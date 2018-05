2018.05.08. 0

Kakuk András

Kross Boost 2.0

Visszafogott külső brutális belső értékekkel.

A Kross Boost 2.0 a Shimano legfejlettebb, 70Nm-es STePS E8000 motorját kapta, és ehhez méltó, magas minőségű felszereltséget is kapott.

A tesztkörök alapján a Rock Shox Recon villa XC-felhasználásra kiváló élményt nyújt, az XT váltó gyors és pontos, ami a hazai középhegységekben élvezkedésre, zúzásra pont annyi, amennyire szükség van.

A 8000-es STePS szinkronizálható okostelefonon keresztül, frissíthetjük rá a legújabb firmware-t, illetve egy picit (tényleg csak annyit, hogy elrontani ne tudjunk semmit) a motor karakterisztikájába is belematathatunk. Ha elektromos váltással is felvérteznénk később, akkor annak működését is ilyen módon tudnánk babrálni.

A bringa elektromos rásegítéses mivoltából eredő többletsúlya a rásegítésnek és jó súlyelosztásnak köszönhetően menet közben nem érezhető. Persze ez betudható annak is, hogy a 29x2,25-ös ballonos kerekeivel könnyen átsuhanhatunk a gyökereken, sziklákon.

A fényezésen, megjelenésen nem sokat tököltek a Boost 2.0 esetében, vagy legalábbis csak a miénkénél eltérő ízlésvilághoz igazították, de ez legyen a legnagyobb baja.

Részletek, technikai infók itt...

