Hol kötelező a kerékpáros fejvédő?

Hol kötelező és kinek? Szétnéztünk Európában a kerékpáros fejvédők használatára vonatkozó előírások között.

Kezdésnek rögtön tisztázzuk:

A kerékpáros bukósisak használata - ha nem is mindenhol kötelező - erősen javallott, mert nemcsak kisebb sérülésektől óvhatja meg a fejedet, de maradandó agyi károsodásoktól is és akár az életedet is megvédheti!

Egy szabványoknak megfelelő kerékpáros fejvédő ma már 5-6 ezer forinttól elérhető, a különböző árú bukók közötti különbség túlnyomórészt a komfortban, megjelenésben és egyéb extrákban rejlik (kivételt képeznek persze a különleges, a szabványok által előírtnál magasabb fokú biztonságot nyújtó technológiával ellátott modellek).

Eltérő előírások vonatkozhatnak bizonyos ebike kerékpárok esetén is, erről mindig tájékozódj a kereskedőnél.

Kerékpáros fejvédő viselésének szabályai

Magyarország

A jelenleg életben levő szabályzások alapján csak a lakott területen kívül, 40 km/h sebesség felett közlekedő kerékpárosnak kötelező a bukósisak használata. Sem a gyerekeknek, sem lakott területen kívül vagy terepen közlekedőknek nincs külön előírás.

Szlovákia

Északi szomszédunknál a sisak viselete lakott területen kívül mindenki számára kötelező, míg a 15 év alatti gyermekek számára mindenhol – így lakott területen belül is!

Csehország

2006-ban módosították a korábbi törvényt, így jelenleg a 18 év alattiak számára bringázás közben mindenhol kötelező a sisak viselése.

Ausztria

Nyugati szomszédunknál 2011-ben vezették be azt a szabályozást, mely a 12 év alatti gyermekekre, illetve azok fejvédő használatára vonatkozik. Ezen előírás akkor is érvényes, ha a gyermek egy kerékpárral vontatott utánfutóban vagy kerékpárra szerelt gyermekülésben utazik!

Horvátország

Szintén életkorhoz kötött sisakviselési előírás van hatályban: 16 év alattiak számára kötelező, mindenhol!

Franciaország

2016-ban hatályba lépett törvény írja elő, hogy a 12 évnél fiatalabbak, még kerékpáros utánfutóban és gyermekülésben is, bukósisakot kell viseljenek kerékpározás során.

Izland

Bár a szigetország sokáig tervezte, hogy minden ember számára kötelezővé teszi a kerékpáros fejvédő használatát, egyelőre továbbra is csak az 1998-as törvény van hatályban, mely kizárólag a 15 év alattiaknak írja elő!

Málta

Csak a 10 év alatti gyermekek számára kötelező a fejvédő – akár gyermekülésben vagy utánfutóban is. Az ebike-ok esetében viszont ebben az országban nincs megkülönböztetés: mindenkinek kötelező a sisak!

Szlovénia

A 15 év alattiak számára kötelező viselni, amúgy mindenki számára ajánlják.

Spanyolország

Lakott területeken kívül mindenki számára kötelező a sisak használata, ám nagyon forró időjárás során (azt nem tudni, ki dönti el, mikor nagyon forró), hegyre felfele tekerés során elnézőek ezen szabályzás betartását illetően – illetve professzionális kerékpárosok számára kötelező.

Svédország

Egy 2005-ös szabályzás előírja a 15 év alatti gyermekek számára a sisak használatát, de az egymaga, felnőtt kísérő nélkül, fejvédő használatának mellőzésével kerekező gyerek nem kap büntetést – míg ha felnőtt is van vele, akkor igen.

És ahol nincs semmilyen előírás a sisak viselésére:

Románia, Ukrajna, Oroszország, Olaszország, Dánia, Finnország, Németország, Írország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svájc és Anglia.

Biztonságos bringázást!

