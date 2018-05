2018.05.04. 0

Simon Ádám

Garmin Forerunner 645 Music teszt

Minek cipelnéd futás közben a telefonod, vagy a pénztárcád!?

A Garmin Forerunner 645 Music egy profin kimaxolt futóóra, multisport felhasználhatósággal, fejlett folyamatos teljesítménykövetéssel és egy rakás olyan ínyencséggel, amitől egy főleg futó multisportoló számára nélkülözhetetlen kelléké válik. A lényeget összeszedtem az alábbi videóban, de utána egy picit részletesebben el is olvashatod:

Profi futóóra multisport tudással

Egy arra alkalmas mellkaspánttal kiegészítve komplett futásdinamikai elemzést nyújt, mint például a talajérintési idő, a lépéshossz, vagy a függőleges oszcilláció. Persze nem csak futás van a világon, így a Forerunner 645 Music használható például medencés úszáshoz, beltéri futáshoz, kerékpározáshoz, szobabiciklizéshez, túrázáshoz, evezős sportokhoz és egyéb erőnléti edzésekhez is, de saját edzést is létrehozhatsz rajta.

Bluetooth és ANT+ szenzorokkal bővíthető a tudása, akár kerékpáros pedálfordulat- és sebességmérővel is kiegészíthetjük.

Majdnem csúcsmodell

Nagyítóval kell keresni azokat a funkciókat, amelyek kimaradtak belőle és amivel kevesebbet tud, mint a Garmin csúcsmodellje, a fenix. Ezek a funkciók a nyílt vízi úszás, a triatlon funkció, a fejlett navigáció, valamint a kiemelkedő akkukapacitás, persze ezért cserébe az óra megőrizhette kecsességét (42,5 x 42,5 x 13,5 mm) és pille súlyát (42,2g).

Így nyer értelmet a csuklós pulzusmérő és a Move IQ

A csuklós pulzusmérő és a Move IQ (automatikus tevékenység-felismerés) is olyan technológiai megoldás, ami nagyon izgalmasan hangzik, ám a gyakorlatban nem 100%-os az élmény. A csuklós pulzusmérő intervall edzésekhez kevés, a Move IQ pedig időnként tévesen azonosítja be az éppen végzett tevékenységet, tehát arra nem jó, hogy teljesen rábízzuk magunkat edzés közben. A két technológia koprodukciója viszont tökéletes arra, hogy profi elemzéseket készítsen az egész napos tevékenységünkről, amikor éppen nem edzünk; vagyis kezdve onnan, hogy figyeli az alvásunkat, egész nap folyamatosan méri a pulzusunkat, számolja a lépéseinket és felismeri, ha bringával megyünk munkába, vagy éppen futunk egyet a busz után - mindezt úgy, hogy hozzá sem kell érnünk az órához, csak viseljük. Ezek alapján olyan adatokhoz jutunk, amik segítenek megérteni, hogy miért vagyunk mondjuk kimerültek, vagy éppen energiától duzzadók.

Widget, számlap, személyre szabhatóság

Érdemes mobilos applikációval szinkronizálni, mert egyrészt így a telefonon rögtön edzés után, nagyobb képernyőn nézhetjük vissza a teljesítményünket, de telefonon keresztül babrálhatjuk a widgeteinket, vagy a számlapot is lecserélhetjük. Ezeken felül a telefonunkra érkezett üzenetekről, bejövő hívásokról, naptárbejegyzésekről is értesülni tudunk az óra számlapján, így nem feltétlenül kell minden bizzegésnél elővennünk a telefonunkat (különösen jól jön ez kerékpáros közlekedés közben). A napról-napra szaporodó widgetek segítségével időjárást, hőmérsékletet, stressz-szintet is csekkolhatunk a csuklónkon, de akár az otthoni világításodat is állíthatod, ha okosotthonod van. Tiszta sci-fi.

Garmin Pay Ready

A zenefunkció (amiről mindjárt szó lesz) azért jó, mert nem kell edzésre magunkkal vinni a telefonunkat egy kis talpalávaló miatt. Hasonló tehermentesítő funkció a Garmin Pay Ready technológia, ami arra szolgál, hogy bankkártyánk adatait megadva pusztán az óra érintésével is tudunk fizetni. Nem kell tehát sem pénzt, sem bankkártyát magunkkal vinni, ha mondjuk egy kiadós futó edzés után megajándékoznánk magunkat egy fagyival, vagy eléhezés közeli állapotban gyorsan bedobnánk egy csokit az útba eső kisboltban. A rossz hír az, hogy ez a lehetőség Magyarországon egyelőre nem érhető el, de ha minden igaz, akkor rövidesen felkerülünk a Garmin Pay Ready országok listájára.

Zene

Na és az igazi trúváj, az órára feltölthető zene, amihez 4 GB (nettó kb. 3,5 GB) tárhely áll rendelkezésre. Nem kell csak azért magaddal vinned az amúgy nem olcsó és általában kevésbé strapabíró telefonod edzéshez, hogy zenét hallgass. Nem kell kihagynod a párakaput és telibe fröcskölheted magad frissítővel, hiszen nem kell a telefonod épségét féltened, no meg nyugodtan felveheted a zseb nélküli futócuccodat. Persze szükséged lesz ehhez egy bluetooth fülesre, ami nem alaptartozék, de ésszerű áron be lehet már szerezni ilyen eszközöket. A zenéket a Garmin Express programmal tudod felpasszítani az órára USB vezetéken keresztül, illetve elvileg tud szinkronizálni bizonyos zenei szolgáltatásokkal is, de ezek itthon sajnos nem elérhetők. Maximális pontszámot akkor kapna, ha mondjuk az Apple Music, vagy a Google Play Music szolgáltatással lehetne vezetékmentesen szinkronizálgatni a már meglévő zenéket (pláne, hogy az ANT+ és bluetooth mellett WiFi hálózatra is tud csatlakozni), de így is megérdemel egy erős négyest.

Nehéz levenni róla a tekintetet

Kijelzője 240x240 pixel felbontású, erős napsütés mellett is jól olvasható, színes MIP, képátlója 30,4 mm. Mindez a valóságban azt eredményezi, hogy egy éles kontrasztú, kellemesen és könnyen leolvasható, részletgazdag kijelzőn csekkolhatjuk az aktuális, vagy az előző teljesítményeinket. Igazán fúdeállat az lenne, ha érintőképernyőt is kapott volna, bár maximum a zenevezérlésnél éreztem azt, hogy egyszerűbb lenne tapogatva megoldani a számok közötti ugrálást, vagy a hangerőszabályzást.

Akku

Alapesetben, ha épp nem indítunk el rajta semmilyen edzést, csupán 24 órás tevékenységfigyelőként használjuk (aktív pulzusméréssel) és közben a telefonunkkal is folyamatos kapcsolatban van, akkor elég hétvégente feltölteni a mellékelt csipeszes USB-töltővel. Ha kimaxolod, zenét hallgatsz, futtatod az edzést GPS használatával, akkor is lenyomhatsz vele egy 5 órán belüli maratont. Az órán lévő csatlakozó egyedi, nem szabványos USB, szóval csak a gyári zsinórral tudod csatlakoztatni a töltőhöz és a számítógéphez.

Összességében

A Garmin Forerunner 645 Music egy olyan sokoldalú, profi futó- és multisport óra, ami a legtöbb futó egyik gyakori problémájára nyújt megoldást, vagyis arra, hogy ne kelljen futáshoz magaddal vinned sem telefont, sem külön zenelejátszót, vagy akár pénzt, bankkártyát. Ha még a lakáskulcsot is ki tudná valahogy váltani, akkor a következő választásokon én megszavaznám miniszterelnöknek.

