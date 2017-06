2017.06.08. 0

A valaha volt legkeményebb futóversenyre indul Szőnyi Ferenc

480 km futás, extrém szélsőséges körülmények között a Himalájában

– erre vállalkozik ultratriatlonista világbajnokunk, Szőnyi Ferenc. Az 53 éves sportoló június 6-án indult Ázsiába, hogy felülmúlja 2 évvel ezelőtti teljesítményét, és a The Hell Race elnevezésű megmérettetésen újra emberfelettit tegyen le az asztalra.

Szőnyi Ferenc ironman, összetett ultratriatlon világbajnok újra felfoghatatlan teljesítményre készül

A komáromi ultrafutó június 6-án a Himalájába indult, hogy 480 km-t fusson le a világ minden bizonnyal legnehezebb futóversenyén, a Hell Ultra Runningon. A 40 C fok hőmérsékletingadozás, az oxigénhiányos levegő, illetve a versenytáv már önmagában sem hétköznapi, de így együtt minden bizonnyal a létező legembertpróbálóbb versennyé teszi a megmérettetést. A verseny teljesítésére - érthető módon - a világon nem sok ember vállalkozik, a június 20-án startoló Hell Ultra Runningra is mindössze négy vasember jelentkezett ez idáig.

Szőnyi Ferenc egyszer már járt a Himalájában egy hasonló megmérettetésen, amikor 2015. nyarán hat versenyző közül harmadikként ért célba a La Ultra - The High elnevezésű versenyen, ahol 333 km volt a teljesítendő táv. Szőnyi mérlege a versenyen egy bokaficam, öt köröm elvesztése, számos vízhólyag és több lélektani mélypont, de célba ért - szinte önkívületi állapotban. Mindez jól példázza az erőpróba extrémitását. A táv idén majdnem 150 km-rel nőtt – a körülmények sem lettek barátságosabbak. Szőnyi mentális felkészültsége azonban párját ritkítja: nem sokan lennének képesek visszatérni a hosszú távú versenyek „poklába”. Ő mégis ugyanolyan lelkes, ha nem lelkesebb, mint élete első versenyén.

Mottója nem véletlenül

Megtehetem, meg tudom tenni, és meg is teszem!