Jótékonysági Spartan Race futam is lesz Veszprémben

Hazánkban hetedik alkalommal rendezik meg a világ legnépszerűbb akadályverseny sorozatát, a Spartan Racet. A széria következő állomása Veszprém, az időpont április 01. szombat, az esemény a Veszprém Sprint nevet viseli.

A „Sprint” az úgynevezett rövidtávú Spartan verseny, ami azt jelenti, hogy egy kb. 5-8 km közötti pályát kell teljesíteni az indulóknak, melyet természetes és mesterséges akadályokkal tarkítanak – ezekből is legalább 20 db-ot kell leküzdeni. Mindemellett az időjárás, valamint a kiszámíthatatlanság is nehezítheti a résztvevők dolgát. Ahogy a szlogen is mondja: You’ll know at the finish line, vagyis a célvonalon tudni fogod, hiszen az indulók nem sejthetik előre, hogy pontosan mi is vár rájuk, a pályarajzot mindig az esemény után hozzák nyilvánosságra a rendezők.

Óriási érdeklődés kíséri az eseményt, a normál Sprint futamok esetében a szervező csapat biztonsági okokból egy 7.000 fős létszámkorlátot határozott meg. A Veszprém Sprint mostanra kis híján teltházas, kizárólag az Elit női futamban vannak még helyek!

Ilyen volt a tavalyi Visegrád Sprint

A rendezvényen – ahogy mindig –, Spartan Kids futamok is lesznek, ahol a 4-14 évesek mérettethetik meg magukat a fiatal korosztályok számára épített akadálypályákon. Megrendezik a Spartan Special Kids futamot is, mellyel a szervezők vállalkozó szellemű sérült gyermekeket szeretnének egy nem mindennapi élményben részesíteni.

A Spartan Race rendezősége a társadalmi szerepvállalásra is fel kívánja hívni a figyelmet. Az eseményen a normál Sprint verseny mellett először lesz hazánkban Jótékonysági Spartan Futam. A társrendezvény bevételének jelentős részéből egy helyi létesítményt, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt támogatják. A résztvevők által befizetett nevezési díjakból az ott tanuló és élő gyermekek életminőségén igyekeznek javítani, valamint oktatóik munkáját segíteni.

A Jótékonysági futamot a normál Sprint verseny után indítják a szervezők a délutáni órákban, egyszerre 250 fő rajtol. A pálya azonos a Sprint pályáéval, a különbség, hogy itt nincs időmérés és díjazás. Ez amolyan közös örömfutás, természetesen a verseny szabályai itt is betartandók és az akadályos kihívásokat is ugyanúgy végre kell hajtani, mint bármelyik Spartan Race versenyen.

A résztvevők itt egy sárga színű „Charity Spartan Sprint” polót kapnak, ebben teljesítik a távot, majd a célba érkezésnél egy sárga színű „Charity Finisher” befutóérmet kapnak.

A szervezők szeretettel várnak minden olyan segítő szándékú résztvevőt, aki a jó cél mellett szeretne kimozdulni abból a bizonyos komfort zónából és valami igazán extrém dolgot kipróbálni, akár családtagjaival, barátokkal, vagy a kollégákkal közösen!

A Jótékonysági Spartan Sprint esetében szintén van létszám limit, erre az eseményre maximálisan 1000 főt tudnak fogadni a rendezők. Mostanra több, mint hétszázan neveztek, így azt kérik a szervezők, hogy aki szeretne csatlakozni a futamhoz, időben regisztráljon.

Az érdeklődők számára további információ a Jótékonysági Futamról az esemény Facebook oldalán található, regisztrálni az alábbi linken lehet.