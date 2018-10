2018.10.15. 0

Salming sorsolás

Annyira megtetszett, hogy másnak is adunk belőle.

Nemrég teszteltük a Salming Speed 6 utcai futócipőt, be is jött, mint a fene (a tesztet itt találod), gyors edzésekhez és versenyekhez is kitűnőnek ítéltetett. Na most az van, hogy a pontos illeszkedés miatt több méretet is kaptunk, hogy biztosan jó legyen. Így esett a nagy eset, hogy rajtunk maradt egy pár nullkilométeres 42-es Salming Speed 6, amiről úgy gondoltuk, hogy valamelyikőtöknél nagyon jó helye lenne... persze mondjuk egy olyan valakinél, akinek 42-es a lába... DE! A forgalmazónak is elmondtuk az ötletünket, ami olyannyira megtetszett neki, hogy bevállalta, ha a nyertes lábmérete más, mint 42 (ami az élet értelme, ugye), akkor kicseréli azt egy megfelelő méretűre. Tök jó fej, nem!?

Sorsolás

Papp-Varga Orsolya - Baja

