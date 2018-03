2018.03.06. 0

Benecz Ferenc

Mountainbike trendek 2018-ban

Hová fejlődik, mi változik a mountainbike sportban?

Mindenki kicsit másként látja, másként értékeli, így közelítsük meg úgy a témát, hogy ez most

a saját üveggömbömben látott képek alapján összeállított terepkerékpáros trend.

Az elmúlt két évtized során - mióta terepkerékpározom - jópár trendet láttam megszületni és később eltűnni. Ezek közül némelyeket olyan erős "hype" vett körbe, hogy minden gyártó kényszert érzett legalább egy olyan terméket felmutatni a kínálatban. Ilyen volt egy időben a minél extrémebb downhill kerékpár, vagy például a közelmúltban a fatbike bringa. A tiszavirág életű trendek mellett csak kevés maradt életképes - mint például a 29”-os kerekek...

Alábbiakban a tavaly őszi, Európa legnagyobb szakmai kiállításán látottak alapján általam látott és vélt terepkerékpáros trendeket szedtem össze.

Elektromossssan - ebike

2018 fő trendje egy olyan vonal, melyre eleinte azt hittem, hogy csak hype, és ez is hamarosan a kukában landol. Aztán íme, ma már vannak országok, ahol

többet adnak el ebből, mint a hagyományosból... Igen, az ebike-okról van szó.

A kezdeti hipszterkedéséből 2018-ra úgy fest, hogy általános közlekedési eszközzé válik az elektromos rásegítéses kerékpár. A technológia robbanásszerű fejlődésének köszönhetően ma már sokkal kisebb és könnyebb motorok kerülhetnek a bringákba. Teljesítményük is megnőtt, akárcsak az akkumulátorok kapacitása, ráadásul a motorok rásegítésének módja olyan szintre fejlődött, hogy ézésre éppen olyan természetes, mintha nem dolgozna alattunk a motor – feltéve, ha nem vesszük figyelembe azt az érzést, hogy kisebb pedálozási erővel is kettéhasítjuk a körút forgalmát.

Egyrészt a gyártók felismerték az ebike-okban rejlő közlekedési eszköz potenciált - hiszen sokan tennének valamint környezetük megóvásáért a belsőégésű motor valamilyen alternatívájával. Ráadásul az elektromos rásegítéses kerékpárokkal egy kis sport-érzés is jár.

Az aktívabb sport-vonalon a súly csökkenése és a teljesítmények növekedése mellett végre a gyártók valós integrálásokat kezdtek tervezni, és kinézetre is szép bringákat látni. No meg az integrálás révén a e-terepkerékpárok súlyeloszlása is optimálisabbá vált - ma már nem szabad egy lomha, nehezen terelhető kerékpárként gondolni rájuk. Rugóútban 140 mm körül mozognak a modellek, de igazán nincs is többre szükség.

Legyen nagy, legyen vaskos – 650B és 29+

A mára lecsengeni látszó fatbike létezése nem volt hiábavaló, mert némi ésszerűsítést követően a jövő kerékpárjaiban is fellelhetjük majd a nyomait. A fatbike-oknál a gumi átmérő növekedése ugyan nagyobb terepkomfortot és felütésesdefekt-tűrést nyújtott (a sár- valamint hó-tűrőképesség mellett), ám ezzel arányosan a pedálozási hatékonyság és a tekerhetőség romlott. A gyártók viszont találtak egy köztesnek vélt megoldást. Ezek lettek a plusszos gumik, melyek nagyobb keresztmetszetűek, mint a korábban endurora vagy downhillre kapható legballonosabb külsők, ám a fatbike-okénál kisebbek.

A 3-4” méretű gumik, a különböző technológiáknak köszönhetően (például oldalfal vékonyítás), még normális (robbanékony, nem túl nehézkes) bringázási élményt nyújtanak, miközben sokkal nagyobb komfortot nyújtanak a bringásnak - avagy nyugodtabban hibázhatunk, felütéses defekt nélkül, és kisebb nyomáson is használhatjuk a gumikat, amik így nagyobb tapadást biztosítanak.

Egyszertizenegy vagy tizenkettő?

Ha visszanézek a 5-10-20 évvel ezelőtti időszakokra, akkor többek között a "sebességek forradalma" maradt meg bennem. A 3×7, majd 8, 9 és pár év elteltével 10 sebesség őrült izgalomban tartotta a közösséget. Hiszen minél több sorból választhattunk, annál jobban megtalálhattuk az éppen szükséges áttételt. Ráadásul az áttételek számának növekedésével súlycsökkenés is történt, de ez most másik lapra tartozik...

Aztán megérkezett a 11, és nagyjából ebben az időben a 29”-os trend, melynél hamar lekerült elölről a harmadik lánckerék. Sőt, a második tányér is elkopott az enduro bringákról, mondván, arra sincs szükség és így legalább az első váltó is repül – ha már ennyi opció van hátul, nem kell váltogatni elöl. A nagy sebességbumm ekkor kicsit megtorpant. Nem véletlenül, hiszen fizikai akadályba ütközött a további lánckerék-szám növekedés: nem volt több hely a hátsó agy kazettáján. Aztán 2 éve megérkezett egy teljesen új technológia – új gépekkel, új szabványokkal, új agyakkal és új fogaskoszorúkkal... Immáron a legnagyobb hátsó lánckerék 50 fogszámú lett (nagyobb átmérővel rendelkezik, mint a 180mm-es féktárcsa), a legkisebb pedig 10 (eddig 11 volt a minimum)!

Bár elmaradt a nagy hype körülötte, és 2018-ra nem minden gyártó érezte kötelezőnek új modelljét ilyen hajtással szerelni, azért többéségben az 1×11 és 1×12 hajtásokkal találkozni enduro és olykor all-mountain bringákon is.

Könnyed terepen is suhanni - gravelbike

Ha az írás címét nézzük, elsőre többen felszisszenhettek, mondván ez nem is terepkerékpár, én mégis idesorolom. A kerékpár-kategóriák kezdenek egymásba csúszni, és köztes űrök nélkül, az egyes kategóriák között átfedésekkel mindenre találunk már megfelelő bringát. A gravelbike tulajdonképpen az országúti- és trekking kerékpárok között helyezkedik el. Nem csak aszfaltozott utakon tudunk vele gyorsan, lendületesen haladni, hanem alkalmas dózer- és földutakon is, akár csomagokkal felpakolva. Jellemzője az országúti kerékpárok vázához hasonló váz, a koskormány, az országúti külsőknél vastagabb, de a mtb gumiknál vékonyabb külsők (30-40 mm), 700C átmérőjű kerekek. Ha a hazai igényeket nézem, akkor a legtöbb embernek bőven elég lenne egy gravelbike...

Cuccolj és irány a messzeség - bikepacking

Ismét egy olyan trend, mely igazából a fatbike történethez hasonló. A stílus régóta létezik, csak valahogy most kapott nagyobb figyelmet, most lett nagyobb divat... A bikepacking lényegében túra-terepkerékpározás. Bár nem tudtunk róla, de már sok évvel ezelőtt is "bikepackingeltünk", amikor a bringákra minden többnapos nomád bringázáshoz szükséges cuccunk felpakoltuk, és nekiindultunk a vidéknek, a lehető legkevesebbet érintve szilárdburkolatú utakat. Ehhez immáron számos gyártó kínál különböző kiegészítőt és alkatrészt, hogy a pakolás és a pakkokkal való bringázás minél kényelmesebb és jobb legyen.

Mivel idén még korábban jön a télapó modell-váltás, miután a Eurobike-ot előrébb hozták (július közepe), kíváncsian várom, a lerövidült fejlesztési és tervezési időszak alatt mely új irányzatok kapnak szárnyakra, és melyek hullanak esetleg a porba...

