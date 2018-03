2018.03.05. 0

(x)

multiNavigátor a Népligetben

Új helyre költözött a muliNavigátor futók- és terepfutók boltja.

Csupa kaland és élmény a vásárlás

Saját parkoló, tesztkörök, futócipő- és óra tesztflotta, játék. Új helyen, a Népligetnél a multiNavigátor futóbolt

A futóberkekben ismert multiNavigátor futóbolt tavaly év végén gyorsan összepakolt és elköltözött a megszokott Dózsa György úti helyéről. Az okokról beszélgettünk Gutmann Zoltánnal, a multiNavigátor vezetőjével.

Mi volt az oka a gyors költözésnek?

A régi helyünkön lebontják az épületet, irodaházat húznak a helyére. Így akaratuk ellenére hirtelen kirakták a bérlőket, többek között minket is. Kényszerű helyzetben, gyorsan kellett költöznünk. Az adott helyzetben ezt a helyet találtuk, a Könyves Kálmán körút és Kőbányai út kereszteződésében.

Viszont, hamar kiderült, hogy az új hely nem is olyan rossz, mivel kitűnő adottságokkal rendelkezik.

Mik ezek a kitűnő adottságok?

Először is saját belső parkolónk van, ami ingyenes az ügyfelek számára. Ez a belső udvar nem is kicsi, egyszerre kb. 10 autó is elfér. Ezen felül a megközelítés kifejezetten jó. A Népliget északi sarkán helyezkedünk el, így tömegközlekedéssel is könnyen elérhető:

- A kék Metró 2 villamos megállóra van tőlünk

- A 2-es, piros metróvonal Népstadion megállója 3 villamos megállóra

- a bicikli út itt halad el

- Népszínház utcából, a Blaha Lujza tér mellől a 28A villamos közvetlenül ide jön

- Kőbányai úton keresztül a 9-es busszal könnyen megközelíthető akár Budáról, a belvárosból is

- külkerületekből is villamossal könnyen ide lehet találni

- vidékről érkezők: körgyűrűn belülre nem kell mennie

Ami a legfontosabb, a Népliget a szomszédban van, ami különleges szolgáltatásokra ad lehetőséget.

A közeljövőben saját futóútvonalakat alakítunk ki, melyek - ha már multiNavigátor - akkor a tájékozódásra helyezik a hangsúlyt: egy parktájfutó útvonalhálózatot alakítunk ki. Nemsokára elkészül az első ponthalmaz, a hozzánk betérő látogató egy tájékozódási térkép segítségével futhat és tájékozódhat egyszerre. Ezt a kijelölt kört akár sétálhatja is persze, ha nincs kedve futni.

Milyen eszközöket, segítséget kap a vásárló ehhez?

Mi szolgáltatunk tájolót és térképet, illetve GPS-s sportóra is szükséges. Ha nincs, akkor azt is kaphat tőlünk. Ez szükséges a pontgyűjtő játékhoz. A cél ugyanis, hogy ezekből a kihelyezett virtuális pontokból, minél rövidebb idő alatt a lehető legtöbbet gyűjtsön össze. A jelölt virtuális pontokhoz leírást is adunk, hogy könnyebben be tudja azonosítani. Az, hogy a vásárló sikeresen elért a pontokhoz, a GPS track alapján ellenőrizzük. Sőt, tesztcipőket is adunk. Ahogyan eddig is, teljes terepfutó cipő flottát tartunk fenn, hogy a legjobb cipőinket mindig ki lehessen próbálni.

Mit nyer, aki nagyon ügyes, és sok pontot gyűjt?

Lesznek nyeremények, sőt rangsort is felállítunk. Több pálya is lesz, úgy szeretnék a rendszert felépíteni, hogy többször is érdemes legyen visszatérni és játszani. Terveink közt szerepel, hogy az üzlethez vezető út mentén kialakítunk egy 1.40 méter széles járdát, amit 3 részre osztva építünk ki. Egyik része műfű, a másik beton és végül murva. Így aki nem szeretne a ligetbe kimenni, az itt helyben, különböző felületeken is ki tudja próbálni a cipőket.

Jelen pillanatban mi elérhető ezekből a szolgáltatásokból?

A tesztflottánk jelenleg is rendelkezésre áll, ki lehet őket vinni a ligetbe.

Mit kell tenni ehhez? Regisztrálni kell valahol?

Igen, javasolt. A weboldalunkon van egy külön felület, a webshopban, mint egy termék lehet kiválasztani a tesztelést.

Valami egyéb, új szolgáltatásra számíthatunk?

Van egy helységünk, amit edzőteremnek fogunk kialakítani, ahol sajátsúlyos edzéseket lehet tartani, illetve kisebb előadásokra is alkalmat ad. Sajnos jelenleg nem tudom, hogy mikor fog pontosan elkészülni, de terveink szerint tavasszal át tudjuk majd adni.

Nincs más hátra, mint meglátogatni a multiNavigátort az új helyén

Kőbányai út 41/c a McDonalds, a MOL kút és a Lovas áruház mögött (ami dupla előny, hogy aki ide látogat az helyből tankolhat is, mérgezheti magát gyors kajával, amit aztán le is futhat).

multinavigator.hu

Ajánló