2017.05.17.

Simon Ádám

Skullcandy fülhallgató mustra

Sportfülhallgató megoldások a SkullCandy-től

Kezdésnek íme egy szlogennek is beillő bölcsesség:

Mást és máshogy sportolunk, különböző a fülformánk és a komfortigényünk, no meg persze a pénztárcánk tömöttsége sem azonos... de a zene az közös.

Miután megtörölgetted az elérzékenyüléstől bepárásodott szemeidet, bemutatunk 4 különböző Skullcandy sportfülhallgatót a legegyszerűbb zsinórostól kezdve a vezeték nélküli überkompaktig, a fülpántos rögzítésestől az agybadugóson át a kismicsoda fülgilisztásig, a tízezer alattitól a többtízezresig. Érdekes volt megtapasztalni, hogy egyazon márkán belül is milyen különbségek lehetnek a különböző gombok funkciójában és az is bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül a drágább a jobb.

Mivel nem vagyunk vájtfülűek, csak egyszerű szabadidős sportolók, akiknek az a fontos, hogy "jól szóljon", ezért hangminőség terén nem fogunk érdemi különbséget tenni a lenti modellek között: mindegyiknek fain hangja van, tisztán szólnak és különbséget leginkább csak a basszus erősségén véltünk felfedezni.

Attól lesz amúgy sportfülhallgató egy fülhallgatóból, hogy nem jön zavarba az izzadságodtól (sem a szagától, sem a nedvességtől) és aktív ugra-bugra közben is a füledben marad (vagy legalábbis kialakításukkal erre törekszenek több-kevesebb sikerrel).

Skullcandy CHOPS Flex

Egy könnyű és kényelmes, vezetékes sportfülhallgató azoknak, akik rühellik az agybadugós megoldásokat és a kedvező ár is szempont. Ha nem szeretsz műanyag dolgokat dugdosni a füledbe, akkor a CHOPS Flex tetszeni fog. Ugyanúgy rögzítheted a füledre, mint például a szemüveged, de kellően lágy és könnyű ahhoz, hogy ne legyen zavaró. Ha szemüveget is viselsz a CHOPS Flex-szel párhuzamosan, akkor is egész kényelmesen elférnek egymáson/egymás mellett. Talán megjelenésre kevésbé elegáns, hallókészülék benyomását keltheti, viszont hatékony és kényelmes.

Nagyjából áll magasságban helyezkedik el a beépített mikrofon és a távirányító, ami sajnos csupán egyetlen egy gombot takar: ezzel lehet egy gombnyomással elindítani/megállítani a lejátszást, fogadni/megszakítani a hívásokat, duplán nyomva a következő track-re lépni, illetve hosszan nyomva iPhone-on Sirivel is beszélgethetünk. Ebből következik, hogy hangerőszabályzásra csak a lejátszó készüléken keresztül van mód.

A zsínórok egyenlő hosszúságúak a hangszórók és két zsinór elágazása között, vagyis nem tudod a nyakadra tenni használaton kívül, csak a pólód nyakán átvetve. A jack dugó 90 fokban áll a zsinórhoz képest, ami akkor szerencsés, ha mondjuk a telefonod alján van a jack kimenet, mert így a zsebedben nem törik meg a zsinór.

Mivel nem agybadugós, a mély hangok kevésbé tudnak érvényesülni, viszont a külső zajok könnyebben juthatnak be (ami előny, ha észlelni akarsz egy hátulról közelítő marha nagy dolgot, de hátrány, ha ki akarod zárni a külvilágot).

A teljes CHOPS Flex jack-dogóstul, vezetékestül 18 gramm, ha csak a fülhallgatókat mérjük, akkor a vezérlőgombbal együtt 5, anélkül 4 gramm.

A hazai forgalmazó oldalán egyelőre csak egy másik Chops modell található, a hivatalos oldalon elolvashatod a technikai specifikációkat.

Skullcandy METHOD

Agybadugós, vezetékes sportfülhallgató egy csomó kiesés-gátló technológiával, higiéniailag korrekt kivitelben. A METHOD füldugójánál alkalmazott anyagok és a kialakításuk (fantázianevükön DualLock™, Off-Axis™, Fix® és StickyGels™) mind azt a célt szolgálják, hogy a zene még akkor is a füledbe mászhasson, amikor ömlik rólad a víz és már a füleden veszed a levegőt. A Pureclean™ fülgumik pedig megakadályozzák a baktériumok felhalmozódását, elkerülve ezzel a gyulladásokat.

A fülesen található távirányító meglepően nagy méretű ahhoz képest, hogy csak egy gomb található rajta a mikrofon nyílása mellett. Ezzel a gombbal pontosan ugyanazt tehetjük, mint a CHOPS esetében, vagyis ezzel lehet egy gombnyomással elindítani, illetve megállítani a lejátszást, fogadni/megszakítani a hívásokat, duplán nyomva a következő track-re lépni, illetve hosszan nyomva iPhone-on Sirivel trécselni. Hangerőszabályzó nincs rajta.

A zsinórok rendezéséhez a csomagban mellékelt kábelrendező klipsz nyújt segítséget, amit a ruhádra tudsz csíptetni és így kontroll alatt tarthatod a mozgás közben fickándozó vezetékeket, illetve akkor is hasznos, ha kiveszed a füledből a dugókat. Ha felső nélkül edzel, akkor nem javaslom, hogy megpróbáld a bőrödre csíptetni, hacsak nem szereted a szado-mazot. A jack dugó 90 fokban áll a zsinórhoz képest, a CHOPS-nál is említett megtörés ellen jó megoldás.

Az az érdekes, hogy a mély hangok a vártnál jóval szolidabban adagolta, legalábbis egyáltalán nem volt erőteljesebb, mint a CHOPS esetében. Ettől eltekintve kellemes és tiszta hangzása van, élmény vele a zenehallgatás. Ne aggódj, hallani fogod a dobszólókat, csak az a BUMM-érzés marad el.

Valamivel többe kerül, mint a CHOPS Flex, bár szerintem a két fülhallgató között nem feltétlenül az ár, hanem a kivitel preferáltsága lesz a döntő érv.

A teljes METHOD jack-dogóstul, vezetékestül 15 gramm, ha csak a fülhallgatókat mérjük, akkor a vezérlőgombbal együtt 4, anélkül 2 gramm.

A hazai forgalmazó oldalán itt találod a vagány színekben kapható METHOD modelleket, a gyártó oldalán itt találod.

Skullcandy METHOD Wireless (Bluetooth)

Talán nem nehéz kitalálni, hogy az előző modell vezeték nélküli verziójáról van szó, ami azt jelenti, hogy a füldugók felépítése és anyaga mindkét modellnél azonos. A zsinórok viszont nem kanyarognak le a zenelejátszó eszközödig a testedet csiklandozva, hanem egy izzadságálló, felxibilis nyakpántban végződnek, ami tartalmazza az akkumulátort, a bluetooth egységet, a mikrofont és a kezelőgombokat, illetve használaton kívül a pánton kialakított csatornába lehet a vezetékeket elrejteni (ezzel tömött táskában szállításkor elkerülhetjük a zsinórok sérülését).

Az biztos, hogy a vezeték nélküli zenehallgatás zseniális dolog: nincsenek zavaró kábelek és a zenelejátszó kütyü elhelyezése is könnyebb (ha esik, beteheted a táskád mélyére), vagy teremben nem kell folyton magadnál tartanod. Szükség van viszont akkumulátorra, egy bluetooth vevőegységre és mindezt el is kell helyezni valahová.

A METHOD Wireless ezt egy nyakpánttal oldja meg (régebben már járt nálunk ilyen fülhallgató), ami elég kényelmes és diszkrét. Szűkre szabott kerékpáros felsőben (aminek nyaka magasabb) nem feltétlenül a legideálisabb, bár akinek a nyaka hozzászokott a fuxokhoz, annak ez sem lesz problémás. Szerintem nekem átlagos férfi nyakméretem van és ezekkel az adottságokkal nem fordult el egyszer sem, aminek titka a számomra ideális méreten felül a megfelelő tapadású műanyagban is rejlik.

Méretes és könnyen kitapintható kezelőgombokat helyeztek el a pánt bal első részén. A hangerő állítókat hosszan nyomva előre/hátra ugorhatunk a számok között, a középső gombbal pedig a ki/bekapcsolás (hosszan nyomva), a lejátszás vezérlés/hívásfogadás (röviden nyomva) és a Siri aktiválása (két gombnyomás egymás után) végezhető el.

A szokásos párosítási metódust követően (ami működhet zökkenőmentesen és készülékektől/rendszerektől függően picit döcögősebben is) egyszerűen kapcsolódik egymáshoz a lejátszó és a fülhallgató. A fülesben egyébként egy kedves női hang (hívjuk Scullynak) nyugtázza, ha valami történik (Power On, Power Off, Pairing, Connected, Low Battery...).

A nyakpántos kialakítás hatalmas előnye a test méretében rejlik, mert így egyrészt az akku-kapacitás is jelentős (9 óra) és a hatótávolság is elegendő ahhoz, hogy teremben edzve ne kelljen zsebünkben tartani a zenelejátszó eszközt. A hivatalos specifikációban 33 láb (kb. 10 méter) hatótávot írtak, én ennél messzebb is szaggatásmentesen hallottam a zenét (80 nm-es téglaépítésű lakásban mindenhol passzent, 10x15 méteres kertben bőven elegendő, de akadálymentes terepen 30 méter távolságra is eljutott a muzsika). A METHOD Wireless közel egy óra üresjárat után sem kapcsolt ki automatikusan, ami alapján abban az esetben is ideális, ha csak a hívások fogadása miatt visszük magunkkal edzésre a telefonunkat. Tölteni microUSB csatlakozón keresztül lehet.

Ami meglepő, hogy bár a névegyezőség alapján azt gondoltam, hogy hangzásában teljesen megegyezik a vezetékes és a vezeték nélküli METHOD, a wireless modell lényegesen erőteljesebb és teljesebb mély hangokat képes produkálni, vagyis a fent hiányolt BUMM-érzés is megvan.

A teljes METHOD Wireless nyakpántostul 32 gramm, a fülhallgatók külön-külön alig egy grammosak, vagyis gyakorlatilag csak a nyakadat "terheli".

A hazai forgalmazó oldalán három színben érhető el a METHOD Wireless, további specifikációk a gyártó weboldalán.

Skullcandy XTfree

Az XTfree közelít az ideális vezetékmentességhez, mert szinte (de csak szinte) két fülhallgató bogyóból és az őket összekötő zsinórból áll. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az akkukat és a bluetooth rádiót is a bogyókra erősítették rá egy diszkrét modul formájában és a zsinóron található még egy vezérlő-egység is a hangerőszabályzókkal, a mikrofon nyílással és a ki/bekapcsoló gombbal.

Az egész szerkezet 18 gramm, ami alapvetően nem sok, de nyilván jóval több, mint, ami egy zsinóros modell esetén nehezedik a fülünkre. A ragaszkodást három fixáló technológiával (FitFin™, StickyGels™ és Fix®) segítik elő, ami közül az egyik legszembetűnőbb az a rövid kis kukac, ami a fülredőnek támaszkodva segíti a bogyók fülben maradását. Ha nagyon akarom, akkor persze ki tudom rázni a fülemből, de átlagos futó/kerékpáros/edzőtermes felhasználásnál abszolút stabil volt a rendszer (persze van, akinek sikerült kinyomnia a füléből így is).

Hangzásában körülbelül ugyanazt a tökélyt nyújtja, mint a METHOD Wireless modell, tiszta és teljes zenei élményt nyújt, egészséges basszussal, a max hengereje viszont valamivel halkabb, mint a METHOD Wireless-nek. A környezeti zajokat szándékosan nem zárja ki teljesen a füles, aminek egyetlen oka a biztonság, mert nem lenne szerencsés, hogy nem hallanád meg sportolás közben a közeledő veszedelmet.

A kezelőgombok is hasonlóan működnek, mint a METHOD Wireless esetében, azonban érdekes, hogy a Sirit nem tudtam előhívni, a dupla kattintásra nem történt semmi. Néha pedig jól jönne, ha hangutasítással felhívhatnék valakit sportolás közben is, anélkül, hogy a telefonhoz kéne nyúlnom.

Az akkukapacitás a kompakt méret ellenére akár 6 óra zenehallgatást is lehetővé tesz, az antennája viszont már érzékenyebb a tereptárgyakra és kisebb távolságot enged a zene forrásától (80 nm-es téglaépítésű lakásban mindenhol jó, 10x15 méteres kertben normál mozgásnál rendben van, de gyors szaladgálás közben, vagy 15 méternél messzebb már akadozik az átvitel). Az akku kímélése végett egyébként automatikusan kikapcsol (kb. 15 perc után), ha nem hallgatsz zenét, így viszont arra nem alkalmas, hogy csupán a bejövő hívásokhoz headsetként használd zenehallgatás nélkül ("Ez egy sportfülhallgató, Ember..."). Tölteni microUSB csatlakozón keresztül lehet.

A Skullcandy XTfree egyértelmű előnye, hogy a füleden kívül más testrészedre nem nehezedik teher (bár arra a többihez képest nagyobb). Egyedül a nyakpánt érintkezik még a nyakaddal, de azt talán még borsókisasszony se venné zokon. A zsinórt amúgy egy kis "összehúzóka" segítségével rövidebbé tudod tenni, hogy egyáltalán ne lifegjen hátul és így már tényleg teljes az öröm.

A teljes XTfree 18 gramm, ha csak a fülhallgatókat mérjük, akkor a vezérlőgombbal együtt 10, anélkül 8 gramm, vagyis a zsinór kb elhanyagolható terhet jelent.

A Skullcandy XTfree kifejezetten női változatban is kapható a hazai forgalmazónál, további specifikációk a gyártói oldalon.

Valamennyi Skullcandy fülhallgató elérhető különböző vagány színekben, hogy stílusodnak megfelelőt viselhess magadon. A fenti fülhallgató megoldások mindegyikére találtunk olyan felhasználókat a környezetünkben, akik magasztalták, vagy lehúzták a kialakítást - ergo nincs egységesen jobb, vagy rosszabb megoldás, mert felhasználói igényektől függően más-és-más jön be jobban. Persze a lehető legkényelmesebb érzés az lenne, ha a fejemtől 10 centire repülne mögöttem egy hangszóró drón, de szerintem arra még pár évet várni kell...

A Skullcandy fülhallgatókat a hazai forgalmazó Case Trade Kft-től kaptuk tesztelésre, köszönjük!