2017.02.21. 0

Benecz Ferenc

Hogyan válasszunk túrabakancsot?

Mit kell tudnunk, hogy jól dönthessünk?

Fejlődnek a hazai turistaházak, egyre több kilátót adnak át, megújulnak turistautak. Ezzel együtt egyre többen kerekednek fel rövidebb-hosszabb kirándulásokra. Kishátizsákos, többnapos, trekking, nomád vagy épp magashegyi túra… itthon is igen sok lehetőség csábítja a természetjárókat. DE még hazai viszonylatokban is fontos, hogy megfelelő lábbelivel induljunk útnak, mellyel egy kellemesnek induló program csodás élményként ér véget. De mit is kell tudnunk, hogy jól válasszunk?

Túrabakancs-típusok

Mit jelent az, hogy "túrabakancs-típus"? A bakancs, az bakancs, nem? Nem teljesen, sőt, az sem biztos, hogy bakancsnak hívják... Ha túlnyomórészt csak rövid, könnyed sétákra indulunk, jól kiépített útvonalakon, akkor felesleges a nehéz és nagy túrabakancsokból válogatni, csak „mert robosztusnak néz ki”. Ha viszont kicsit magasabbra vágyunk, sziklás, keményebb terepre, esetleg patakokkal szabdalt útvonalra, nem feltétlen kellene elindulni félcipőben, csak „mert alig van súlya”.

Ha a célnak legmegfelelőbbet szeretnéd használni, akkor érdemes tisztában lenni a lábbelik típusaival, és azok felhasználási körével.

Kirándulócipő

Azon félcipők csoportja, melyek a hétköznapi használatra szánt cipőkhöz, edzőcipőkhöz képest erősebb talpazattal és felsőrésszel rendelkeznek. Talpuk esetleg már a túrabakancsoknál elvárt csúszásgátlós anyagból készült – például Vibram. Kis tömegük és az utcai cipőkhöz hasonlóan hajlékony talpazatuk miatt könnyű bennük lépdelni és Jjl szellőznek. Ideális választás fél- illetve egynapos, kishátizsákos könnyed sétákhoz.

Túracipő és trekking bakancs

Ha kicsit többre vágysz, és kisebb-nagyobb túrák során fedeznéd fel gyalogosan a középhegységek ösvényeit, olykor nagyobb hátizsákkal a hátadon, akkor kicsit több talp- és lábfejvédelemre, valamint kényelemre lesz szükséged. Erre ideálisak a magasszárú túracipők illetve trekking bakancsok. Könnyűek, talpazatuk vaskosabb és merevebb mint az utcai cipőké, talpuk csúszásgátlós anyagból készül (pld. Vibram) és agresszív mintázatú. Felsőrészük zártabb, mint a kirándulócipőké.

Túrabakancs

Ha kietlenebb, vadabb tájak meghódítására vágyunk, hosszú, többnapos túrák során, miközben nagy hátizsákot hordunk magunkon, lábunknak még ennél is többre van szüksége. A túrabakancsok fűzésüknek és szárkialakításuknak köszönhetően bokánkat masszívabban tartják, talpazatunk még merevebb, hogy könnyebben lépést találjunk akár kis sziklaperemeken is. Felsőrészük strapabíró nubuk- vagy hasítottbőr felhasználásával készül – esetleg az orrnál, oldalt és a sarokrésznél felgumírozva – valamint könnyen és tartósan vízállóvá tehetők. Akár hágóvasat is fel lehet rájuk helyezni.

Hegymászó bakancs

Határ a csillagos ég… és meg is akarjuk érinteni azokat, ezért többezres magasságokba indulunk, havas és extrém hideg környezetbe. Ilyenkor alapvető követelmény a hágóvas kompatibilitás, a teljesen merev talp, a robosztus felsőrész kialakítás – hasítottbőr vagy kompozit anyagból. A magashegyi kivitelek extra hővédő borítást is kapnak.

Túrabakancs, túralábbeli választás

Ha már tudod, milyen típusú lábbelire van szükséged, akkor már csak a megfelelő méretet kell kiválasztani. Ahhoz, hogy ne az ösvényen érjen kellemetlen meglepetés, elég pár tippet megjegyezni.

Először is mindig „fáradt” lábbal keress túrához való lábbelit. Ilyenkor ugyanis, akár csak egy túra során, lábfejed picit duzzadtabb, így „alkalmasabb” a megfelelő méret választásra. Amikor válogatni indulsz, ne hagyd otthon kedvenc túrazoknid sem! A boltokban ugyan van próbazokni, de sosem biztos, hogy azok olyan vastagok, mint amiben megmászod a következő hegycsúcsod.

Ha a polcon levő, a stílusodnak megfelelő termékek közül beleszerettél pár darabba, jöhet a próba. Indulásként rögtön egy fél, de akár egy egész számmal nagyobbat kérj, mint a hétköznapokban hordott cipőd mérete. Mindenképp húzd fel a lábbeli mindkét felét, és kösd be teljesen, mintha máris a túrára indulnál! Figyelj arra, hogy lábujjaidat, lábfejedet ne nyomja a cipő orra illetve oldala, és a sarkad sem mozogjon fel s alá. Járj benne, állj ujjhegyre majd sarokra…

Ha nyom, szorít, vagy épp lötyög benne a lábad, kérj másik méretet. Előfordulhat, hogy mindhiába, a kiválasztott modell egyik méretben sem illeszkedik jól a lábfejedhez. Ilyenkor válassz egy másik modellt, és próbáld fel, mert a lábbeli kaptafájával van gond. Ahány gyártó, sőt ahány modell, szinte annyi kaptafa. Vannak olyan gyártók, akik egy modellből több kaptafa verziót is készítenek (pld Hanwag).

Ha pedig sikerült megtalálni az új túratársat, akkor a megfelelő karbantartásról/vízállóság növelésről se feledkezz meg, melyről korábban már írtam.