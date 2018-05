2018.05.15. 0

Simon Ádám

Casco Activ 2 teszt

Bukósisak prezentáció az úszómedencéből

A 2017-ben bemutatott Activ 2 a számos nemzetközi elismerésben részesült, többszörös tesztgyőztes Activ-TC modell sportosabb irányba továbbfejlesztett utódja. A számos specializált Casco sisakkal ellentétben az Activ 2 egy többféle kerékpáros stílushoz és felhasználásra tervezett "allrounder" modell, mely a hétköznapi városi közlekedésben vagy akár már komolyabb terepen is megállja a helyét.

Elődjéhez hasonlóan bőséges szellőzőnyílással rendelkezik, valamint megtartotta az olyan jól bevált technikai részleteket, mint a Casco Loc csatolórendszer, a horizontálisan és vertikálisan is személyre szabható Disc Fit Vario méretállító rendszer, vagy a passzív védelmet fokozó, fényvisszaverős MyStyle zsínórok.

A legszembetűnőbb változás a sisak hátsó részét érinti, mivel az eddig is kiemelten védett tarkórész a biztonság fokozása érdekében még tovább lett növelve és egy plusz in-mold védőréteget is kapott, így

még nagyobb felületen nyújt megduplázott védelmet.

A fejvédő leglényegesebb tulajdonságait az alábbi videóban is bemutatjuk:

Az elődjéhez képest az új Activ 2 modell immár egy három fokozatban állítható szögű napellenzővel és egy kis légterelő szárnnyal lett ellátva, mely bármilyen fejpozíció mellett megfelelő szemvédelmet nyújt.

További hiánypótló újítas hogy az új Activ 2 modell a korábbi M (56-58cm) és L (58-62cm) méretezés mellett immár egy sportos nőknek illetve kisfejű férfiaknak ajánlott S-es (52-56cm) vázméretben is kapható. Így végre azok is találhatnak maguknak egy komoly felnőtt fejvédőt akiknek eddig csak a hóbortos mintájú gyereksisakok vagy a lötyögve magukra szorított M-es méretezés jelnetett szükségmegoldás. Az új Activ 2. modell esetében viszont már nemcsak a méretállító gyűrűt lehet 52cm-re szűkíteni, hanem maga a sisak váza is egy szűkebb, 52-56cm-es verzió

Az új modell méltó utódja a számos összehasonlító teszten győztes Activ-TC-nek. A biztonság, a kényelem, a szellőzés, az alacsony tömeg és az elfogadható ár optimális egyensúlyát kínálja. Mindennapos használatra tökéletes választás, de akár egyedi megjelenést igénylő haladó kerékpárosoknak is ajánlott.

Az Activ 2 esetében alkalmazott Casco technológiák

Megerősített tarkóvédelmi zóna

Az elődjéhez képest még tovább növelt és plusz In-Mold védőréteggel megerősített tarkóvédelmi zóna.

Sportos kiegészítők

Három fokozatban állítható napellenző sild és felső légterelő szárny.

Monocoque in mold plus

Az ütéselnyelő EPS belső váz és a kemény külső héj egyesítése egy robosztus és biztonságos egységet képez, valamint kiváló hőálló képességgel látja el a sisakot.

Freshair Ventilation szellőzés

Kifinomult szellőzőrendszer, mely a belső héjban biztosítja a folyamatos szellőzést és kipárolgást, ezáltal az állandóan optimális fejklímát.

Disk fit Vario méretállító rendszer

Megújult méretállító rendszer, mely a maximális komfort érdekében horizontálisan és vertikálisan is állítható, hogy a lehető legjobban illeszkedjen minden fejformára.

MyStyle zsinór

Cserélhető színű, fényvisszaverős madzag, mely 360fokos láthatósággal fokozza a passzív védelmet és tükrözi viselőjének egyéni stílusát.

Casco Loc csatolórendszer

Gyors, egykezes nyitás és szuper egyszerű beállítás! A Casco Loc gyorscsatoló rendszer akár menet közben is egy gyors mozdulattal, egy kézzel is egyszerűen kioldható.

Alumínium rovarháló

Robosztus, mégis könnyű rovarháló strapabíró alumíniumból.

Ára 27.900 Ft

A Casco fejvédőket árusító üzleteket ezen az oldalon találod...

További információ a gyártó honlapján...

Ajánló