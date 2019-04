2019.04.25. 0

Tíz természetközeli célpont a Balaton-felvidéken

A Fjällräven Vándortúra a táj kihagyhatatlan látnivalóit köti össze.

Az európai természeti látványosságok között is egyedi hangulatú Balaton-felvidék kivételes látványt mutat az ott kirándulóknak, túrázóknak. A Fjällräven ötnapos, nyári gyalogtúráján egyszerre élvezhetjük a pazar látványt, a hűsítő szelet és az érintetlen vidék nyugalmát. A Zánkáról induló öt napos túra során földtörténeti és történelmi kuriózumokat érinthetünk, mindvégig varázslatos panorámától övezve és botanikai különlegességek között lépdelve. A Badacsonyörsön záruló túra egyik újdonsága, hogy adott napokon rövidebb útvonalat is választhatnak a résztvevők.

1. A Hegyes-tű bérc

Zánkáról észak felé indulva a lágyan hullámzó dombok közül kitűnik egy emblematikus alakú bérc: Hegyes-tű. Az egykori vulkáni láva mára szürkés sziklákká hűlt, a természetvédelmi erőfeszítéseknek hála, mára geológiai bemutatóhely és varázslatos panorámát kínáló kilátópont.

2. A Szent Balázs templomrom - Szentantalfa



A Fjällräven Vándortúra első napján esik útba Szentantalfa, ahol az egyik legkülönlegesebb hangulatú templomrom, a Szent Balázs templom egykor harangzúgástól hangos épülete áll. A Balaton felé megcsodálható kilátást egy hatalmas fügefa alatt kialakított padon élvezhetjük.

3. A Kossuth-kilátó, Halomhegy



Dörgicse és Mencshely között emelkedik a híres Halom-hegy vulkáni magaslata. A példásan felújított kilátóhoz vezető ösvény kedves kis présházak, apró parcellák között kanyarog, minden sarkon új kilátást kínálva a Balaton tükre és Dörgicse romtemplomai felé. A hegytetőn a Balaton tanúhegyeit modellező kőtérkép és varázslatos panoráma várja a vándort.

4. A Tálodi pálos kolostorrom



Pula és Nagyvázsony között misztikus romokat találunk az erdőben. Az Országos Kéktúra és a Fjällräven Vándortúra által is érintett, egyedi hangulatú völgyben megbúvó kolostort egykor a pálosok lakták. Mára egyetlen fala áll, melyen körablak hirdeti a pálos rend puritán szellemiségét, mely az értéket nem a múlandó világi javakban, hanem a lelki emelkedettség állapotában kereste. A rom mellett kristálytiszta forrást és gyönyörű réteket találunk.

5. Az Eötvös Károly kilátó és a fennsík tavai, Fekete-hegy



A Káli-medence északi peremén őrködik a különleges hangulatú Fekete-hegy, mely klímája és különleges élővilága miatt is érdekes vidék. A medence leghangulatosabb települései határolják a területet: Szentbékkálla, a festői Köveskál és a nyugalmas Balatonhenye. Az Eötvös-kilátóból beláthatjuk a Balaton-felvidék híres tanúhegyeit is. A száraz réteken tavasszal kökörcsinek, nyár elején pedig a fokozottan védett, jégkori maradványfajnak számító lisztes kankalin virít – amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park jelképe.

6. A Kőtenger, Szentbékkálla



Szentbékkálla falujából számtalan geológiai és természeti látványosság érhető el. Elgyalogolhatunk a Fekete-hegy krátertavaihoz, Mindszentkálla felé indulva pedig a Kőtenger esik utunkba. A tücsökszótól hangos dombok hátából az erózió alakította ki a különleges sziklaformációkat, közülük az Ingó-kő dinamikus egyensúlyú kőasztala a legérdekesebb.



7. Csobánc vára, Gyulakeszi



A túra negyedik napjának királyetapja során két várat és két egykori vulkánt is megmászhatunk. A Hegyesd felett emelkedő Tátika mellett a csodás panorámát kínáló Csobánc skalpja is begyűjthető, ha felmászunk a 378 méter magas tanúhegy várral koronázott tetejére. Nyári estén, a látóhatárt karcoló nap még a sümegi várhegyet is a megmutatja, tiszta időben pedig a Badacsony és a szigligeti vár, mögötte pedig a Balaton és a Somló-hegy is feltűnik.

8. A Tóti-hegy, Káptalantóti



A Balaton-felvidék tanúhegyeiről szebbnél szebb panorámákat élvezhetünk: a Badacsony vagy a Gulács csúcsáról egyedi képét mutatja a táj. A Badacsony fennsíkjának víz felé eső hegyoldalait szőlőtőkék sormintája díszíti, a Káli-medence hangulatos falvai pedig gyönyörű épített környezetükkel tűnnek ki. E két táj határán találjuk a Tóti-hegy és a Gulács testvércsúcsait. A Tóti-hegy 360 fokos körpanorámát kínál, szemben Fonyód és a Balaton vize csillog.

9. Salföld és a pálos kolostorrom



A Salföld faluját övező erdő mélyén a titokzatos pálosok romjaiban is gyönyörű kolostorának falai között bolyonghatunk. A települést elhagyva, Ábrahámhegy vagy Badacsonyörs felé gyalogolva lelhetünk a romra. A pálos szerzetesrend egykori erdei kolostora fák oszlopcsarnokával körülvéve áll az eldugott völgyben.

10. A Folly-arborétum, Badacsonyörs



A Fjällräven Vándortúra utolsó napján minden lépéssel közelebb jutunk a célhoz, a badacsonyörsi befutóhoz. De nem szabad sietni, hiszen varászlatos hangulatú fenyves hív hűsölésre: a Folly-arborétum. A tópart felett emelkedő Kisörsi-hegyről szépen látszik a túloldali Fonyód, a szomszédos Badacsony és az Ábrahámhegyi Kápolna is - de nem csak a kilátás miatt érdemes felmászni, hanem a Folly Arborétum híres gyűjteményéért is.







A Fjällräven-ről...



1960-ban Åke Nordin alapította meg a Fjällräven céget jelenlegi székhelyén, az észak-svédországi Örnsköldsvikben. Jelenleg a vállalat időtálló, sokoldalú és tartós felszerelései a világ több mint 30 országában elérhetőek. A Fjällräven kínálatában férfi és női outdoor ruházat és kiegészítők, hátizsákok, sátrak és hálózsákok egyaránt megtalálhatóak. A Fjällräven számára kiemelten fontos, hogy az embereket, az állatokat és a természetet egyaránt tiszteletben tartó, felelős vállalatként működjön, és mind több érdeklődő figyelmét felkeltse a túrázás szépségeire. A cég két népszerű outdoor kezdeményezést hívott életre, a Fjällräven Classic-ot és a Fjällräven Polar-t, mindkét túrán ezres nagyságrendben vesznek részt éves rendszerességgel.







