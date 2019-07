2019.07.17. 0

Pintér László

K2: Jöhet a csúcstámadás Kleinéknek

Az Eseményhorizont csapata, Klein Dávid és Suhajda Szilárd sikerrel teljesítette a harmadik akklimatizációs körét is a K2 Abruzzi-gerincén. Dávid az alaptáborból bejelentkezve mesélt a Mozgásvilágnak a legutóbbi felmenetről, mellyel eredményesen lezárták az akklimatizációs időszakot, és várhatóan július 21-én indulnak a csúcstámadásra. A csúcsmászásra kitűzött napjuk 24-e.

Dávid hangja ezúttal is karcos volt a telefonvonal másik végén, de többször is elmondták, hogy a torkukat eléggé megviselik a felmenetelek, ezért rendszeresen ápolják, gőzöléssel, iletve különböző egyéb módszerekkel. Ezen kívül nagyon jól vannak és motiváltak.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd tegnap ért le az alaptáborban a harmadik, egyben utolsó akklimatizációs rotációjukról. Ennek során egy éjszakát a 2-es (6400 m), egyet a 2-es és a 3-as között (7000 m), egyet pedig a 3-as táborban (7400 m) töltöttek el. Eredetileg két éjt terveztek a hármasban, de amikor a 3-as felé tartottak, sok volt fent a friss hó, és a szembe jövő serpák is arról számoltak be, hogy nem tudták elérni a hármast a hó miatt. Szilárdék nem akartak visszahúzódni a kettesig, találtak egy kellemes párkányt, és ott aludtak, kb. hétezer méteren, majd másnap gond nélkül elérték a 3-ast. Fentebb nem is akartak mászni, mert akkor még egy éjszakát kellett volna aludniuk a hármasban, amit eredetileg sem terveztek.

A K2-n a napokban kezdődött meg a kereskedelmi expedíciók rohama. Két felmeneti úton, a normál Abruzzi-gerincen, valamint a nehezebb Cesen/Baszk-úton is zajlik a mászás. A két út csak 8000 m körül csatlakozik, ezért a rekordszámú mászó viszonylag jól oszlik el a hegy alsóbb szakaszán, enyhítve ezzel a tömeget a táborokban, és a fix kötelek mentén. Mintegy 140 mászó, hegyivezető és magashegyi teherhordó mozog jelenleg a hegyen. Dávid így számolt be a helyzetről:

Sokan voltak fent, sok serpa, sok ügyfél és sok oxigén. Az is látszik, hogy itt az első körben sokan lepattantak, ezért elég sokan összegyűlnek majd a mi időjárási ablakunk környékén is.

A fix köteleket a kereskedelmi expedíciók csapatai közös erővel már a csúcstömb aljáig rögzítették. Eben a munkában egy nap késedelmet szenvedtek, miután tegnap a hegy legkritikusabb szakaszának számító Palacknyaknál öt serpát elvitt egy kisebb lavina, az általuk rögzített fix kötéllel együtt. Nagyjáből ötven métert csúsztak, de szerencsére a legsúlyosabb sérülés "csak" egy kartörés volt. Ma már gond nélkül kikötelezték ezt a szakaszt is, így 18-án jöhetnek az első sikeres csúcsmászások.

A kereskedelmi expedíciók ügyfelei, akik hegyivezetővel és pótlólagos oxigént lélegezve másznak, óriási előnyben vannak a palackról és a serpák segítségéről lemondó mászókkal szemben. Utóbbiak közül is akad jó néhány a hegyen: Az Eseményhorizont két mászóján kívül több ismert név a mászóvilágból próbálkozik pótlólagos oxigén nélkül a K2-n. Adrian Ballinger és Esteban "Topo" Mena, Mike Horn és Fred Roux, Hans Wenzl, Waldemar Kowalewski, Fredrik Sträng - hogy csak az ismertebbeket említsük. Ballingerék jelenleg az utolsó akklimatizációs körüket teljesítik, ők a Cesen-úton másznak. Azt azonban mindenképp ki kell emelni, hogy a serpa támogatást nem élvező mászók is használják a kereskedelmi expedíciók által rögzített fix köteleket, ami nagyban könnyíti mozgásukat a hegyen. Dávidék ebben is közreműködtek, még első felmenetelük alkalmával 150 méternyi kötelet ők rögzítettek a feladattal egyébként megbízott serpák számára, amit azok örömmel fogadtak.

Mike Horn és társa, Fred Roux idén elsőként érkezett a K2 alaptáborába, és megpróbáltak ezzel az első hullámmal oxigén nélkül feljutni, de 8200 méteren kénytelenek voltak visszafordulni. Roux siklóernyővel repült vissza az alaptáborba. Mike Horn pedig köszönetet mondott Klein Dávidéknak, mert a csúcstámadás során az ő sátrukba menekültek be a szélvihar elől, ami Mike szavaival élve "megmentette az életüket". Olyan szél fújt, hogy a lábukat sem látták, ezért nem volt esélyük elérni a csúcsot. Mike az alaptáborba visszaérve közölte közösségi oldalán, hogy ezzel idénre vége a K2 megmászásáról szőtt álmainak.

Dávidék ezúttal nagyon biztonságosnak érzik a 3-as tábort, ami azért különösen fontos, mert a korábbi években ez volt mind közül a leglavinaveszélyesebb, és legutóbbi próbálkozásukkor, 2016-ban csak hajszálon múlott a tragédia. Indulásuk előtt Suhajda Szilárd nem véletlenül ezt említette, mint azt a pontot, amitől a legjobban tart a hegyen.

Szilárd és Dávid is nagyon bizakodó. Most van három napjuk pihenni, és a csúcstámadásra várhatóan 21-én indulnak:

A jelenlegi időjárás-jelentés szerint a 24-e egy jó csúcsnap lehet. Ami azt jelenti, hogy még három napot pihenünk idelent, és 21-én indulunk felfelé. 21-én 2-es tábor, 22-én hármas, 23-án 4-es, és 24-én csúcsmászás. Az előrejelzés szerint 23-án és 24-én van egy erős gyengülés a szélben. Addig sem lesz vészes, de akkor kifejezett gyengülés várható - részletezte Dávid az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján tervezett stratégiát.

Leghamarabb tehát egy hét múlva lenghet a magyar trikolór a K2 csúcsán - persze, ha minden optimálisan alakul. A K2 nem arról híres, hogy könnyen adná magát.

Ajánló