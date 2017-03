2017.02.27. 0

Benecz Ferenc

Itt a tavasz! Kerékpárod is készen áll rá?

Szereld magad, vagy csináltasd mással, de ne mulaszd el!

Sokan tesszük félre vasparipánk a hideg, nyirkos, télies idő beköszöntével. A tavasz első lágy fuvallatával viszont felélénkül bennünk a tekerhetnék, de hogy ne lepjen meg minket egy-kis-odafigyeléssel-elkerülhető-kellemetlenség, nézzük át a téli álmot aludt kerékpárunk!

Kerékpártisztítás

Jó esetben hű paripánk a téli szezon kezdetekor letisztítva került a garázsba, vagy egyéb helyre, sőt, még le is takartuk, hogy időközben a por ne lepje. Ebben az esetben első lépésként csak egy könnyed áttörléssel indítunk – langyos mosószeres vizes ronggyal. Ellenben ha nem így történt, akkor egy kiadós takarítással kell kezdenünk. Lehetőség szerint ne használjunk nagy nyomású mosót, és figyeljünk a csapágyazások környékére a ronggyal való törölgetés során is – a csapágyakba szivárgó víz pár hét alatt nagy gondot okozhat. Tisztogatáskor ne hanyagoljuk el a küllőket, a felniket, a gumikat és a láncot sem! Azzal, hogy patent-tisztaságúvá takarítottuk bringánk, nem csak a vizuális élménynek adóztunk, de ezzel könnyen felfedezhetjük az előző szezonban keletkezett hibákat (repedéseket, töréseket, szakadásokat, kopásokat), és a tiszta, a kellő helyeken átolajozott és átzsírozott alkatrészek élettartama megnő!

Kerékpárgumi ellenőrzés

Miután szárazra törölgettük a kerékpárunk, a következő lépés a gumik ellenőrzése. Remélhetőleg nem leengedett gumikkal tároltad hónapokig a lovad, mert ez esetben nagy eséllyel új külsőgumik beszerzésével kell indítanod a szezont – a gumikban levő nyomás hiányában a kerékpárod súlya a tárolás ideje alatt az összecsuklott gumid oldalfalait terhelte, és ez végzetes repedéshez vezethet. Nézzük végig mindkét oldalát mindkét guminknak, nincsenek e rajta kisebb-nagyobb repedések – ha igen, cseréljük le! Plusz szánjuk rá az időt, és fújjuk fel a két gumit azonos nyomással, majd egy-két nap múlva ellenőrizzük le, hogy megtartották e nyomást. A mintázatot se hagyjuk ki az átnézéskor: ha erősen megkopott már a futófelület (kisorjázódott, kilátszik a szövet), megint csak csere a sorsa.

Kerékpárfelni átvizsgálás

Ha a gumikat átnéztük, maradjunk a kerekeknél, és fussuk végig a felniket. Sokat látott felnik gyakori halála a kiszakadt küllő, vagy peremfékek esetén az elkopott és beszakadt perem. Mindkettőnek látványos előjelei tudnak lenni: a küllőanyák körül hajszálvékony repedések, vagy az anyák látványos deformációja (féloldalasan áll ki a felniből például), a peremeknél pedig látható síkbeli eltorzulások (horpadás), repedések intő jelek! Ha akár csak egy ilyen előjelet megpillantunk, azonnal kuka és csere! Ha a felni nem fut szépen, és kacsázik (nyolcas van benne), akkor centíroztassuk ki egy szervízben – hacsak nem csináltunk már ilyet. Nem túl nagy ördöngösség, csak egy megfelelő küllőkulcsra van szükség, és a kacsázós részeken a domborodó oldalt meglazítani, a homorú oldalt megfeszíteni kell az szakaszt érintő küllőanyákat.

Fékek kipróbálása

Ezek után jöjjenek a fékek. Peremfék esetén akasszuk ki a fékbowdent a féktesteknél, és ellenőrizzük a fékbetétek állapotát. Ha erőteljesen meg vannak már kopva, akkor cseréljük őket. Ügyeljünk arra, hogy a betétek teljes felületükben felfeküdjenek a felnikre, és törekedjünk arra, hogy a szomszédos betétek egyszerre érjenek a felnihez. Ezt a két oldalt található előfeszítő-rugó töveinél található kicsi csavarok megfelelő beállításával érhetjük el. Ha a fékbetétek a fékkar erőteljesebb behúzására érik csak el a fogáspontot, állítsunk a fékbowdenek hosszán is. Először a fékkarokon, a fékbowdenek becsatlakozásánál található finomhangoló gombokkal próbáljuk meg. Ha ennél drasztikusabb állításra van szükség, először is az előbb említett gombot tekerjük fel teljesen, hogy a betétek a lehető legközelebb kerüljenek a felni pereméhez, majd a féktesteken levő, a fékbowdent a féktesthez rögzítő csavart lazítsuk fel, húzzuk meg a bowdent annyira, hogy a betétek hozzáérjenek a felnihez és tekerjük vissza a rögzítőcsavart. Ezt követően pedig a finomhangoló gombbal pedig állítsuk be úgy a betéteket, hogy a kerék könnyedén el tudjon fordulni köztük.

Érdemes - és otthon is elvégezhető - a bowdent kihúzni a bowdenházból (a bowden végén levő dugót előtte szedjük le). Töröljük át, majd vékonyan kenjük be műszerolajjal vagy lánczsírral, és fűzzük vissza a bowdenházba. Ha kész, akkor egy új bowdenvéget ráhúzunk, és kombináltfogóval rároppantjuk a bowdenre – ezzel megakadályozva, hogy használat során „rolytosodjon” a vége.

Váltórendszer beállítás

Ezt követően nézzük meg a legtöbb ember által túlmisztifikált alkatrészt: a váltót. Mind az első, mind a hátsó váltó működése hasonló. A váltótesteken találunk két csavart, melyekkel a két szélső végletet tudjuk behatárolni – és ezáltal megakadályozni például a küllők és a fogaskoszorú közé váltást. A váltókaron és a hátsóváltón is találunk egy-egy finomhangoló gombot, melyek segítségével megszüntethetjük a kattogó-ugráló tekerést (vagyis az elpozícionálódott váltóállást).

Lánc- és fogaskoszorú tisztítás

A végére maradt a lánc, és ha nem egy sebességes bringát használsz, a fogaskoszorú megtisztítása és felkészítése. A szezon során rákent (mert ugye alkalmanként kenegeted, ugye?) olaj és zsír, valamint az úton összeszedett kosz és piszok ezen két alkatrészre vastagon valamint masszívan rá tud rakódni. Érdemes motorblokk-lemosóval átitatott ronggyal alaposan áttörölgetni őket, esetleg egy használaton kívüli fogkefével fokozni a hatékonyságunk. Ha tisztának ítéljük a két alkatrészt, akkor töröljük szárazra azokat. A láncot kenjük be műszerolajjal vagy lánczsírral – ha kevésbé szeretnénk mocskosak lenni használatközben tőle, akkor vegyünk száraz láncolajat, ami nem keni össze a ruhánk!

Ha mindezekkel készen vagyunk, már nyugodtan pattanhatunk kerékpárra és indulhatunk ismét tekerni munkába, vagy épp a haverokhoz le a folyó partra.

Ha nem csinálod magadnak, vidd szervizbe

Senkit nem érhet kritika azért, ha nincs ideje és/vagy affinitása saját kezűleg szervizelni, bármennyire is szereti kétkerekűjét. Ha nem vagy biztos magadban, inkább kérd szakember segítségét, mert még mindig olcsóbb az alapbeállításokat szervizben elvégeztetni, mint a hozzá-nem-értésből fakadó károkat helyrehozatni.

A cikk elkészítésében a Speed-Way szakértői voltak segítségünkre.