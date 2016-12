2016.12.19. 4

Kakuk András

Mitől az egyik legjobb az SKS sárhányója?

Sárhányónak ember ennyire még nem örült

Azt is hihetné az ember, hogy a sárhányó választás a kerékpárra nem egy vasziszdasz. Ám ha magadnak akarod felszerelni és sűrűn szeretnéd használni is, akkor előbb-utóbb megjelennek az igények is.

Pikk-pakk fél nap szerelés

Például nem baj, ha nem igényel fél napot a felszerelése és most még csak nem is túloztam. Kezdve ott, hogy a nagy rakás csavar, bigyó és biszembasz között kiigazodni nem kis kihívás és az még a jobbik eset, ha ezeket gyárilag mellékelték. Ám hiába a sok csavar, van-e a vázadon olyan kialakítás, amivel ezek az izék kompatibilisek és aztán ott van a legdurvábbak legdurvábbika, a méretre vágós tartó pálcák. Csípőfogó, fűrész, reszelő, kisbalta szükségeltetik hozzá és ha szerencséd van, nem vágod véletlenül túl rövidre.

Hogy néz ez ki?

Maradjunk annyiban, hogy egy sárhányó nélküli bringa minden esetben jobban néz ki, mint a felszerelt. De ha már kénytelen vagy felszerelni (mert felmerült az igény, hogy szeretnél szutykos időben is száraz maradni), akkor még mindig nem mindegy, hogy milyen is lesz az összhatás. A saját matt fekete bringámon például elég gányul nézett ki a fényes fekete sárvédő, az alu pálcákról már nem is beszélve.

A fenti problémáim miatt nagyon lelkes voltam, amikor megkaptam az SKS Bluemels Primus, matt fekete sárhányóját, fekete pálcákkal.

Galériához klikk a képre!

SKS Bluemels Primus

A megjelenés tehát már kipipálva, de emiatt még nem lennék lelkendeznék ennyire. A négy páros pálca helyett stabilan és elegánsan megoldották a masszív rögzítést egy-egy páros pálcával. A csavarok mennyisége és minősége különböző vázkialakításokhoz is megfelelő, mindemellett jól érthető felszerelési útmutatót is mellékeltek a csomaghoz. Visszatérve a pálcához, végre nem kell nyiszatolni, fúrni, faragni, hanem a pálcát fogadó elembe kell éppen annyira becsúsztatni, amennyire szükség van.

Galériához klikk a képre!

A szerelés egyszerűségének köszönhetően 45-50 perc alatt készen is voltunk a művelettel és ebben már benne van az agyváltós hátsókerék ki/be rakása és beállítása is. A következő ilyen modellt (mondjuk, ha feleségem ilyet kér karácsonyra) már 20 perc körüli idő alatt is fel tudnám tenni.

ASR

Ezt a modellt is az SKS egyik legjobb alaktrészével, az ASR vészkioldóval szerelték. Ez egy olyan csatlakozó a villa és a sárhányó pálcája között, ami a kerék küllői közé szorult idegen tárgy (mondjuk faág) esetén kiold, megvédve így saját magát a tönkremeneteltől és némileg csökkenti a balesetveszélyt is. Magyarán a gyorskioldó előbb kiold, minthogy olyan mértékű erők hatnának a szerkezetre, ami meghibásodást okozna. Egy-egy ilyen eset után a csatlakozó könnyedén visszapatintható.

Nyári szezonra le szoktam venni a sárvédőket, anélkül általában csinosabb a masina és ebben az időszakban a sár elleni védekezést megoldom levehetőssel. Ezt azonban lehet fennhagyom, mert elég pöpecül néz ki.

