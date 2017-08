2017.08.23. 0

Olimpiai Ötpróba: újult erővel a célokért!

Kihívásokból nem lesz hiány!

Április 9., azaz az első Olimpiai Ötpróba-esemény, a Vivicittá óta nem volt megállás, folyamatosan zajlott a pontgyűjtés hazánk legnagyobb szabadidősport-sorozatában. A mögöttünk hagyott hétvégén végre fújhattak egyet az ötpróbázók, de csak azért, hogy aztán újult erővel vághassanak bele a következő hetek kihívásaiba!

Márpedig kihívásokból nem lesz hiány! Az augusztus 26-27-i hétvége szombati napján a Bükkbe várják a túrázni vágyókat, akik az Eger Csillaga túrát teljesítve – távtól függően – juthatnak Ötpróba-pontokhoz. Akik inkább futnának aznap, nekik is tudunk programot ajánlani, nem is akármilyet! A pécs-pogányi repülőtéren éjszaka félmaratont futni elég menő dolog – nem érdemes kihagyni! Ráadásul azok is nyugodtan futócipőt húzhatnak majd a pécsi holdfényben, akik egyébként nem teszik ezt meg túl gyakran: a 8 kilométeres táv 1 Ötpróba-pontért igazán teljesíthető célnak tűnik. E mellett félmaraton és tíz kilométer is szerepel az „étlapon”.

Szintén szombaton rajtolnak majd el az országúti bringások Békéscsabán, hogy két nap alatt tekerjék körbe a Viharsarkot – a Hardbike résztvevői 200 kilométeren tehetik próbára kitartásukat. A helyi szervezők még a szálláskeresésben is az érdeklődők segítségére sietnek: Gyomaendrődön 3000 Ft/fő áron pihenhetik ki a megfáradt ötpróbázók aznapi fáradalmaikat. Ha már bringa: az országúti „szakosztály” mellett a hegyi kerékpárosokra is gondoltunk: vasárnap a Mátra Maraton változatos távokkal várja hazánk legbátrabb montisait, hogy gyarapítsák pontjaik számát. Azokét a pontokét, amelyekért garantált, adidas sportfelszerelések járnak: 15 után baseball sapka, 25 után póló, 40 után hátizsák, 60 után pedig egyedi melegítő.

Aki még nem kezdte meg az egységek gyűjtését, ne habozzon: regisztrálon az Olimpiai Ötpróba oldalán, és álljon rajthoz minél több pontszerző állomáson! Az idei eseménynaptárból több mint 20 rendezvény hátra van, úgyhogy még mindig nem késő a tettek mezejére lépni.

