2019.02.21. 0

(x)

2. Trail multiNavigátor inov-8 futam

Trail futás, tájfutás, várfutás, futófesztivál, kezdőknek és nagymenőknek is.

Márciusban kerül másodjára megrendezésre a két éve debütált Trail multiNavigátor inov-8 futam. 2017-ben izgalmas meglepetéseket tartogatott a rendezvény az indulók számára, ezért szerettünk volna némi infót kiszedni a főszervezőtől. Guttmann Zoltánnal beszélgettünk.

Várfutás és trail multiNavigátor a Vértesben, március közepén. Mitől más ez mint egy megszokott terepfutóverseny?

Az olyan futást, ami nem aszfalton történik, a köznyelv általában egyszerűen csak terepfutásnak nevezi. Manapság (főleg küldöldön) már sok különböző kategória kialakult, például az ösvényfutás (trail running), vagy mondjuk a kizárólag felfelé történő futás (skyrunning).

A március 17-i verseny trail része az ún. ösvényfutás lesz, vagyis kitaposott, már meglévő csapások és földutak adják az útvonalat. Ami egyedüliként akár különlegesség is lehet, hogy az útvonal azonos oda is és vissza is, azaz nem karikát futnak a versenyzők újra-és-újra, hanem azonos útvonalon oda-vissza minta balboa futáson.

Ez lehet előny és hátrány is. Inspiráló lehet látni visszafelé, hogy milyen sokan jönnek még szembe, azaz milyen sokakat leelőztem már, de ugyanez frusztráló is lehet azoknak, akik a mezőny vége felé járnak. A szembeforgalom is rejthet kihívásokat, bár sehol nem olyan keskeny az ösvény, hogy ne férne el rajta két futó kényelmesen egymás mellett. További előnye még ennek a megoldásnak, hogy kisebb az eltévedés valószínűsége, hiszen visszafelé már ismerős lesz az útvonal (természetesen a pályakijelöléssel is egyértelművé tesszük a helyes irányt, illetve irányító személyzet is fogja segíteni a futókat a kritikus helyeken).

bele lehet kóstolni abba, hogy milyen érzés letérni a kitaposott ösvényekről

Lesznek húzónevek az indulók-, vagy a szervezők között?

A pályákat Tóth Ádám OCR versenyzővel közösen terveztük meg, aki még futni nem fog mert rehabilitációja közepén tart. A versenyzők közt ott lesz példáuls a gyors lábú Varga Joci, Szabó Gábor, Pelsőczy Attila és Bíró Karcsi, akik már tavaly is voltak. Komoly név lesz még a mezőnyben Tugyi Levi (alias Leves), de még meggyőzhetjük Kovács Ádámot és jó pár tájfutó is lehet bevállal egy-két futamot.

Két éve az első ilyen futóversenyen különleges befutó csomagot kaptak a versenyzők. Mi volt ez?

Igen, valóban nem a megszokott befutó érem vagy finisher poló volt a jutalom, hanem egy inov-8 befutócipő, és természetesen mindenkinek a saját lábára valót kapott.

Idén is várható valami meglepetés?

A befutóérmet biztosra ígérhetem, illetve azt is, hogy idén is készülünk meglepetéssel (erről egyelőre nem árulnék el többet).

Milyen távok közül választhatnak a futók?

Két szalagozott pálya lesz, az egyik 16.8 km 480 m szinttel oda-vissza, a másik 26 km 730 m szinttel oda-vissza. Egy darabig azonos lesz az útvonal, majd teljesen szétválik.

A hosszabb futam része a multiNavigátor hegyi kupa futó sorozatnak?

Aki ide nevez, annak az eredménye beleszámít az éves értékelésbe, ahol komoly díjak kerülnek kiosztásra az összesítésben legjobbaknak.

Mit tartalmaz a nevezési díj?

Az aki a szalagozott futamok bármelyikére benevezett a 4.000 Ft nevezési díjért, annak lehetősége van a két extra futamon is plusz nevezési díj nélkül futni. Az egyik a várfutás, amit a három nap alatt akárhányszor teljesíthet, a másik pedig a kipróbálható tájékozódási futás. Ezt egy nyílt kezdő (aki még sosem tájfutott annak ezt ajánlom) vagy egy nyílt technikás pályán lehet megtenni, de a bátortalanabbaknak a nyílt szalagos pályát javaslom.

A tájfutó páyákon mire lehet számítani?

A nyílt szalagos pályán bele lehet kóstolni abba, hogy milyen érzés letérni a kitaposott ösvényekről, de a szalagokat követve könnyítetten lehet megtalálni a tájfutó bójákat. .

A nyílt kezdő pályán is le kell térni az ösvényekről, de a bóják maximum 30 méterre találhatók egymástól, illetve a jól beazonosítható földúttól. Ráadásul mindegyik pont jól látható az ösvényekről is és megközelíteni is könnyű.

A technikás pálya már haladóknak való, mert se szalag, se könnyen beazonosítható bójaelhelyezkedések. Ezt a pályát annak ajánljuk aki szereti a kihívásokat és nem aggódik, ha valami elsőre nem megy kapásból, vagy van már tájfutó vagy tájékozódási sport múltja.

A futó mindössze két dolgot tudhat biztosan

Mit takar pontosan a Várfutás és hogy lehet egyszerre önálló- és ráadás futam is?

A Várfutás elnevezést inkább csak egy hangzatos, versenyző csalógatónak szántuk, ami nem más, mint egy "célpontra futás saját útvonalon". A futó mindössze két dolgot tudhat biztosan: honnan indul (ugyanide fog visszaérkezni is) és hogy melyik várat kell megérintenie, ahonnan visszafordulhat. Nincs szalagozás, nincs kötött útvonal. Az egyetlen megkötés, hogy csak meglévő ösvényeken, földutakon és műutakon futhat.

Mi történik akkor, ha valaki mégis levág egy szakaszt az erdőben?

Lesz ejnye-bejnye és szúrós szemmel fogunk nézni rá, illetve az értékelésbe nem fogjuk beleszámítani. Ha véletlen eltévedés történt, akkor arra a pontra kell visszatérnie, ahol tévesen letért a kitaposott útról. Természetesen senkit nem zárunk ki és nem is tesszük ki a nevét a szégyenfalra, csupán nem lesz esélye nyerni a legrövidebb útvonal, valamint a leggyorsabb futás kategóriában. A befutóérmet megkapja, hiszen teljesített.

Mi alapján történik az értékelés egy ilyen jellegű verseny esetén?

A legfontosabb díj a "leggyorsabb teljesítés" lesz, vagyis az lesz a legmenőbb, aki ösvényeken futva a legrövidebb idő alatt ér a célba, miközben érinti a köztes pontot. A verseny sajátosságából adódóan azt is díjazni fogjuk, aki megtalálja a legrövidebb útvonalat, aki a leghosszabbat, de a legnagyobb-, illetve a legkisebb szintemelkedést produkáló versenyzőt is külön jutalmazzuk majd.

Akkor tehát ez egy tájékozódási futóverseny lesz?

Nem egészen, hiszen már a nevezéskor ismert lesz, hogy mit kell teljesíteni, honnan hová kell eljutni. Az erdőben az ösvények már megvannak, abból kell kiválasztani a szimpatikus útvonalat. Ergo mindenki megtervezheti, sőt teljesítheti is edzésként a különböző útvonalakat.

Az erdőben az ösvények már megvannak, abból kell kiválasztani a szimpatikus útvonalat.

A Várfutáson milyen segédeszközök lesznek megengedve és mi lesz kifejezetten tiltva?

Egyszerű: az állati-, vagy motorikus, gépészeti segédeszközök (bicikli, motorkerékpár, quad, roller, ló, szamár, stb.) tiltottak, de például kutyával (a canicross szabály szerint) engedélyezett. A kutyások külön lesznek értékelve. Továbbá kísérővel is lehet futni, ha esetleg valaki egyedül kicsit rettegne az erdőben.

Térképet, GPS-t, műholdas, vagy helikopteres kíséretet is igénybe lehet venni, de pl. egy tájoló/iránytű használata minimum ajánlott (akinek nincs, annak biztosítunk a verseny idejére).

Az elmondottak alapján egy egy izgalmas futófesztiválnak ígérkezik, ahol sokféle stílust ki lehet majd próbálni. Hol lehet nevezni a versenyre?

A versenyre a multiNavigátor weboldalán lehet nevezni a kiírás szerint, valamint a versenyinfók a nagyobb futóportálokon és a facebookon is elérhetők. Vaaagy, személyesen is be lehet jönni hozzánk a multiNavigátor terepfutók boltjába.

Részletek, nevezés itt...

Ajánló