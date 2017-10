2017.10.27. 0

Simon Ádám

10 mobil app túrázóknak

Az okostelefon, mint mindentudó svájcibicska, térkép, útikönyv és életmentő ketyere.

Senkinek nem javasoljuk, hogy akkor is a telefonját nyomkodja, amikor végre kijut a természetbe, de ha már úgyis ott van nálunk, időnként jó hasznát vehetjük (azon túl, hogy rögzíthetjük merre jártunk, akár az életünk is múlhat rajta). A teljesség igénye nélkül, íme a 10 kedvenc túrázáshos használható okostelefon applikációnk.

Endomondo

Az egyik legnépszerűbb tevékenység rögzítő app, ami a legtöbb okostelefonnal sportoló telefonján ott villog. Kellemes, egyszerű és átlátható felületén gyorsan leolvashatjuk a mért adatokat. Megtett távolság, időtartam, elégetett kalóriák, térképes útvonalkijelzés, stb. Mindezt persze beszédhang alapú tájékoztatással menet közben is, amit hívjunk Audió edzőbának. Nem maradhat el a közösségi töltet sem, edzés végén az egész világgal megoszthatjuk megtett útvonalunkat, akár fotóval mellékelve - jelentkezzen, aki még nem találkozott a facebook üzenőfalon valamelyik ismerősének endomondo eredményével... Túrázóknak is ideális.

Cairn

A Cairn egy túrázók számára kifejlesztett biztonsági applikáció, ami két dologra jó. Az egyik, hogy informál arról, hogy egy bizonyos vidéken mennyire erős a mobil térerő és naplózza az útvonalad. Másodsorban pedig ismerőseiddel megoszthatod tervezett túraútvonaladat, ami alapján nyomon tudnak téged követni és biztonságban lehess.

ramblr

Felfedezők és a túrázás közben lázasan jegyzetelők számára tökéletes applikáció. Azon kívül, hogy rögzíti a megtett útvonalad, fotókat, videókat, szöveges- és hangjegyzeteket készíthetsz vele, ami jegyzetek aztán a térképen pontosan ott lesznek elérhetők, ahol rögzítve lettek.

AllTrails

Túraút ajánló applikáció, több, mint 50ezer túraleírással világszerte (így Magyarország területére is). Bárhol is legyél a világban, kikeresheted a hozzád közel lévő túraútvonalakat leírással, track-kel, képekkel és még a kiindulóponthoz is elnavigál.

Geoládák

Talán senkinek nem kell bemutatnom a geoláda intézményét. Röviden arról van szó, hogy a túrázást izgalmas "kincskereséssel" tehetjük izgalmassá a különböző (valós, vagy virtuális) geoládák keresgélésével. Ezeknek a geoládáknak a felfedezésében segít például a Geoládák applikáció, magyar nyelven.

Elsősegély

Nem csak túrázók számára hasznos applikáció. Egy okos lista alapján az esetleges vészhelyzet alapján kikereshetjük a szükséges (akár életmentő) teendőket, illetve azt, hogy kit és milyen elérhetőségen riasszunk. Jól jöhet a puska, amikor az ember pánikba esik éles szituációban.

Star Chart

Remélhetőleg senki nem akaratán kívül marad éjszaka a vadonban, hanem azért, hogy az éjszakai égboltot kémlelje. A csillagképek és égitestek beazonosításához jön jól a mozgásszenzoros mobiltelefonok tudását kiaknázó csillagkép alkalmazás. Egyszerűen csak emeld a telefonod az ég felé és pontosan ugyanazt fogod látni a mobilod kijelzőjén is, mint az égbolton, plusz kiegészítő információkat is kapsz arról, ami a fejed fölött van.

Madárhatározó

Ejj de szép madár, mi lehet ez? Vedd elő az okostelefonod madárhatározóját, ahol a madarak jellemzői (testfelépítés, tollazat, lelőhely) alapján kiderítheted, hogy milyen szárnyast láttál.

Fa Book

A madárhatározóhoz hasonló, de növényekre vonatkozó alkalmazás. A növény színe, formája, megjelenése alapján megbizonyosodhatsz arról, hogy vajon érdemes-e nyalogatni azt a növényt.

UVLens

Ha sokáig vagyunk kint a szabadban és izgalmas tájakon járunk, könnyen tölthetünk el túl sokat a tűző napon. Hogy felkészüljünk, az egyszerű appal lecsekkolhatjuk, hogy milyen mértékű UV-sugárzásra lehet számítani, mennyire kell magunkat a naptól védeni.

A túrázók számára tehát számtalan jópofa, érdekes és hasznos lehetőség rejlik az okostelefonos applikációkban, bár intenzív alkalmazásukhoz jól fog jönni egy izmos powerbank. A fenti listát a végtelenségig lehetne bővíteni és számos alternatíva is létezik hasonló szolgáltatásokkal, úgyhogy megéri keresgélni az applikáció áruházakban.