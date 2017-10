2017.10.09. 0

Simon Ádám

Quad Lock

Használd a telefonod bármire, bármikor, bárhol.

Most felsorolok pár eszközt, amire manapság gyakran lehet szüksége az embernek: Fényképezőgép, GPS, akciókamera, kerékpáros komputer, sportóra, mp3-lejátszó... Gondolom sokan rájöttetek, hogy most a mobiltelefonokra, pontosabban szólva az okostelefonokra szeretnék célozni, vagyis arra, hogy mennyi rengeteg eszközt helyettesíthet egyetlen kütyü. Mi legutóbb profi fotós videóinkat készítettük okostelóval, de amikor a fotóállványhoz szerettük volna rögzíteni (hogy még sokkal szuperprofibb felvételeink lehessenek), akadtak gondjaink.

A Eurobike kiállításon tehát éppen sufnituning összetákolt rendszerünkkel bénáztunk, amikor belebotlottunk a Quad Lock standjába és rögtön kukáztuk az addigi megoldásunkat:

A Quad Lock arra kínál megoldást, hogy a mobiltelefonod aktivitással kapcsolatos funkcióit úgy használhasd ki, hogy annak rögzítése a lehető legkényelmesebb és legpraktikusabb legyen.

Adott először is egy mobiltelefon-tok, ami azon túl, hogy minden oldalról védelmet nyújt a telefonodnak (elöl azzal, hogy a kerete kiemelkedik a kijelző síkjából, de plusz esővédő borítást is beszerezhetsz hozzá), a hátulján egy Quad Lock adaptert is tartalmaz (ha nem találnál a telefonodhoz passzoló tokot, vagy nem szeretnél tokot, akkor egy a telefon hátlapjára szerelhető adaptert is alkalmazhatsz). Ha ilyen módon a telefonodat felkészítetted a csatlakozásra, akkor már csak azt kell eldöntened, hogy miként fogod használni azt. Valamennyi konzolhoz egy negyedfordulattal tudod stabilan rögzíteni a telefonodat, akár álló, akár fekvő pozícióban.

Konzolok mindenre, bármire, akármire

Kerékpározáshoz a stucnira, vagy a kormányra rögzíthető konzolt használhatsz, futáshoz egy kényelmes karpántot kapsz, de választhatsz övre csíptethető-, univerzális, bárhova ragasztható-, kameraállványra csavarozható, autó szélvédőjére cuppantható, vagy motorkerékpárra szerelhető konzolt is.

Ami tehát nagyon megfogott a Quad Lock rendszerben, az a rögzítés gyorsasága és egyszerűsége, másrészt az elérhető konzolok széles kínálata, amivel szinte minden helyzetre találhatunk megoldást, ha a telefonunkat aktivitás közben szeretnénk használni.

A hivatalos webshopon keresztül egész Európába lehet rendelni, de hazai forgalmazója is van (Evobike), ahol forintért, akár házhozszállítási díj nélkül is beszerezheted magadnak a szükséges szettet.

Mi kipróbáltuk, bejött, tetszik, ajánljuk.