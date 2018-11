2018.11.08. 0

Benecz Ferenc

Túraötletek a Dunakanyarban

A Duna jellegzetes kanyarulata, tágabb tekintetben az azt közre fogó Börzsöny és a Visegrádi-hegység, valamint a Pilis számos kiváló túraútvonalat és kirándulási célpontot kínál kicsiknek és nagyoknak. A történelmi emlékekben és természeti látnivalókban gazdag környékről alábbiakban összeszedtük a kedvenceinket.

Túralehetőségek a Duna mentén

Bár a Duna partján maradva és annak mentén sétálva is könnyed és szép túrákat tehetünk, ha egy picit többre vágyunk, érdemes valamelyik történelmi városunkat célba venni.

Egyik kedvencünk Vác, mely könnyen megközelíthető több, különböző utazási módon is. A város egyedi hangulatú főtere, hatalmas székesegyháza, múmiái és Duna-parti sétánya egész napos könnyed kirándulást nyújtanak.

A folyón fentebb, a Duna másik partján áll a magyar középkor egyik legjelentősebb városa, Visegrád, ahol izgalmas és látványos túrát tehetünk a parton, majd a királyi palotában és óvárosban, ahonnan könnyed sétával feljuthatunk a fellegvárba, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a folyóra és a településre. Mindemellett számos túraútvonal indul ezen városkából a hegyre fel...

Picit még fentebb áll egy másik történelmi városunk, Esztergom. Itt találjuk Magyarország legnagyobb templomát, a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházat, valamint az egykori királyi palotát, és a Duna Múzeumot is. Ha időnk engedi, mindenképp kiránduljunk át a szlovák oldalra, Párkány városába is, így a Duna túloldaláról is megtekinthetjük a főszékesegyház impozáns épületét.

Túraötletek a Börzsönyben

A Duna bal-partján magasodó Börzsöny lábánál több hangulatos települést is célba vehetünk, mint például Zebegényt, vagy ha kicsit eltávolodunk a folyótól, mindenképp látogassunk el Nagybörzsönybe, vagy Márianosztrára.

A Duna partjáról, Nagymarosról számos túraútvonal indul el a hegyre, ilyen például Panoráma-túra, mely során számos különböző, a folyóra nyíló kilátópontot érintve érkezünk meg utunk legmagasabb pontjára, a Julianus-kilátóba, ahonnan 360 fokos körpanoráma tárul elénk, rálátva a Dunakanyarra.

Picit eltávolodva a folyótól, Királyrétet is célba vehetjük, ahonnan már gyalogszerrel vagy kerékpár nyergében járhatjuk be a környéket. Közkedvelt célpont a Nagy-Hideg-hegy tetején álló turistaház, ahol feltölthetjük energiacelláinkat is. Innen már nincs messze a csóványosi geodéziai toronyból kialakított kilátó, ahova mindenképp a Szabó-köveken keresztül vezető ösvényt válasszuk, melyen betekintést kapunk a jellegzetes vulkanikus kőzetekbe, majd pedig a kilátóból lélegzetelállító körpanoráma tárul elénk!

Visegrádi-hegység és Pilis túrázó szempontból

A Duna másik oldalán, a Visegrádi-hegységben és a Pilisben is rengeteg kirándulási lehetőség vár rád.

Mindközül az egyik legnagyobb kedvencünk az egyedülálló Rám-szakadék. A Dömös települése felett található szűk, sziklafalakkal határolt patakmederben, létrákat megmászva, vízesések mentén haladunk felfele – talán nem túlzás azt mondani, hogy ez hazánk legvadregényesebb helye.

Még mindig Visegrád környékén maradva, mindenképpen másszunk fel a furábbnál furább sziklaformák, a Vadálló kövek mentén a Prédikálószékre, melynek jutalma fantasztikus Dunakanyar-panoráma. (Dobogókő - Prédikálószék - Vadálló-kövek - Rám-szakadék körtúra)

Aki izgalmakat és különleges látványt keres, annak kihagyhatatlan úti cél a Spartacus-ösvény, mely a Dunakanyar talán leglátványosabb túraútvonala. A Pilisszentlászló és Visegrád között húzódó, sok helyen igencsak kitett, sziklás és keskeny gyalogútvonalat 2015-ben adták át hivatalosan. Bejárás nem igényel különleges technikai tudást, de izgalmas így is túra. (Spartacus-ösvény és Apát-kúti-patakmeder körtúra)

A Dunakanyartól picit eltávolodva, a Pilis déli részében találjuk hazánk kevés szurdokainak egyikét, a Dera-szurdokot. Bár pár óra alatt oda-vissza bejárhatjuk a patak hol egyik, hol másik oldalán kialakított ösvényen, egyéb látnivalókkal kombinálva akár egész napos kirándulást is kerekíthetünk belőle. (Dera Szurdok körtúra 1# rövid / Dera Szurdok körtúra 2# hosszú)

A fentiekben csak az általunk kedvelt útvonalakból szemezgettünk, ezeken felül rengeteg túraopció vár a környéken, fedezd fel mindet!

