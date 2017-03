2017.03.16. 0

Benecz Ferenc

Hogyan állítsuk be MTB kerékpárunk guminyomását?

A kerékpárgumi nyomása nagyon fontos része az élménydús, biztonságos és hatékony bringázásnak. A mountain bike esetében ráadásul számos tényező befolyásolja az optimális értéket, így a megfelelő nyomás beállításához kísérletezés, odafigyelés, de főleg sok tapasztalat szükségeltetik.

Ha most egy bárki által használható táblázatot vársz, ahol egyszerűen kinézed az értéket, belepumpálod a bringád gumijaiba, és már csapatsz is eddig soha nem tapasztalt hatékonysággal, van egy rossz hírem: nem létezik ilyen. Még a profi versenyzők, ugyanazon a nyomvonalon is egymástól eltérő nyomáson használják a gumikat, ugyanis mindenki másra esküszik.

Mivel az ideális nyomásértéket 6 tényező befolyásolja - melyek mindegyike személyenként változik -, neked kell felfedezni az élményt, amit a megfelelő tapadás és kanyarstabilitás ad.

Mit okozhat a nem megfelelő guminyomás?

Sem a túl magas, sem a túl alacsony nyomás nem vezet sok jóra. Előbbi esetében ugyan megnövekszik a gumi oldalfalának stabilitása (kanyarban kevésbé akar letekeredni a felniről), és lecsökken a felütéses defekt esélye is, viszont drasztikusan vesztünk a tapadásból, ráadásul komfortérzetünk is mélyponton lesz a pattogós, kemény gurulás miatt. Utóbbinál pedig ugyan megnövekszik a talajjal érintkező felület és ezzel a tapadás, ellenben erősen megnő a felütés és a felniről leforduló külső veszélye, illetve a gumi is gyorsabban kopik el.

A legtöbb gumi oldalfalán feltüntetik annak minimális és maximális nyomásértékét. Ne félj belenyomni a maximális értéket, attól még nem robban fel a gumid – sokszor a felni hamarabb megadná magát, mint a külső! Ahány felni, annyi jellemző. Mivel a gumigyártók nem tudhatják előre, te melyiket választod és használod, így ezen érték csak irányadó…

Mi befolyásolja a megfelelő guminyomást?

1) A súlyod

Értelemszerűen nem mindegy, hogy mennyi a súlyod. Egy 26×2.25”-os gumiba beállított 2,5 bar (ami nagyjából 35 psi) nyomást egy 60 kilogrammos bringás túl keménynek és pattogósnak fog találni, míg ugyanezt egy 100 kg súlyú ember már túl puhának érzi..

2) A gumid mérete

A méret és a nyomás együtt jár – a gumimérettől függ, hogy milyennek érződik a belefújt légkör. Minél ballonosabb a gumid, annál kevesebb nyomás is elégséges lesz. Például a 2,5 bar nyomás egy 700×25 mm külsőben alig elég ahhoz, hogy ne a felnin álljon a bringád, ellenben egy 26×2,25” külsőt keményre feszít...

3) A terep milyensége

Milyen a kedvenc ösvényed? Gyors? Kanyargós? Köves? Gyökeres? A terep fő jellegzetessége nagyban befolyásolja a kívánt nyomást. Döngölt erdei földes ösvényen, minimális kanyarokkal, magasabb nyomással is jó eredményt érünk el, míg egy sziklás, gyökeres útvonalon a lehető legkisebb nyomással kapunk kellő tapadást és kontrollt.

4) A kerékpározási stílusod

Az, hogy hogyan bringázol, épp annyira számít, mint az, hogy hol. Ha agresszívebben használod a bringát, és csak az idő számít, akkor nagy eséllyel magasabb nyomás lesz számodra az ideális. Ellenben, ha szeretsz könnyedén gurulni, ívből-ívbe teszed a bringád, és nem érdekel az, hogy gyors vagy-e; ha csak a stílus számít, akkor számodra a kisebb nyomás lesz az ideális...

5) A felnid szélessége

A felnid szélessége döntő szerepet játszik abban, hogy milyen nyomást használhatsz, mi az a minimális érték, ami mellett még a teljesítmény csökkenése nélkül bringázhatsz. Minél szélesebb felnit használsz, annál jobb kanyarstabilitást kapsz, a felütéses defektre pedig kisebb lesz az esélyed még kisebb nyomás esetén is.

6) A gumid szerkezete

A gumiköpeny szerkezete szintén nagy hangsúlyt kap. A magas TPI (threads per inch azaz szálsűrűség) értékű, vagy megerősített oldalfalú gumik hatékonyabban működnek alacsony nyomás mellett is, mint a kis sűrűségű változatok.

Összességében, ahogy látod, az ideális guminyomás beállítása szinte művészet. Legyél kíváncsi, és a fentiekben felvázolt hat tényező alapján kísérletezz! Legyen nálad mindig pumpa, és próbálkozz bátran!