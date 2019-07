2019.07.10. 0

A horvát szigetvilág legszebb látnivalói

A számunkra legkönnyebben elérhető Isztria félszigeten, Krk-, Brac- és Hvar szigetén a zsúfolt tengerpartoktól távol remek látnivalók kínálkoznak tartalmas természeti és kulturális kirándulásokra.

Évről évre rekordot dönt a Horvátországba utazó magyarok száma, az Adria gyönyörű partvidéke, a sok kisebb-nagyobb sziget főként a tenger szerelmeseit vonzza. Most mégis azoknak gyűjtöttünk csokorba néhány látnivalót, akik szívesen eltávolodnak a zsúfolt strandoktól, hogy a vidék rejtett kincseit is felfedezzék.

Isztria

Kezdjük a számunkra legkönnyebben elérhető Isztriával. Sokan kedvelik az idillikus Porečet, amelynek csodálatos bazilikája a Világörökség része. Központi elhelyezkedésének köszönhetően innen Isztria számos izgalmas helyszíne elérhető.





Limski-kanal, a horvát fjord



Mindenképp megér egy kirándulást a várostól délre fekvő Limski-kanal, azaz a Lim-csatorna: az egyedülálló természeti képződmény a norvég fjordokra hasonlít. A kiszáradt folyó tölcsértorkolatát, ahova benyomult a tengervíz, észak-európai társaihoz való hasonlósága miatt fjordnak is hívják – itt forgatták a Vikingek című filmet is.

A Poreč városával szemben fekvő Sveti Nikola szigete szintén kihagyhatatlan, ahova fél óránként indulnak vízi taxik a városból. A sziget sziklás részén, amely a nyílt tengerre néz, mindig találhatunk egy-egy magányos napozóhelyet is. Sveti Nikola legismertebb strandja az 1895-ben megnyitott Oliva strand, amit szilákból és kövekből egy kerek medencéhez hasonlóan alakítottak ki. Itt áll az Adria egyik legrégibb világítótornya, az 1402-ben épült, 15 méter magas Körtorony is.





Novigrad, Groznjan, Motovun körtúra

Novigrad az Isztria északnyugati részén, a Mirna-folyó torkolatánál fekszik, a kis halászfaluban a félsziget legjobb haléttermeit találjuk. Sokan csak a remek fogások miatt is idelátogatnak, hiszen a város ma már Isztria egyik kulináris központjának számít. Aki itt jár, annak a Novigradtól félórányi autózásra lévő, dombtetőn épült bájos művészvárost, Groznjant is érdemes felkeresnie. Szintén bámulatos az épségben megmaradt középkori Motovun, amely az Isztria kellős közepén, a Mirna-folyó völgyében, egy kis domb tetején fekszik. A két város meglátogatását össze is lehet kötni.

Meleg nyári napokon hűsölésre is nagyon jó a Novigradtól mindössze 9 km-re fekvő Mramornica-barlang, ahol a hőmérséklet állandóan 14 °C, emiatt a cseppkőbarlangot a helyi borok érlelésére is használják.

Brijuni Nemzeti Park szigetvilág

Aki az érintetlen természet szerelmese, az keresse fel az Isztria dél-nyugati partjainál, Pulától nem messze fekvő Brijuni Nemzeti Parkot, amely két nagyobb és tizenkét kisebb szigetből álló szigetcsoport. A szomszédos szárazföldről kirándulóhajókkal ideérkező turistacsoportok dacára, nyugalmas pihenésben lehet részünk a szigeteken, melyeknek nincsenek állandó lakosai.





Kalandozások Krk szigetén



A közelsége miatt a magyar utazók körében roppant népszerű Krk szigetén találjuk Dobrinjt: a kis hegyi település a sziget északi felén, Malinska és Silo között fekszik félúton. Maga a település is hangulatos, de nevezetessége a KonobaZora, ahol házi készítésű krki ételeket lehet kóstolni: a szokásos hal- és rákkínálat mellett többek között hagyományos helyi tészta (surlice), polenta, kiváló juhsajt vagy bárány-zgvacet (pörköltszerű ragu) is szerepel az étlapon.





Kivételes látnivalók Brac szigetén





Vidova Gora



A dalmáciai Brac Horvátország egyik legnagyobb és legnépesebb szigete, amit a szőlők és olajfák szigeteként is emlegetnek. Brac híres az ókor óta fejtett fehér mészkövéről is, amit a washingtoni Fehér Ház, a berlini Reichstag, a spliti Diocletianus-palota, a trogiri katedrális és több velencei palota építéséhez is használtak. Itt emelkedik a 778 méteres Vidova Gora, az Adriai-tenger szigetvilágának legmagasabb csúcsa, ahonnan tiszta időben az összes dalmát szigetet látni.

Aranyszarv tengerpart

Ha felmászunk rá, megcsodálhatjuk a Bol település közelében fekvő, kristálytiszta vizű ZlatniRat (Aranyszarv) partszakaszt, a tengerbe benyúló híres földnyelv a hullámzás és a tengeri áramlatok következtében hónapról hónapra változtatja a formáját.

Pustinja Blaca kolostor



A falu keleti szélén, egy kis félszigeten áll az 1475-ben alapított dominikánus kolostor, ahol különleges botanikus kertet és múzeumot látogathatunk meg. Bol és Milna között fekszik a szenzációs Pustinja Blaca kolostor, mely egymáshoz kapcsolódó sziklák, barlangok összessége, egykor a remete szerzetesek lakóhelye volt. A valaha elszigetelt, titokzatos épületben ma az egykori szerzetesek mindennapi életébe betekintést nyújtó múzeum működik.

Hvar: Stari Grad és Vrboska mesebeli tengerparti városai

Aki először jár Hvar szigetén, meglepődhet, hogy Dalmácia többi szigetével ellentétben Hvar jelentős részét erdő borítja. Azoknak, akik szívesen elkerülik a tömegeket, itt érdemes kisebb településeket választaniuk a nyaraláshoz. A sziget északi, Bracra néző partján fekszik Stari Grad. A város egyik legérdekesebb épülete Petar Hektorović reneszánsz költő mesebeli kastélya. Az eredetileg 13. századi palotát Hektorović átépíttette, és kiegészíttette egy belső halastóval, amely egy csatornán keresztül közvetlen összeköttetésben áll a tengerrel. Szintén a szigetnek ezen az oldalán található Vrboska, a csendes kisváros egy fjordszerű, mély öböl mellett fekszik. A barokk Szent Lőrinc plébániatemplom főoltára egyes vélemények szerint Tiziano alkotása, mások úgy vélik, Paolo Veronese műhelyéből került ki.

A borok kedvelőinek Hvar egy kis autós kalandtúrát is kínál: Stari Gradból indulva egy csak egyirányú forgalomra alkalmas, sötét alagúton át lehet átjutni a sziget déli oldalára, ahol a meredek hegyoldalakat plavac mali ültetvények borítják. Az alagút után jobbra kanyarodva Zaraće település után az út, a szőlők között egyenesen az egyik legrégebbi plavac-termelő borászatához visz, ahol meg is lehet kóstolni Dalmácia egyik legjobb vörösborát.

Pakleni szigetcsoport Hvar városához közel



Aki pedig egy nem mindennapi élményre vágyik, az hajózzon el a Hvar város előtt sorjázó Pakleni szigetcsoporthoz, melynek egyik fő attrakciója a homokos strandjáról nevezetes Palmizana-öböl.

Forrás:

Turizmus.com

