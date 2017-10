2017.10.16. 0

31920 futó egyetlen hétvégén

Rekordszámú versenyző indult a 32. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon

Az idei SPAR Budapest Maraton® már 30.350 előnevezésével bebizonyította, hogy minden idők legnagyobb szabadidős sportversenye. A futófesztivál, amely a szurkolókkal együtt 100 ezres nagyságrendű tábornak szerzett felhőtlen örömöt, a társadalmi felelősségvállalásról is szép példát adott: a SPAR Magyarország és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívására a résztvevők mintegy 1.000 mesekönyvet gyűjtöttek a rászoruló gyermekeknek.

A SPAR egy olyan családi vállalkozás, amelynek kiemelten fontosak az olyan közösségi értékek, mint az összetartozás, a bizalom és a kölcsönös tisztelet. Az áruházlánc minden dolgozóját megbecsüli, ennek jeleként azzal buzdította az egészséges életmód iránt elkötelezett munkavállalói futását, hogy a nevezési díjukat átvállalta. „A SPAR nemcsak kiváló minőségű élelmiszereket, ezáltal pedig az egészséges élet megteremtéséhez szükséges alapokat nyújtja vásárlóinak, hanem azt is, hogy közösséggé kovácsolódjanak olyan programoknak köszönhetően, mint a futás vagy éppen a jótékonykodás” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Budapest szívében idén 32. alkalommal rendezték meg a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált október 14-én és 15-én, amelyre összesen 31.920 nevezés érkezett. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő futóversenyen a rekordszámú – első napra 13.400, második napra 18.520 – nevező között nemcsak tapasztalt sportolók, hanem első maratonisták és sztárok is szép számmal akadtak. Annyian jelezték részvételüket, mintha Gyula város teljes lakossága nevezett volna. A verseny kiemelkedő nemzetközi részvétellel zajlott. A maratoni távra nevezők 17% százaléka külföldi volt – soha ennyi futó nem érkezett még más országból –, az eseményen 81 ország 5.400 külföldről érkező futója képviseltette magát, közülük 2.800-an a maratoni távon indultak. A legtöbben, 750-en Nagy-Britanniából neveztek, Franciaországból 700-an, Olaszországból 450-en, és Németországból 300-an.

Az ország legnagyobb futófesztiválján idén több újdonsággal is szolgált a SPAR Magyarország. Nagy érdeklődés övezte a szeptember 18-án útnak indult és az üzletekből már ismert SPAR Életmód programot, amelynek keretében a helyszínre látogatók többek között táplálkozás- és mozgásszakértőktől kaphattak fontos életvezetési tanácsokat. A versenyre látogatók megismerkedhettek a SPAR saját húsüzemével is: a Regnum Húsüzem termékeit a helyszínen meg lehetett kóstolni, a bevételt pedig jótékony célra ajánlották fel. A vállalat ugyanis stratégiai partnerével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen a szeretetszolgálat „Ide hozzuk a játszóteret!” nevű programját népszerűsítette. A programban a szolgálat mozgó játszóterei az ország több mint háromszáz kistelepülésére viszik el a játék örömét, hogy a legszegényebb családok gyermekei is megismerhessék azt. A futófesztiválon a mobil játszóteret ki is lehetetett próbálni – amelynek a kilátogató családok, különösen a gyerekek nagyon örültek. A futóünnep remek alkalomnak bizonyult arra is, hogy örömünket másokkal megosszuk: a Szeretetszolgálat és a SPAR mesekönyveket gyűjtő kezdeményezésén mintegy 1.000 ajándékkönyv gyűlt össze a rászoruló gyermekek számára.

A lelkes szurkolótáborral együtt közel 100 ezer embert érintett a SPAR Budapest Maraton®, ezért mondhatjuk, hogy az idei októberi futófesztivál minden idők legnagyobb és legnépesebb szabadidősport-eseménye volt.