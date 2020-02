2020.02.13. 0

Pintér László

A Makalu lesz az Everest főpróbája Klein és Suhajda számára

Családias sajtóreggelire invitálta az érdeklődőket az Eseményhorizont csapata. Miközben Ács Zoltán gázfőzőn jeget olvasztva illusztrálta az expedíciós élet egyik átlagos kihívását, Klein Dávid és Suhajda Szilárd elmesélte az április elején induló Makalu-expedíció részleteit.

2019. július 25-én Suhajda Szilárd az Eseményhorizont expedíciót sikerre vitte: pótlólagos oxigén használata nélkül megmászta a Föld második legmagasabb hegycsúcsát, a K2-t.

„Szilárd 26-án ért le az alaptáborba a sikeres csúcsmászás után – emlékszik vissza Klein Dávid. – Még aznap este kimondtuk, hogy szeretnénk együtt megmászni a Mount Everestet is oxigénpalack használata nélkül. Ugyanakkor azt is kimondtuk, hogy nem 2020-ban, hanem csak megfelelő felkészülés után, 2021-ben vágunk neki.”

Klein Dávid és Suhajda Szilárd. A legutóbbi két első magyar nyolcezres megmászást ők hajtották végre.

A páros célja a három himalájai „leg” teljesítése. A legveszélyesebb Annapurna (melyet Klein Dávid mászott meg első, és eddig egyedüli magyarként 2016-ban), a legnehezebbnek tartott K2 (melyet Suhajda Szilárd mászott meg tavaly), valamint a legmagasabb Mount Everest közül már csak a harmadik, az Everest palack nélküli megmászása van hátra. Klein Dávid kiemelte, hogy a feladat súlyát jól jelzi, hogy pontosan ez az a három feladat, amelyet a néhai Erőss Zsoltnak sem sikerült megoldania, és fájón korai halála miatt már nem is volt lehetősége újra próbálkozni. Zsolt így valahol ki is jelölte a magyar magashegyi mászás számára a követendő utat.

Mivel a 2020-as tavaszi szezont az Everesthez túl korainak érezték, így az a következő évre marad. Szerettek volna azonban egy teljesen új stratégiát kialakítani és tesztelni az Everest előtt:

“A feladat hatalmas: 8600 méter felett, oxigénpalack nélkül egy teljesen új dimenzióba lépünk be. Ez a létezés határmezsgyéje. 2014-ben 8700 méteren fordultam vissza. Szilárd idén fenn állt, palack nélkül, a K2 8611 méteres csúcsán. Rajtunk kívül a ma élő magyar hegymászók közül csak Ács Zoli barátunk volt hasonló magasságban pótlólagos oxigén nélkül. (Erőss Zsolt és Várkonyi László sajnos már nincsenek köztünk.) Tudjuk mire készülünk, így most, a felkészülés során, mindent darabjaira szedünk - edzéstervet, stratégiát, a mentális felkészülést - és mindezt igyekszünk úgy újra összeállítani, hogy eddigi legjobb eredményeinkhez hozzá tudjuk rakni a hiányzó 239, illetve 150 métert. Olyan expedíciót kell megvalósítanunk, olyan stratégiát kell követnünk a felkészülés során és a hegyen is, ami maximalizálja a siker, és minimalizálja a tragédia esélyét. A Makalu - bár tiszteletet érdemlő komoly, önálló cél - de egyben az új stratégiai elemek próbája is” – mondta el Klein Dávid.

A 8463 (más források szerint 8485) méter magas Makalu a Föld ötödik legmagasabb hegycsúcsa. Eddig a magyarok közül egyedül Erőss Zsolt állt a csúcsán 2008-ban (felesége, Sterczer Hilda akkor a főcsúcsnál alig néhány méterrel alacsonyabb, távolságban talán 30 méterre lévő előcsúcson megállt). Magassága miatt tökéletes felkészülési terep az Everesthez.

A Makalu. Forrás: Wikipédia

Az új stratégiai elemek közül, melyeket Dávid fentebb említett, az új alaptábor-vezető, Ács Zoltán „érkezése” a legnagyobb változás.

Azért idézőjeles az érkezés, mert Zoli az Eseményhorizont alakulásakor is ott volt. Neve nem ismeretlen a hazai magashegymászást követők számára, hiszen számos nyolcezres projektben részt vett, többek között társszervezője volt az Everestet 2003-ban elsőként elérő magyar expedíciónak. Annak idején Mezey Lászlóval ők ketten álltak először a 7708 m magas Tirich Mir csúcsán. Annak az expedíciónak Klein Dávid is tagja és egyik szervezője volt, ez volt az első „szárnybontogatásuk” az expedíciózás felé.

Ács Zoltán, Klein Dávid és Suhajda Szilárd

De ami még fontosabb, Zoli azóta három nyolcezres csúcsot mászott meg (Broad Peak, Gasherbrum II, Cso Oju), és járt 8600 méter magasan palack nélkül az Everesten, így tökéletesen tudja, milyen nehéz oxigénhiányos állapotban megfelelő döntést hozni, és adott esetben mennyire lehet rugalmas a visszafordulásra kitűzött időpont az egyéb faktorok függvényében. Családi okok miatt az elmúlt időszakban kevésbé volt aktív, de közben is követte a hazai vonatkozású történéseket. Dávidék ezért ideálisnak tartják az alaptábor vezetői feladatok ellátására. Ennek fontosságát Szilárd is hangsúlyozta, a tavalyi K2 csúcsmászás során szerzett tapasztalatai alapján.

Hogy aztán jövőre valóban az Everest első magyar, palack nélküli megmászásáért utazhatnak-e Tibetbe, az egy újabb, pikáns tényezőtől is függ majd: nemrégiben jelentette be ugyanis a korábban Dávidékat is szponzoráló Kalifa, hogy a nagyváradi Varga Csaba idén tavasszal ugyanerre készül…

Szilárd elmondta, hogy a Makalun három akklimatizációs körre számítanak, és a negyedik felmenetelre időzítik a csúcsmászást, persze ha minden körülmény ideálisan alakul. Ahogy minden évben, idén is több kereskedelmi expedíció fog mozogni a hegyen, így a kötélrögzítés munkája megoszlik majd. Az Eseményhorizont csapata is készen áll, hogy ehhez a munkához eszközzel vagy munkaerővel hozzájáruljon majd.

Az indulást április 8-ára tervezik.

