2018.03.13. 0

(X)

Hóolvadás és ünnepi programok a Pilisi Parkerdőben

A Pilisi Parkerdő számos izgalmas programlehetőséget kínál ezen a hétvégén is, amelyek közül kiemelkednek a nemzeti ünnephez kapcsolódó események.

Mi lesz ha olvad a hó? Bizony: sok sár

Gyorsan elolvadt a hó a Pilis magasabban fekvő területein is, így a hosszú hétvégén kirándulni indulóknak sáros utakra, a völgyekben megduzzadt vízfolyásokra kell számítaniuk.



A nagy havat hozó télvégi időjárás után gyors olvadás kezdődött a Pilisi Parkerdő területén. Az alacsonyabb térségekben (mint például a Gödöllői-dombságban, a Zsámbéki-medencében vagy a Budai-hegységben) már teljesen elolvadt a hó, de a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken (mint például Dobogókő, a visegrádi Nagy-Villám vagy a Pilis-tető térségében) már csak mutatóban lehet néhány foltot látni a nemrég még 60 centiméteres hótakaróból.

A hosszú hétvégén kirándulni indulóknak ezért a főváros környéki erdőterületen a változékony időjárás mellett sáros, csúszós utakra és bővizű vízfolyásokra kell számítaniuk.







A szurdokvölgyekben extra mennyiségű víz várható

A magasabb részeken található turistautakon lassabban olvad a letaposott hó, mint az út melletti erdőben, így továbbra is jó szolgálatot tehetnek a bakancsra erősíthető csúszásgátlók, illetve a kamáslik és a túrabotok. Elolvadt viszont a hó a hagyományosan hűvösebb szurdokvölgyekben is, ahol egyre nagyobb mennyiségű víz zúdul alá, ami felduzzasztja a völgyekben és a hegylábakban futó patakokat. A Rám-szakadékban, a Holdvilág-árokban és a többi szurdokvölgyben ebben az időszakban különösen nehéz a túrázás. A meredek oldalak, sziklafalak tövében futó utakon ráadásul ilyenkor nagyobb a kőomlás veszélye is, a fagy elmúltával a kilazult kövek gyakran gurulnak az erdei utakra, túraösvényekre.



Ha túrázni indulsz: még mindig javasolt a réteges öltözet!

Ha útnak indulunk, vegyük figyelembe a város és az erdőterület közötti időjárási különbségeket is! A 4-8 fokos hőmérséklet eltérés a kora tavaszi időszakban a hegyvidéken akár fagypont alatti hideget is jelenthet. Fontos ezért a réteges öltözködés, és az előzetes tájékozódás az időjárás alakulásával kapcsolatban, amiben nagy segítséget nyújthatnak a megújult parkerdo.hu honlapon elérhető webkamerák képei.

Március 15-i programok a Pilisi Parkerdőben



- Március 15.: Emléktúra a Kő-hegyre - a Pilisi Parkerdő a figyelemfelhívás mellett természetesen a nemzeti ünnep időszakában is érdekes látnivalókat és programokat kínál: Petőfi Sándor emlékezetét idézi meg minden évben a szentendrei Kő-hegyre vezető, március 15-i emléktúra, amikor ki-ki felkeresheti a nagy költő emlékhelyét, aki alföldi emberként innen csodálta meg a hegyvidék nyújtotta panorámát.

A Szentendre és Pomáz felett emelkedő Kő-hegyről csodálatos kilátás nyílik a környékre. A meredek hegyoldalt 1845-ben maga Petőfi is megmászta barátaival, Vachot Imrével és Vachot Sándorral, Esztergomba menvén. A kilátóhelyen, ahol megpihentek, 1958 óta emléktábla áll, amely erre a jeles eseményre emlékeztet bennünket.







Az emlékhelytől néhány száz méterre lévő, 2014-ben felújított Kőhegyi Menedékház turistautakon Pomáz, Szentendre, Dömörkapu és Lajos-forrás felől gyalogosan egyaránt jól megközelíthető, így könnyen szervezhetünk különböző hosszúságú túrákat a környéken. Közvetlen környezetének látványosságai között találjuk a Kő-hegy platójának délkeleti sziklatornyait, például a jellegzetes formájú Gomba-sziklát, amit „Napóleon kalapja” néven is emlegetnek.

A természeti kincsek mellett a turistatársadalom számára méltán híres hely még a hegy lapos fennsíkján található Kőhegyi Czibulka János Menedékház, amely hűen idézi meg a magashegyi menedékházak hangulatát.



- Március 18.: a Víz Világnapja a Budakeszi Arborétumban - aki pedig már Budakeszin járna, annak érdemes ellátogatnia a márciustól minden pénteken, szombaton és vasárnap nyitva tartó Budakeszi Arborétumba is, ahol a fenyők zöldje már a tavaszi lombfakadás színeit vetíti előre. Március 18-án, a Víz Világnapja alkalmából az arborétum kis tavának tavaszi éledésével ismerkedhetnek meg a látogatók, és aktívan bekapcsolódhatnak a szakemberek munkájába, akik vízi növényeket ültetnek, halakat etetnek, egyben felújítják a tó körüli berendezéseket is.

Tovább bővült a Budakeszi Arborétum odútelepe

A közelgő tavaszi költési időszak előtt a Budakeszi Arborétumban újabb 14 madárodút helyezett ki az 1000 Odú Egyesület a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészetének szakembereivel közösen. Ezzel a mesterséges fészkelőhelyek száma 29-re emelkedett a márciustól minden hétvégén látogatható növénygyűjtemény területén.

A 2017-ben indult odútelepítési program első ütemében elsősorban a fenyvesekben élő és fészkelő kékcinegék, fenyves cinegék, barátcinegék, kormosfejű cinegék és búboscinegék számára alkalmas, úgynevezett „A” típusú odúkat helyeztek ki a szakemberek. 9 odúban sikeresen fészket raktak az arborétum szárnyas lakói, 3 odúban pedig kétszer is költöttek fenyves cinegék, kékcinegék és széncinegék.

Az odútelepet a szakemberek folyamatosan ellenőrzik, és külön vizsgálják, hogy az arborétumi növényvilág változatossága milyen hatással van az ott megtelepedő odúlakó madarak fajgazdagságára.



- Március 18.: Gazdit kereső kutyák a Budakeszi Vadasparkban - a víz helyett a négylábúaké lesz a főszerep március 18-án a Budakeszi Vadasparkban, ahol az Ürömi Állatmenhely és a Duhajdombi Kutyaiskola a felelős kutyatartás fontosságára hívja fel programjával a figyelmet. A vadasparkban ritka vendégnek számító, megmentett és gazdára váró kutyusokat látva érdemes megismerkedni az erdei kutyasétáltatás tíz legfontosabb szabályával is.

Ezen a napon a kutyáké lesz a főszerep, a Budakeszi Vadaspark várja a kutyabarátokat! Az Ürömi Állatmenhely és a Duhajdombi Kutyaiskola települ ki megmentett és gazdit kereső kedvencekkel, és a felelős kutyatartással kapcsolatos sok-sok hasznos információval.

Aki szeretné megtudni, hogyan telnek az állatmentők hétköznapjai, vagy milyen szempontok alapján választanak gazdit egy-egy elárvult kutyának, az feltétlenül jöjjön el ezen a napon a Budakeszi Vadasparkba. A gyerekbarát menhely munkatársai, önkéntesei és a velük érkező megmentett kutyusok a felelős kutyatartás legfontosabb szabályaira is fel kívánják hívni a figyelmet, működési területükön ugyanis szinte minden napra jut egy-egy csatangoló kutya, akit vissza kell juttatni az otthonába vagy új gazdit kell találni a számára. Hitvallásuk szerint a gazda és kutya harmonikus együttéléséhez megfelelő képzésre is szükség van: ennek a lehetőségeit mutatja be a menhellyel együtt dolgozó Duhajdombi Kutyakiképző Iskola.

A programmal az együttműködők a felelős kutyatartás fontosságát is hangsúlyozni szeretnék, hogy minél kevesebb elhagyatott állatot kelljen megmenteniük, hogy minél kevesebb erdei állat szenvedjen a nemkívánatos találkozásoktól, és a kutya nélkül kirándulók is nyugodtan, biztonságosan tölthessék szabadidejüket az erdőben. A program során megismerhetjük tehát az erdei kutyasétáltatás szabályait is, amiket korábban 10 pontban foglalt össze a Pilisi Parkerdő ingyenes, online letölthető kiadványa.

Irány tehát a Budakeszi Vadaspark, ahol nemcsak új ismeretekkel gazdagodhatunk a kutyatartással kapcsolatban, hanem akár egy új kedvencet is befogadhatunk a családba!



Erdei húsvét a Madas László Erdészeti Erdei Iskolában

Március 5-én érkezett az első csoport a Madas László Erdészeti Erdei Iskola böjti időszakban szervezett „Erdei húsvét” programsorozatára. Az időjárás igencsak megtréfált mindenkit, hiszen az ébredő tavasz helyett még a téli alvó erdőben sétálhattak a gyerekek. Ők persze nem bánták, hogy megrohamozhatták az Erdei Művelődés Háza előtti hóvárat, és jókat csúszkáltak a havas hegyoldalban.

Az Erdei Művelődés Házában még javában ropog a tűz a cserépkályhában, de a tavasz már bekukucskált: készülnek a húsvéti tojások, sülnek a nyuszisütik.

Az erdei iskola „házi” bábszínháza is új mesével várja a gyerekeket. A meséből kiderül, hogyan vette át a nyuszi a húsvéti báránytól az ajándékhozó szerepet, az izgalmas történet epizódjain keresztül kicsik és nagyok is megismerkedhetnek a húsvéti szokások átalakulásának történetével.

Az első héten 113 kisiskolás és óvodás gyermek, valamit 11 pedagógus vett részt húsvéti készülődésünkön. A nagyszerdáig tartó, teltházzal futó programsorozatra mintegy 400 gyermek és pedagógus jelentkezett, így az ország legrégebbi erdei iskolájában idén ismét több száz fiatal ismerkedhet meg testközelből az ébredő tavaszi erdővel és a húsvéti ünnepkör néphagyományaival.







Még több infó:

www.parkerdo.hu

Ajánló