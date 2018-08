2018.08.22. 0

Simon Ádám

Mizuno futóruházat

Valóban lehet hallani, ahogy futni hívnak a ruhák...

Veszélyes húzás a szerkesztőségünkbe tesztre/bemutatásra küldeni bármit is, mert könnyen lehet, hogy egyszerűen nem adjuk vissza - ami természetesen nem a mohóságunkat, sokkal inkább az adott termék minőségét jellemzi :)

A minap is hozott a futár egy nagy doboz Mizuno futóruházatot: nőit, férfit, színeset, száraz időre, esős időre és valamennyi darab hiperultraszipiszupi-pille anyagból összerakva. De komolyan, olyan ultrakönnyű valamennyi, hogy inkább futva megyek mindenhová, csak felvehessem. Akár itt most be is fejezhetném a cikket, hiszen mindent elmondtam, de talán illő volna bemutatnom pontosan, hogy miről is van szó...

Mizuno futópólók

Mizuno Impulse Core Tee

Mars-vörös (vagymilyen) futópóló férfiaknak, rendkívül puha és könnyű anyagból, ami szinte ráfolyik a felsőtestre. Nem testre cuppanó, de nem is az a lötyögős típus, emiatt általános edzésekre és nem is csak kizárólag futásra alkalmas. A színpalettában elegáns kék, feltűnő fluo zöld és visszafogott szürke és fekete színben is megtalálható. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Impulse Core Graphic Tee

Nagyjából az előző modell női megfelelője, hangsúlyosabb Mizuno logoval az elején, amit ráadásul ugyanúgy Kasumi ihletett, mint a következő Aero Tank esetében (hogy mi is ez, azt picit lejjebb leírjuk). Multisportos felhasználásra tervezett, lágyan simuló felső. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Aero Tank

A "tank" ebben az esetben nem a megjelenésére utal, az ugyanis kellően kecses és nőies. Az amúgy is szellős és könnyű textil a hátrészen hálósabb szerkezetű, így intenzívebb párolgásra ad lehetőséget. Az ujjaknál és szegélyeknél ragasztással fejeződik be az anyag, ami kényelmesebb és a kopással szemben is ellenállóbb. A színberakások kecses formát adnak viselőjének, de ha igazán el akarod dobni az agyad, akkor azt is elárulom, hogy a dizájnt egyenesen a Kasumi (japánul: köd) légáramlatai által keltett elmosódások és színátmenetek ihlették... duLva, mi!? Imitt-amott reflektív elemek szolgálnak az éjszakai futás biztonságának növeléséhez. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Aero Tee

A nálunk járt darab nem pontosan ugyanúgy néz ki, mint a Mizuno weboldalán lévő (talán modellfrissítés történt) női futófelső, de ettől még remek darab. A maximális szellőzés érdekében hónaljhoz lézervágott nyílások kerültek, a hátrész túlnyomó részén és a vállnál körben hálós szerkezetű betétet kapott. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Alpha Vent Tee

Nem mindegy miben mész futni a hőségben (hacsak nem kedveled valamilyen mazochista okból kifolyólag, hogy a több kilós csatakos pamutpóló kidörzsöli a bőrödet). A technikai pólók anyagai jobban vezetik az izzadságot, hagyják elpárologni azt így nem kell több kiló plusszal megérkezni futásból.

A Mizuno rátett egy lapáttal a Mizuno Alpha Vent Tee háta ugyanis végig lyukacsos, "Belmondo-atléta" stílusú. Ha ezen a részen megizzad valaki, az vagy barnamedve vagy gőzkazán. Az elülső része hagyományosnak mondható poliészter. Az egész póló össze-vissza 60-70 gramm és ha eláztatjuk (tegyük fel: úgy megizzadunk, mintha fürödtünk volna benne), akkor sem több 250 grammnál. Létezik ennél jobban teljesítő technikai anyag is, de attól még a Mizuno első kategóriás.

Ami a többi közül kiemeli ezen felül az a design. Több fényvisszaverő csík és Mizuno logo elöl és hátul díszíti az önmagában is mintás ultramarin kék felsőt. Részletek...

Mizuno futónadrágok

Mizuno Impulse Core Mid Tight

Feszülős, térd fölöttig érő férfi futónadrág, hátul középen cipzáras zsebbel néhány apróságnak. Megjelenése nagyon visszafogott, de ha a derékrésznél visszahajtod, akkor vagány Mizuno feliratok kerülnek elő (gyanítom, hogy ez nem szándékos, de szerintem jól néz ki így). Nekem a mérettel nem volt bajom, de ha szorosabbra szeretném húzni, azt egy rejtett zsinór meghúzásával tudom megoldani, ami ugyanott van elöl, mint általában, annyi különbséggel, hogy belülről érhető el. A combnál lévő logo fényvisszaverő. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Impulse 3/4 Printed Tight

Egy újabb ködfoltok ihlette darab, háromnegyedes női futónadrág. Ezen a nadrágon a derékpánt már büszkén kifelé ragyogtatja a Mizuno feliratot, kár, hogy a férfi modellnél nem így varrták be. Puha és lélegző anyaga tartalmaz 11% elasztánt is a poliészter mellett. Hátulján cipzáras zseb a kulcsoknak, vagy a gumicukornak és persze fényvisszaverő Mizuno logo is található rajta. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Aero 4.5 Short

Rövid, szellős férfi futónadrág (a kapott modell és a weboldalon lévő darab ránézésre ez esetben sem hasonlít, talán modellváltás miatt). Perforált, puha betétet kapott, külseje könnyű és szellős, lézervágott lyukakkal és szellős oldalrésszel, nagyjából középcombig ér (12,5 cm hosszú... mármint a nadrág szára). Hátul ezen is találunk zsebet és fényvisszaverő elemeket. Az Aero 4.5 ideális azoknak, akik számára fontos a szabadságérzet, amolyan "sosepucér" futónadrág. Ja, és a marsvörös futópólóval kombinálva modern és kellemes színkombót nyújtanak. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Alpha 4.0 Short

Kecses, laza női futónadrág, nagyjából az Aero 4.5 női megfelelője. Szuperkönnyű sztreccs szövete tökéletes mozgásszabadságot ad, hátul találunk rajta zsebet, szorosabbra húzni pedig elöl kívülről lehet. Csajos lila, csinikék és visszafogott fekete színben is megtalálható. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno futódzsekik

Mizuno Waterproof 20k ER Jacket

Überkiller prémium, esőálló futódzseki, egy vízálló héj, rendkívüli (25k) lélegzőképességgel. Szuperkönnyű sztreccs anyaga testhez simuló és kényelmes, az illesztéseknél ragasztással. A kapucni méretre állítható, szintén sztreccs anyagból készült. Melltájékon találunk egy kis cipzáras zsebet is a legfontosabb apróságainknak (a cipzárak természetesen hegesztettek). Részletek...

Mizuno Aero Jacket

Nagyjából az előző kabát szolidabb, "csupán" vízlepergető hatású és szélálló változata, a kevésbé cudar időjárás mellé. Ehhez is kapunk némi "ködihletést", fényvisszaverő elemeket (külön tetszik az ujjbújtatónál lévő reflektív csík) és cipzáras mellkas-zsebet. Szeles, esetleg szitálós időjárás mellé hasznos ruházati kellék. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Mizuno Aero Jacket Women

Az előbbi dzseki női megfelelője, a női vonalakat követő szabással és színvilága is a gyengébbik nem igényei alapján lett meghatározva. Részletek...

Galériához klikk a képre!

Nos, végezetül azt kell mondjam, hogy ha a Mizuno valamennyi futóruházata olyan minőséget képvisel, mint a nálunk járt (és soha vissza nem adott) darabok, akkor nem is érdemes másik márkák közt kutakodni.

Ajánló