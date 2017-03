2017.03.22. 0

Cratoni újdonságok 2017

2017-től újra Magyarországon a Cratoni!

Aki nem most csöppent bele a bringázás világába, annak biztosan nem kell bemutatni a Cratonit. Az idén már 32 éves német sisakgyártó termékei a legkeresettebbek közé tartoznak Európában. Nem véletlen, technikailag is a legjobbak közé tartoznak. Az idei színek kimondottan attraktívak, és a pénztárcádat sem karcsúsítják fájdalmasan.

És ami a legfontosabb: ettől az évtől ismét kaphatóak országszerte!

A legtöbb felhasználót kiszolgálják - csak a legtöbbet, mert teljes értékű downhill sisakot jelenleg nem kínálnak - van all-mountain, MTB XC, országúti, városi, pedelec, túra és gyerek családjuk, illetve majdnem minden modellből találsz csajos színűt is. Nem feledkeznek meg a nagy emberekről sem, a Velon XL méretben akár 65 cm-es fejkerületre is jó!

Nézzük, mikkel jelentkezik a cég 2017-ben:

Cratoni Allset

Nem új modell, ugyan, csak színeiben újult meg. Tavaly két prominens német magazin, a Bike és a Freeride is kiválóra értékelte, a Bike tesztjében ár/teljesítmény győztesként végzett. All-mountain sisak, alacsonyra futó tarkóvédelemmel, 14 nagy szellőzővel, állítható silddel. Alulról is in-mould héj védi (Downshell). A kategóriájában a legkönnyebbek közé tartozik 300 grammos tömegével.

Cratoni C-Flash

Az egyik legszemrevalóbb sisak a palettán. Terepezésre ajánlott, kis mértékben megnövelt tarkóvédelemmel, 230 grammos tömeggel, 19 nagy szellőzővel, amik kis tempónál is biztosítják, hogy legyen a fejed körül levegőáramlás, így ne főlj meg a meredek mászásokon 35 fokban sem. Természetesen nem maradt ki a Downshell alsó héj sem.

Cratoni C-Breez

Felső kategóriás országúti sisak, ami kiérdemelte a német Road Bike magazin "Sehr Gut" azaz nagyon jó jellemzését. Különlegessége, hogy a héjszerkezetben karbon bordákat is alkalmaznak, így az alacsony tömeg ellenére is kiemelkedően szilárd konstrukció. A 22 szellőző és belső levegőcsatornák teszik az egyik legjobban szellőző sisakká. Kivehető rovarháló - te döntöd el, szeretnél-e a darazsakkal együtt száguldani. És még egy vászon hordzsák is jár hozzá!

Cratoni C-Loom

Innovativitásával Eurobike Awardot nyert urban/pedelec modell. Erősebb, mint egy sport-verseny sisak, így jó választás pedelecre is, nagyobb tempóhoz. Mitől innovatív? A szilárdság növelése érdekében kevés szellőzővel bontják csak meg a felületet, de a belső levegőcsatornáknak köszönhetően mégis áramlik a fejed körül a levegő. További előnye, hogy esőben huzat nélkül használva is alig jut be víz. A városi felhasználókra gondolva, kapott egy nagy, beépített hátsó villogót is. És nem utolsósorban kimondottan trendi, jól áll az utcai ruhához, sőt akár az öltönyhöz is!

Cratoni Pacer

A paletta egyik legkedvezőbb árú modellje, de sem technikailag, sem megjelenésében nem kell szégyenkeznie. 2015-ben a Mountain Bike magazintól Kauftipp minősítést kapott, tehát az egyik legajánlottabb sisak a kategóriájában. Idén debütál a junior kivitele, ami színesebb és eggyel kisebb méretben is kapható, mint a felnőtt változat. 20 szellőző, 240 gramm, kivehető rovarhálóval, hogy csak a legfontosabbakat említsem.







Cratoni gyerek sisakok

A gyerek sisakokból sem spórolták ki a felnőtteknél használt technológiai megoldásokat: in-mould héj, könnyű, jól állítható fejpánt, Clean Tex antibakeriális szivacsozás, rovarháló és beépített villogó. A játékos mintás Akino mellett érdemes egy pillantást vetni a Maxster Pro junior modellre, ami vagány all-mountain kinézetével és trendi színeivel kisebb fejkörméretű felnőtteknek is jó választás lehet.

