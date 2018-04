2018.04.16. 0

Casco állatmenhely és a fenntartható fejlődés

Így segít az állatokon a Casco sisakmanufaktúra

Hangzatos és meggyőző mottó, mely a Casco számára nemcsak marketingszlogen, hanem egy olyan szemléletmód, ami a német céget a szakmában sikeressé tette. Emellett a Casco cégnek van egy másik oldala, egy másik célkitűzés, ami talán még figyelemreméltóbb: az állatvédelemre és a fenntartható fejlődésre fordított fáradhatatlan törekvés. A német sisakmanufaktúra a felfele ívelő eladási statisztikák és folyamatos nemzetközi sikerek fényében sem veszítette el emberséges arcát, azaz nem alakult át lelketlen multinacionális gyáróriássá. Cikkünkben a családi tulajdonban lévő gyár közvetlen tőszomszédságában létesített állatmenhellyel és a gyártási folyamat környezetbarát fenntarthatóságával foglalkozunk.

Fenntartható fejlődés és állatvédelem

A korábbi évek tapasztalataiból tudjuk, hogy a Casco cég kizárólag olyan sisakokat kínál, amely a legmagasabb szintű védelmet, stílust, és kényelmet biztosítják. Az viszont csak kevesek számára ismert, hogy ezt a szemléletet kiegészíti a társadalmi felelősségvállalás és a természet megóvásának tudatossága, ezen belül a kóbor állatok felkarolása és egy ultramodern állatmenhely megalapítása, valamint a környezettudatos, európai gyártás iránti elkötelezettség.

A Casco 2004-ben döntött amellett, hogy fő gyártóüzemét Németországból a magyar határ mentén fekvő Szatmárnémetibe telepíti át. A szatmári kóbor ebek tömeges jelenlétét és siralmas életminőségét hírből már korábban is ismerték, de csak a költözés és a gyár felépítése során szembesültek a vártnál is kiábrándítóbb helyzettel. Kétségtelen, hogy a gazdasági érvek is szerepet játszottak a keletre költözésben, ám a cég alapító tulajdonosa, Manfred Krauter úr mindig is szem előtt tartotta az állatvédelmet, ezért a város környékén kóborló, több ezer szerencsétlenül járt, gazdátlan kutyus sorsát is azonnal felkarolta.

Krauter úr legszívesebben a világ minden gazdátlan kutyáját befogadná

Mikor kiderült számára, hogy a városban több, mint 2000 gazdátlan eb rója az utcákat, a prémium minőségű sisakok gyártása mellett egy új célkitűzés született meg a fejében:

a lehető legszínvonalasabb ellátást és létbiztonságot nyújtani a rászoruló kis- és nagyobbacska állatoknak.

Habár egy fejvédőgyár beindítása, majd irányítása sem tekinthető egyszerű feladatnak, az új üzem mellett hamarosan megépült a környék legmodernebb menhelye, ahol négy főállású gondozó és két szakképzett állatorvos gondozza az utcáról befogott több száz ebet, cicát és egyéb négylábút, amelyek itt szerető környezetben, saját készítésű, infrafűtéssel felszerelt kutyaházakban éldegélnek. Sőt, a tikkasztó nyári napokra még három különböző méretű kutya-medence is rendelkezésükre áll! Láthatóan boldogan csóválják is a csóválnivalót a „sisakgyári menhely” négylábú kiválasztottjai.

Az állatmenhely felépítése, majd a növekvő számú befogadottak fenntartása, sterilizálása és egyéb költségei, valamint az egyenesen Németországól hozatott táplálékok és gyógyszerek teljes egészében saját erőből finanszírozottak. A menhely létesítése és üzemeltetése a mai napig több, mint 100.000 eurót vett igénybe, tehát a cégvezetésnek van mibe fektetni a sisakgyártásból és eladásból befolyó bevételt!

Örökbefogadás

Fontos tudnivaló még, hogy a menhely a befogadott és az ott született kutyusok örökbe adásával is foglalkozik, minek köszönhetően az évek során már rengeteg kisállat talált új szerető gazdira. Persze vannak kedvencek, akik elajándékozása fel sem merülhet: Krauter úr hozzájuk nagyon kötődik, így ők általában nem is a menhelyen, hanem az üzem falai közt tengetik korántsem átlagos mindennapjaikat. Így amikor a Casco post-modern előcsarnokába belépünk, több cuki kutya és cica fogad - a legnagyobb szeretettel, ahogy a vendégeket illik.

Szélesítsük a fókuszt a menhelyen gondozott négylábúaktól a modern társadalmakat érintő egyik legfontosabb kérdés, a fenntartható fejlődés felé! A Casco által követett gyártásfilozófia egyértelműen a fenntarthatóság és a minimális ökológiai lábnyom szemléletét követi. A termelés döntő részét a Szatmárnémetiben létesített üzemében végzik, így a sisakok és egyéb termékek nem utazzák be a fél világot. A cég a legmodernebb berendezéseket és technológiákat alkalmazza, amelyek kiválasztásánál a környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek. Így fordulhat elő, hogy a gyártási folyamat során kizárólag a saját maguk által előállított környezetbarát energiaforrásokat veszik igénybe. A felhasznált alapanyagok terén a cél ugyancsak a lehető legkisebb ökológiai lábnyom hátrahagyása. A gyártás során odafigyelnek a lebomló, mérgezőanyag mentes alapanyagok beszerzésére és felhasználására, továbbá a különböző nyersanyagok újrafelhasználása is a lehető leghatékonyabb megoldásokkal történik.

A fenntartható fejlődés szemléletét a Casconál számos korszerű infrastrukturális fejlesztés egészíti ki. Erre jó példa a kogenerációs erőmű létesítése, amely megújuló forrást használ fel, biztosítja a termelés és a létesítmény számára szükséges energiának döntő részét. A korszerű, környezetbarát beruházás jelentős befektetést igényelt a Casco részéről, ugyanakkor az alacsony hatékonysággal előállított ipari villamos energiával szemben a helyi energiatermelés hosszú távon anyagi szempontból is megtérül.

A menhely címe és elérhetősége

Tierschutzverein 112 für tiere/112 for animals

Parc Industrial Sud F.N.

RO - 440247 Satu Mare

+40 (0) 372 11 88 00

