2017.06.16. 0

Benecz Ferenc

Az okos-teljesítménytúra, avagy a Medvéskör

Izgalmakkal és kihívással fűszerezett, játékos formába öntött teljesítménytúra... ez a Medvéskör, amit mi is kipróbáltunk.

A Medvéskör nem a hagyományos értelemben vett teljesítménytúra, amin egy adott időpontban indulhatsz, és miközben különböző ellenőrző- és frissítőpontokon át eljutsz a célba, menetközben ott serte-pertélnek körülötted a szervezők. Ezt a túrát bármikor teljesítheted, nincsenek körülötted szervezők és pályabiztosítók, így nincs pálya kijelölés sem, ezáltal magadnak kell tájékozódnod. De miért „okos”? Nos, miután bármikor nekivághatunk, a teljesítését a menetközben érintett, előre telepített pontokon leolvasott QR-kódok segítségével tudjuk „bizonyítani”. Ez egy szokványos teljesítménytúrához képest szinte semmivel nem igényel több technikai felkészültséget, hisz a legtöbbünknél amúgy is ott a telefonunk, amin pedig ott a QR-kód olvasó (ha meg pont nincs, ingyenesen letölthető és telepíthető).

Számunkra amúgy is nagy kedvenc a Karancs-Medves vidéke, így nagy örömmel vágtunk neki, hogy teljesítsük a Medvéskört, ami egy 63 kilométer hosszú mountain bike-os kihívás, 1400 méternyi mászással. Nem könnyű feladat, de ha az lenne, nem is lenne akkora értéke a teljesítésének.

Így hát napokkal az indulás előtt ingyenesen regisztráltunk, majd ingyenesen neveztünk is a honlapon, és egy napsütötte szombat reggel megérkeztünk Somoskőre. Mivel ez nem verseny - ugyanazt az érmet kapja az is, aki 3 óra alatt, és az is aki 6 óra 59 perc alatt tekeri végig - mi azt a taktikát választottuk, hogy a síkabb és gurulósabb részeken tempósabban tekerünk, ahol jól esik, megállunk picit fújni, és a mászósabb szakaszokat pedig úgy tudjuk le, ahogy a legkényelmesebb lesz... ha úgy adja, tolva...

Vigyázz… Applikációt indít… Rajt!

Beolvassuk a vendégház kerítésére kiakasztott RAJT-feliratú QR-kódot, beütjük a regisztrációs kódunkat, és kezdetét is veszi a Medvéskörünk. Ha „elkummantjuk” a bemelegítést, a házak közül az erdőbe kivezető út megteszi azt helyettünk is. Kicsit olyan ez a rövid rész, mint a via ferraták beszálló szakasza – sokkal nehezebb, mint az azt követő. Utána viszont könnyed gurulás vár ránk (melybe rövid időre hátborzongató izgalmakat csempész a volt kisvasút alagútja, melynek vaksötétjén kell áttekernünk).

Hamar elérjük a második pontot, mely a Somoskői vár tövénél „rejtőzködik”, majd a rövid leolvasási procedúrát követően haladunk is tovább. Pár perc mászással a fennsíkon vagyunk. A látóhatárt hegyek, várak szegélyezik, míg az előteret a szélben hullámzó mezők töltik be, mely hullámzást a talaj hullámossága is erősít. Hihetetlen kisugárzása van a helynek - azonnal rabul is ejt. A kanyargó földúton könnyedén gurulunk, miközben alig győzzük magunkba szívni a mindenen áthatoló, a tájból sugárzó nyugalmat.

Rátérünk a panorámaútra, melyen érintjük a kénes forrást, majd a csodálatos panorámát magunk mögött hagyva kiérünk Rónabányára, hogy ismét bejelentkezzünk a rendszerbe. Térerő hiányában viszont csak lefotózni tudjuk a kódot, de sebaj. Majd később a fotóról pótoljuk.

Rövid aszfaltozás után ismét a fennsíkon találjuk magunkat. A fűtenger közepén egy orgonabokor alatt hófehérre meszelt kereszt lapul meg, mögötte a távolban hívogat minket a Salgóvár. Legszívesebben leheverednénk itt és most...

Innen hamar a vár alatt, Salgóbányán találjuk magunkat, ahol a nyitott kocsmaajtón kiömlő jókedv, valamint a hideg fröccs és kóla víziója becsalogatja csapatunkat. Míg mi hidratálunk, a helyi erők a kerékpárjainkat elemzik.

Innen szerencsére nem kell teljesen felkapaszkodnunk a várba, csak alatta gurulunk el a nagy kedvenc, a Tatár-árok tetejéhez. Egy gyors kód leolvasás itt is, majd zúzunk lefelé az ösvényen, melyen ott virít a kerékpáros piktogram! Jihááá, rakjuk is neki!

Az élvezetes és kanyargós ereszkedés végeztével Salgótarján szocreál strandfürdőjénél találjuk magunkat. A megfakult és düledező csúszdák, a romos és üresen ásítozó hatalmas medencék szomorú látványt nyújtanak.

Rövid ideig tekerünk a főút szélén, majd letérünk a környék számos elhagyatott kőbányájának egyikéhez vezető dózerútra. Komótosan kaptatunk felfele a következő kódig, ahonnan viszont ismét a lejtmeneté a főszerep. A tempóval azért óvatosan bánunk, mert az utat mély és keskeny vízmosások szabdalják, és egyikünk sem szeretne bemutatni egy superman figurát. Egy rövid, szivatós mászás után Somoskőig gurulunk, ahonnan már csak 2 kilométer van a házig és a Medvéskör féltávjáig.

Két ország között

Rövid szerelés a vendégháznál, kulacsokat töltünk, majd lefele gurulunk, át a határon. Nem sokáig kell az aszfalton koptatni a gumikat, hisz nem valamivel később már felfele kapaszkodunk egy dózerúton a határkövekhez.

Ez a szakasz igénybe veszi lábainkat és idegeinket egyaránt. Utunkat, a zöld-sávjelzést egyszerűen a határkövek mentén alakították ki, ami jópofa ötlet, ám a határ vonalát nem a geográfiai vonalak figyelembe vételével húzták meg, így az ösvény nem egyszer 20, sőt 30%-os meredekségű. Mivel mi nem versenyként fogtuk fel a Medvéskört, így ezeket a részeket egyszerűen kitoltuk.

A megpróbáltatásaink cirka 6 kilométeren át tartanak, míg elérjük a lankásabb mezőket. A határkövek és a földút által kettészelt zöld dombok fantasztikus látványt nyújtanak. Ráadásul ismét könnyedebben tudunk gurulni, így a hangulatunk is szárnyal.

A Nagyromhányi kilátó elérése fordulópont utunk során. Két okból is: egyrészt, ez a legnyugatibb pontja a körnek, és innen csak közeledni fogunk a célhoz, másrészt egy rövid szakaszra vissza kell fordulni innen, hogy visszaguruljunk a karancsberényi leágazáshoz. De előtte fel kell mászni a toronyba, már csak azért is, mert a felső szintjén helyezték el az ellenőrzőkódot… megéri, mert a kilátás is fantasztikus!

A karancsberényi földúton hamar legurulunk a pici településre, ahonnan lánctalpazva tempózunk át aszfalton a következő településre, Karancslapujtőre. Mielőtt innen is tovább haladnánk, a sarki kiszolgáló egységbe már csak a neve miatt is (Dézsa) betérünk. Elsődlegesen vizet szeretnénk kérni kulacsainkba, dehát a hely szellemiségére csak tekintettel vagyunk, így egy-egy hosszúlépést rendelünk, amitől a helyiek arca is rögtön kisimul. Mivel a hátralévő cirka 12 kilométerre és 2 és fél órára még 400 méter szint jut, így picit próbálunk lazítani, nehogy megfeszüljünk a végére.

10 perccel később magunk mögött hagyjuk Karancsalját, és az aszfalt helyett ismét terep van a kerekeink alatt. Egy meseszép völgyben kapaszkodunk fel a kör első felében már érintett ellenőrző ponthoz, ahol most dolgunk nincs, csak annyi, hogy a házig egyszer már megtekert útvonalon végigtekerjünk.

Euforikus „célba” érkezés

A 63 kilométer megtétele után újfent megérkezni a kiindulási ponthoz nagyon különleges pillanat. Bár nem versenyként fogtuk fel, kellemesen elfáradtunk a kör végére. Az utolsó QR-kód beolvasásával megpillantjuk telefonunkon a „Gratulálunk, szintidőn belül teljesítetted a Medvéskört!” feliratot… euforikus érzés.

Bár a Medvéskör teljesen ingyenes (nincs regisztrációs díj, nincs nevezési díj), a teljesítésedhez kisebb összegért kérhetsz érmet is (akár a célba érkezést követően később is), mellyel igazán teljes az élmény! Az érem nagyon igényes kidolgozású, öntött kivitelezésű, és szinte bizsergeti a tenyerünket, ahogy kézbe vesszük. Kell ennél több? Talán csak a reggel óta a hűtőben váró vörösbort végre felbontani…

A Medvéskört őszintén, szívből csak ajánlani tudjuk minden terepkerékpárosnak – egyszer mindenképp kóstolj bele, és magával ragad a hely!

10 részlet, amire jó, ha odafigyelsz

1) térképolvasási és tájékozódási ismeretek –a Medvéskör nem pályaszalagokkal és táblákkal végig jelölt útvonalon halad, s bár nagyon könnyen követhető az előre kiírt kör, teljesítéséhez térképre (igazán Karancs-Medves térképet nem találsz, de a Cartographia kiadó Cserhát térképén az útvonal 80%-a fent van, a maradék részek pedig vakon is letudhatók), illetve az azon látható dolgok hatékony olvasására és jó tájékozódásra szükségünk lesz

2) QR-kód olvasó app – ahhoz, hogy hivatalosan teljesíthessük a Medvéskört, az előzetes regisztráció valamint nevezés mellett, menetközben a kijelölt pontokon le kell olvasnunk a kihelyezett QR-kódokat, amihez telefonunkon egy ingyenes QR-kód olvasó applikációra lesz szükségünk (és adatforgalomra, mivel a beolvasott tartalom egy weboldalra irányít)

3) oprendszer – bár elméletben bármelyik oprendszeren futó bármelyik kódleolvasóval működnie kellene a rendszernek, a tapasztalat azt mutatja, hogy néha iOS rendszereknél nem olvassa le jól a kódot, ezért ajánlott Android-rendszerű telefonnal neki vágni

4) minimum két telefon – van két olyan pont, amit nem tudunk helyben berögzíteni (térerő hiány illetve külföldi hálózat miatt), így ilyenkor egy telefonnal fotózzuk le a kódot, majd később, amikor arra már lehetőségünk adódik (akár a következő ellenőrző pont előtt), a képernyőről be tudjuk pótolni az elmaradt feladatot

5) egy-telefonnal-többen – ha egy telefonnal indultok többen (nevezéskor ne felejtsétek el kipipálni ezt az opciót), azzal az egy telefonnal annyiszor kell beolvasni egymás után az ellenőrző pontokon a QR-kódokat, ahány ember megy közösben, és minden beolvasáskor egy-egy embernek a nevezéskor kapott kódját kell beregisztrálni külön-külön

6) energia – a telefonod legyen teljesen feltöltve induláskor, és kapcsolj ki rajta minden feleslegesen energiát pazarló funkciót (wifi, bluetooth, GPS)

7) kellő mennyiségű folyadék – a Medvéskörön viszonylag kevés a vízfelvételi pont, mely annak is köszönhető, hogy a Karancs-részben érintett települések mindegyikében le lettek szerelve a közkutak, így ajánlott előre bőségesen felszerelkezni folyadékkal (vagy kocsmákkal is tervezni)

8) időjárás – a kör több része is agyagos talajú, plusz a Karancs-rész határköveket követő szakaszán levő 20-30%-os emelkedők miatt esőben, vagy közvetlen utána nem ajánlott elindulni bringával

9) erőnlét beosztása – a kör első fele könnyed élménybringázás, míg a másodikban, főleg a határkövek mentén több szakaszon előfordul 20plusz(pluszplusz… pluszpluszplusz)% meredekségű szakasz, és az utolsó 12-14 kilométerre jut még közel 400m szintemelkedés is

10) élvezd ki és aludj ott – érdemes nem hazarohanni a kör végeztével, hanem előre szállást foglalva ott maradni a kiindulási- és végpontban levő bringásbarát Vargánya Vendégházban (www.varganya.hu), akár szaunázni egyet, egy jót bográcsozni és másnap gurulni még egy kisebb levezető kört!

+1 tipp) A Medvéskör weboldalán megtalálni a túra ellenőrzőpontjainak leírását (hol keresd, hány kilométerre van), mely infó hasznos tud lenni a terepen a telefonodra elmentve…

Medvéskör információk, regisztráció és nevezés

www.medveskor.hu