélegzet, minden újabb lépés közelebb visz saját magad teljesebb megismeréséhez. Nem csak az ismeretlen és a világ felfedezését jelenti odafent lenni: önmagad megismerését is.”

Suhajda Szilárd és Klein Dávid

Dávidra és Szilárdra embert próbáló feladat vár, hiszen a Mount Everest csúcsát eddig sikeresen elérők mindössze 2,8%-a nem használt pótlólagos oxigént, ami jól mutatja a vállalkozás nehézségét.

És hogy mi vár ránk, a trekking csapat tagjaira? A túra a napi szintkülönbségeket (400-800 m) és távolságokat (6-12 km) nézve önmagában nem lenne megterhelő, de a nagy tengerszint feletti magasság, és a sorozatterhelés mindannyiunkra másképp fog hatni. A magam részéről bízom benne, hogy az elmúlt három hónapban elvégzett fizikai felkészülés nem volt eredménytelen. Remélem, hogy a csapat minden tagja sikerrel veszi majd az akadályokat. Bárhogyan is alakul a túra, itt a Mozgásvilágon minden érdekes eseményről beszámolunk majd. Házhoz jön a Himalája!