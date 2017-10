2017.10.05. 0

Simon Ádám

A világ legjobbjai között a SPAR Budapest Maraton

Közeledik Magyarország legnagyobb szabadidősport-eseménye!

A 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál - V4 Futóhétvége 2017. idei eseményét is jelentős nemzetközi részvétel jellemzi október 14-15-én. Nem véletlen, hogy a sajtótájékoztatóra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részvételével a Külügyminisztérium épületében került sor.

Az idei esemény szervezéséről Kocsis Árpád a BSI versenyigazgatója adott tájékoztatót. Mint mondta, soha ennyi külföldi futó nem nevezett még a SPAR Budapest Maratonra (okt. 15).

Több, mint 80 ország 5000 futója lesz jelen, közülük 2800-an a maratoni távon indulnak. A 32. SPAR Budapest Maraton mezőnyének 40%-át külföldi futók teszik ki.

Mindez azt jelzi - mondta a BSI versenyigazgatója -, hogy értik és elfogadják külföldön azt a tényt, hogy Budapest Európa egyik új futó fővárosa.

De nemcsak a nemzetközi érdeklődés erős - folytatta Kocsis Árpád -, „ha az időjárás is kegyes lesz, elképzelhető, hogy minden idők legnagyobb magyarországi szabadidősport-eseményére kerül sor október 14-15-én!” " Fut a főváros és fut az ország", ugyanis Magyarország 1000 településről érkeztek már nevezések. "Futnak a családok", a kisgyermekesek körében rendkívül népszerű a szombati napon rendezendő 600 méteres Családi futás. És sok más mellett "futnak az iskolák" is a Real Nature Maratonka EMMI iskolai futamai keretében, melyre a budapestiek mellett borsodi és zalai iskolai csoportok is neveztek!

Sőt, még azok is futnak, akik sajnos nem tudnak futni

Évek óta része a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválnak a FODISZ esélyegyenlőségi futam, ahol a mozgásukban korlátozott sportolni vágyók segítőik támogatásával teszik meg a maraton rajtja és célhelyszíne közötti 400 méteres távolságot.

A szurkolókkal együtt közel 100 ezer ember érintettségével lehet számolni az októberi futóünnepén, nem hiába ez Magyarország legnagyobb szabadidősport-eseménye.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a V4 Futóhétvége jelentőségéről beszélt a sajtó képviselőinek. A V4 együttműködés kapcsán elmondta,

mi is köthetné jobban össze a visegrádi országokat, mint a sport?!

A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál – V4 Futóhétvége a V4 programsorozat része, ezzel egyértelművé téve, hogy a jelenlegi messzemenőkig sportos elnökség. 4x2 km-es V4 váltóversenyre október 14-én a rövidebb távok napján kerül sor.

Máth István, a BSI ügyvezetője bemutatta a maratoni táv idei útvonalát. Elhangzott, hogy a budapesti a világon az egyik legszebb maratoni útvonal, mely két világörökségi pontot is érint. A 42,195 km-s útvonalon több mint 35 zenei pont is lesz, a Honvéd kórustól kezdve más együtteseken és ismert DJ-ken át a dobzenekarokig, akik amellett, hogy a monotóniát oldják, a futókat és a szurkolókat szórakoztatják majd. Az útvonal idei újdonsága, hogy a mezőny végigszalad a megújult Margitszigeten, Budapest zöld tüdején.

A BSI ügyvezetője a forgalmi korlátozásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a szervezők csak a szükséges legminimálisabb mértékig avatkoznak be a város forgalmába, lezárások helyett inkább terelésekkel érdemes számolni.

Maczelka Márk, a névadó szponzor, a versenyt tíz éve támogató SPAR Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője arról beszélt, hogy a SPAR évek óta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód támogatására. Szeptember 18-án indult útnak a SPAR egészség- és életmódprogramja, amely az eseményen is bemutatkozik. A SPAR a Máltai Szeretetszolgálattal közös standdal települ ki a 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra, ahol bemutatják "Az idehozzuk a játszóteret" programjukat, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű kisgyerekeket is segítse hozzájutni a játék öröméhez. Az eddig csak vidéki településeken futó program most Budapesten is útjára indul. A SPAR kommunikációs vezetője bejelentette azt a felajánlást is, amelynek lényege, hogy a kitelepülő standjukon megvásárolható termékek árából befolyt kétnapos bevétel teljes összegét a játszótér programra fordítják.

Maczelka Márk arra a különleges akcióra is emlékeztetett, melynek keretében a Máltai Szeretetszolgálat sátránál a mások által már nem használt mesekönyveket gyűjtenek a rászoruló gyerekek javára.

További információ: www.futanet.hu