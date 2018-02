2018.02.15. 0

(X)

Téli sportok a Pilisi Parkerdőben

Ötletek egy havas hétvégére a Pilisi Parkerdőből.

Az elmúlt napok havazásának köszönhetően a téli sportok szerelmesei a fővárostól karnyújtásnyira lévő helyeken is hódolhatnak havas szenvedélyüknek. De merre induljanak, ha esetleg megtelt már Dobogókő és a Normafa?



Normafán és Dobogókőn kívül is van hó..

Helyenként a 20 centimétert is meghaladó hóréteg borítja a főváros környéki hegyvidéket. Ki ne szeretné ilyenkor kihasználni a lehetőséget, és csúszni egyet szánkóval, sílécen, ráadásul anélkül, hogy előre tervezetten órákat kellene utaznia? Az ismertebb helyek azonban hamar megtelnek, Dobogókőn és a Normafánál hagyományosan sokan gyűlnek össze egy-egy téli hétvégén. A Pilisi Parkerdő szakemberei ezért összegyűjtöttek néhány kevésbé ismert helyet a havas kikapcsolódásra.



Havas élmények a Hármashatár-hegyen

A legtöbb családban ilyenkor előkerülnek a szánkók, és szerencsére bőven akad olyan domboldal, ahol a lakott területhez közel lehet csúszni egy jót. A Budai-hegységben számtalan szánkózási lehetőséget kínál a hármashatár-hegyi reptér környéke, vagy magán a Hármashatár-hegy csúcsán lévő Guckler Károly-kilátópont melletti lejtők. Ez utóbbi helyen segítségünkre lehet a kilátóponton elhelyezett webkamera, amin indulás előtt ellenőrizni tudjuk a helyen uralkodó időjárási viszonyokat.



Szánkózás és síelés Visegrádon

A síelés szerelmesei is végre hódolhatnak szenvedélyüknek a térségben, hiszen Visegrádon működik a Nagyvillám Sípálya, amely ratrakolt és kivilágított pályákkal minden este 9-ig várja a síelőket. Itt azoknak sem kell unatkozniuk, akik történetesen nem akarnak síelni a családból, hiszen a sípályák mellett már szánkózni is lehet. A Zsitvay-kilátó és a nyári bobpálya melletti lankák kínálnak kevéssé zsúfolt szánkózó helyet. Indulás előtt itt is érdemes megnézni a pálya webkameráit, és tájékozódni az aktuális helyzetről.



Sífutás a hűvösvölgyi Nagyréten vagy a hármashatár-hegyi reptéren

Igazi erdei sport a sífutás, amire a mostani körülmények között a Pilisi Parkerdőben is több helyen nyílik lehetőség. Szinte mindenhol elővehető a sífutóléc, ahol megmarad a tíz-húsz centi hóréteg, de érdemes felhívni a figyelmet a hűvösvölgyi Nagyrét és a hármashatár-hegyi reptéren kialakított nyomokra. Mindkét terület viszonylag lapos, vagyis ideális sífutó terepnek számít, ahol a lelkes sportbarátok minden évben kialakítják azt a nyomhálózatot, amit a havas napokon bárki szabadon használhat.







A vizes hó miatt fokozott elővigyázatosság indokolt a túraösvényeken

Sajnos az utóbbi napokban nagyon vizes hó hullott a Pilisben és a Budai-hegységben, amitől igen komoly súly rakódott az erdő fáira. A turistautakon ezért néhány helyen találkozhatunk kidőlt fákkal, a fiatal fák pedig behajoltak, ami miatt a magasabb régiókban nehezebb lehet a közlekedés.

A nagy hóban különösen nehéz gyalogosan végigjárni a szurdokvölgyeket, mint például a Rám-szakadékot. Aki tehát gyalogos túrára indulna, mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljon, és fokozott figyelemmel járjon az erdőben.

A szokásosnál is fontosabb a túrára történő felkészülés: legyen nálunk tartalék élelmiszer és meleg ital, és mindenképpen magas szárú, vízhatlan lábbeliben, bakancsban vagy csizmában induljunk a téli erdőbe. Az aktuális időjárási helyzetről könnyen tájékozódhattok a megújult parkerdo.hu oldalon, ahol összegyűjtve megtalálhatók a térség összes webkamerájának és időjárási megfigyelő pontjának adatai.

Ajánló