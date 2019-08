2019.08.16. 0

(X)

Műanyagmentes Július után elindult az Autómentes Augusztus

A környezetbarát és egészséges közlekedési módváltást népszerűsítő kampányban tippeket és tanácsokat is adnak azoknak, akik hétköznap vagy nyaralás során tennék le az autót.

„A Műanyagmentes Július sikerétől fellelkesülve szeretnénk meghívni mindenkit az Autómentes Augusztusra! Próbáljuk ki, milyen letenni az autót, és egy utazást biciklivel, gyalog, közösségi közlekedéssel, esetleg telekocsival megtenni, sőt akár az egész hónapon át autómentesen élni”



- írja az akciót elindító Magyar Kerékpárosklub. A környezetbarát és egészséges közlekedési módváltást népszerűsítő kampányban tippeket és tanácsokat is adnak azoknak, akik hétköznap vagy nyaralás során tennék le az autót.







Próbáljunk ki minél többen olyan közlekedési módot, amellyel óvhatjuk környezetünket

A Kerékpárosklub felhívása így folytatódik: „Unod a dugót és a parkolóhelyek keresését? Eleged van abból, hogy sehova nem érsz oda időben? Spórolnál vagy sportolnál? Zavar a szmog, a zaj, hogy autók foglalják el a közterületeket? Szeretnél biztonságosabb és élhetőbb környezetben élni? Tennél valamit a klímaváltozás ellen?”

A szervezők tudják, hogy nyaralás közben nehezebb lehet letenni a kocsit. Ugyanakkor arra bíztatnak mindenkit, hogy a nyár adta lehetőségeket kihasználva próbáljanak ki olyan megoldásokat, amiket beépíthetnek a mindennapjaikba.





„Augusztusban könnyen kipróbálhatod, milyen útvonalon bringázhatsz el legkönnyebben a munkahelyedre”



– mondott egy tanácsot a sok közül Halász Áron, a Kerékpárosklub elnökhelyettese és szóvivője.

A Kerékpárosklub azt tanácsolja, hogy első lépésként:

gondoljuk végig, mielőtt útra kelnénk: biztosan szükség van autóra ahhoz az utazásodhoz? Másként is meg tudjuk oldani?

„Nem várunk el teljes autómentességet a kihívásban, egy utazás is sokat számít” – nyugtattak meg mindenkit a szervezők.

Ha autómentessé váltál, használd közösségi oldalaidon az #automentesaugusztus hashtaget!

A Kerékpárosklub kampánya mögött nincsenek nagy támogatók, ezért a csatlakozó emberekre számítanak a sikerhez. Arra kérnek mindenkit, hogy osszák meg tapasztalataikat közösségi médiafelületeiken az #automentesaugusztus hashtag alatt és várják cégek, szervezetek csatlakozását is.

Az Autómentes Augusztus Facebook eseményét már több mint ezren visszajelölték, és a történetek is elkezdtek gyűlni. Már mintegy 30 szervezet csatlakozott az akcióhoz, köztük a Greta Thunberg klímaaktivista által alapított Fridays for Future magyarországi csoportja is.

Az esemény Facebook oldalán és a kerekparosklub.hu oldalon tippeket és tanácsokat gyűjtöttek össze a hétköznapok és a nyaralás autómentesítéséhez is:





Csatlakozz az autómentes Augusztushoz te is!

Ajánló