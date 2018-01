2018.01.11. 0

EB ezüstérmes is rajthoz áll a hétvégi Cyclocross Magyar Bajnokságon!

Január 14-én, vasárnap Kőbányán szervezik a szezon legrangosabb téli kerékpáros versenyét.

A Cyclocross Magyar Bajnokságon a terep-specialisták mellett az országúti és a pályakerékpáros szakág legjobbjainak is szurkolhatnak a kőbányai Sportligetben. A versenyen rajthoz áll a 2017. évi pályakerékpáros Európa bajnokságon második helyet szerző Lovassy Krisztián is – aki a Kőbánya Cycling Team versenyzőjeként a hazai pálya előnyét is élvezi. A látványos versenyre sok indulót és rengeteg szurkolót várnak a szervezők.

Szinte tökéletes cyclocross helyszín a Sportliget, ahol az elmúlt négy szezonban összesen tíz terepversenyt rendezett a Kőbányai Torna Club és a Vuelta Sportiroda. A Bringaparkban kijelölt, három kilométeres nyomvonalban szerepel többek között egy gokart pálya, egy szánkó domb (háromszor is), néhány palánk, egy meredek töltés és csúszós, technikás szakaszok, így látványos küzdelemből biztosan nem lesz hiány. Ahogy az ebben a szakágban megszokott, az időjárás sem kíméli majd a résztvevőket. Az előrejelzések alapján az eddigi tavaszias időjárásnak nyoma sem lesz vasárnap – sok sárra és némi hóra is van esély.

A felnőtt férfiak között a bajnoki mezre a címvédő Búr Zsolt a legesélyesebb, de izgalmas csata vérható a korábbi többszörös cyclocross bajnok Buruczki Szilárd és a pálya Európa-bajnokságon dobogós Lovassy között. A felnőtt nők versenyében az abszolút esélyes Benkó Barbara, aki a mountain bike világkupa sorozatban tavaly is kimagasló eredményeket ért el.

A versenyzőket a legjobb helyeken kijelölt szurkolói pontokon lehet majd buzdítani. A hangos biztatás sokaknak segíthet majd az emelkedők leküzdésében, és nem utolsósorban remek hangulatot biztosít. Egyelőre kérdés, hogy melyik csapat szurkolói lesznek a leghangosabbak? Nyíregyházáról buszokkal jönnek a csapat szimpatizánsai – ha a többi klub is hasonlóképpen mozgósítja az erőit, akkor fergeteges hangulat várható a Sportligetben.

Délelőtt 10 órától a hét, illetve a kilenc évnél fiatalabbakkal kezdődik a verseny. A felnőtt férfiak 60 perces futama 14 órakor kezdődik. Részletes menetrend a verseny honlapján található. Az eseményt pénzdíjas kerékpáros magasugró verseny zárja, ahol kiderül, megdönthető-e a jelenlegi, nem hivatalos „cyclocross országos csúcs” vagyis az 50 centiméteres magasság. Az időjárásnak megfelelően, a szurkoláshoz is érdemes jól felöltözni. Zajkeltő eszközök (úgy, mint kereplő, duda, szilveszterről megmaradt síp, stb.) használata engedélyezett, sőt javasolt!

Érdemes tehát bevésni a naptárba szurkolóként is:

Cyclocross Magyar Bajnokság

2018. január 14. vasárnap

Budapest, Sportliget (Hangár utca 10.)

További információk: www.vuelta.hu/crob