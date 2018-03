2018.03.20. 0

Marmota Maps - az Alpok egyedi túraútvonal- és síterep térképe

Függeszd ki a faladra és jelöld be kedvenc túraútvonalaidat és sípályáidat a gigantikus méretű és teljesen egyedi térképen, amely az Alpok összes hegyét ábrázolja!

840 x 594 mm vagy 1400 x 1000 mm? Amikor minden centi számít!

Mivel ugyanis kisebb nyomtatásban aligha tudnánk kibogarászni mondjuk az Alpok 275 vagy 630 síterepét-, vagy akár egyedül Ausztria 413 síterepét-, de akár az Alpok 1001 vagy 111 hegyét és 20 túraútvonalát bemutató térképeit...



A térképek alapszerkezete 250 méterenkénti szintvonalakból épül fel, így plasztikusan tükrözi vissza az Alpok topográfiáját. A teljes képhez hozzátartoznak még a városok és folyók, illetve a 8 alpesi ország határvonala is.



Mégis, kinek a fejéből pattant ki mindez?

A Marmota Maps a hamburgi Lana Bragina és Stefan Spiegel saját projektje.

Az Alpok, a dizájn és a földrajz iránti szenvedélyünk vezetett oda, hogy megalkottuk az Alpok teljesen egyedi térképét, amely illusztrálja a legmeghatározóbb hegyeket és további alpesi szépségeket tár fel a szemünk előtt



Mindketten szenvedélyesen rajonganak a földrajzért, a dizájnért és az adatok és információk grafikus megjelenítéséért. Egy 2015-ös sikeres kickstarter kampány után adták ki az első, teljes Alpok összes síterepét tartalmazó és határokon átívelő térképét. Jelenleg több mint 2000 térkép eladása után is folyamatosan új ötleteken és termékeken dolgoznak. Mivel a páros rajong a hegyekért, a Marmota Maps fókuszában első sorban az Alpok területei állnak, ám ennek ellenére tovább témák és régiók irányában is szeretnének továbbfejlődni.



Túraútvonalak nevek szerint

Alpe-Adria-Trail, Austria Skyline Trail, Bärentrek, Dolomitok magaslati útvonal Nr. 9, Hosszútávú túraútvonal E1, Hosszútávú túraútvonal E5, Gesäuse-i Hüttekörtúra, Giro del Monviso, GR 54 -Tour des Ecrins et de L'oisans, Szent Jakab-út, Ostallgäuer magaslati útvonal, Schladmingi Tauern magaslati útvonal, Tour Des Glaciers, Tour du Mont Blanc, Tour Monte Rosa, Álomútvonal: München - Venedig, Via Alpina - Roter Weg, Via Alpina - Violetter Weg, Walker's Haute út és Walser-út Graubünden.

Az útvonalak kiválasztásához a népszerűségre, a regionális eloszlásra és az útvonalhosszra összpontosít a leírás, amelynek révén a túraútvonalak széles skálán való ábrázolására nyílik lehetőség. Sőt mi több, mind a 20 túraútvonalhoz részletes szintrajz is dukál.

Az Alpok hegységeinek adatait a híres alpesi kutató és hegyi krónikás, Eberhard Jurgalski és Oliver Klemm biztosította a páros részére.





Síterepek az Alpokban

A sítérképre az összes alpesi síközpont sípályája a minimum 5 km sípályahossztól felkerült.

Grafikailag a síterületek pirossal jelölt határvonalait a síközpontok szélén elhelyezkedő sílift vagy utolsó sípálya határozza meg.

A definíció szerint, egy síterepként van jelölve az a terület, amelyet összefüggő lift- és pályarendszer alkot, azaz amelyet síléceken csúszva el lehet érni. Ha például egy buszra van szükség ahhoz, hogy egy másik felvonóhoz jussunk, ebben az esetben már két síterepről beszélünk. Ez azonban kisebb eltéréseket eredményezhet a síterepek által megadott adatokhoz képest. Amennyiben viszont különböző síterepek egy régióként vannak definiálva a térképen, úgy ezek a területek a felsorolásban zárójelben minden esetben jelölve vannak.

A síterepek hiteles adatai a világ legnagyobb adatbankjából származnak, ezért minden egyes síterepnél hivatalos 2017-es adatok mutatják a kék, piros és fekete pályák hosszát és a szintmagasságokat.



Érdekesség: a térképen feltűnő 36 legmeghatározóbb hegy illusztrációja plakát formájában is elérhető! Keresd ki a kedvenc hegyed -> ITT!





+ egy kis extra finomság..

Hogy térképedet egyedivé alakíthasd, komplett matrica készlet áll rendelkezésre, amellyel élményeidet rögzítheted a már bejárt vagy besíelt útvonalak mellé ragasztva. Így:





Mitől hegy a hegy - avagy egy kis értelmezési segédlet

1. Földrajz

Az első kritériuma egy hegynek a magassága, kiemelkedő alakja és domborzati dominanciája. A földrajz segítségével egy hegyet objektív ismérvek alapján írhatunk le. A hegymászók gyakorta akarják az "ezres hegyeket" meghódítani. A feltűnő kiemelkedés és a domborzati dominancia határozza meg egy hegy jellegét a környezetében - minél feltűnőbb egy hegy, annál inkább meghatározza a környezetét.

2. Forma

A forma mindenek előtt egy geometrikus ismérv, emellett teljesen egyedi karakterisztikát kölcsönöz a hegynek, amely gyakorta befolyásolja a hozzá fűződő névválasztást is. A csúcs egyedi és felismerhető formája egyben értéknövelő tényező is.

3. Rálátás a hegyre

A távolból a hegyek teljesen más benyomást kelthetnek. Az önmagukban álló hegyek mélyebb benyomást tesznek ránk, mint a sok más hegycsúcs által övezett hegyek. Ugyanakkor nagy szerepe van annak is, hogy melyik oldaláról szemléljük a hegyet, ugyanis minden hegynek van egy olyan jellegzetes oldala, ahonnan a leggyakrabban ábrázolják.

4. Kulturális jelentőség

Történetek és legendák övezik a legtöbb hegyet, amelyek egyedülálló karakterisztikát kölcsönöznek neki. Ehhez hozzátartoznak a különleges mászási teljesítmények, melyeket az emberek évszázadok óta csodálatra méltónak találnak.

5. Kőzet

A kőzet minden hegység lelke. Geológusok kutatják és határozzák meg azokat a kőzeteket, amelyek az egyes hegyeknek a speciális formáit és a felületét adják.



Ha hiányzik valami hasznos az életedből és az életteredből: rendelj térképet, tedd ki a falra és útra fel!

1001 Alpesi hegy és 20 túraútvonal

111 Alpesi hegy és 20 túraútvonal



és





Az Alpok 630 síterepe

Az Alpok 275 síterepe



vagy





Ausztria síterepei





Még több infó, még több térkép:

