2019.01.31. 0

Csúszósak a turistautak a Pilisi Parkerdőben

A Pilisi Parkerdő Zrt. fokozott óvatosságra inti a túrázókat a Budapest körüli erdőkben, az olvadás és újrafagyás miatt az ösvények jegesedése balesetveszélyes lehet.

A téli erdő gyönyörű, érdemes kirándulni indulni, kiszakadni a városi szürkeségből. Azonban a szokásosnál jobban fel kell készülni, hiszen az erdőben uralkodó viszonyok jelentősen eltérhetnek a városban tapasztaltaktól, a sokak által látogatott kirándulóhelyeken és a szurdokokban pedig a letaposott, eljegesedett hó miatt különösen csúszósak a turistautak.





Indokolt elővigyázatosság az erdőkben

A hétvégén jelentős felmelegedés és csapadék várható, ami a városban valószínűleg elolvasztja a havat. Igazán ilyenkor szembetűnő a különbség a városi és az erdei viszonyok között: a Pilisi Parkerdő magasabban fekvő kirándulóerdeiben ugyanis továbbra is télies viszonyokra kell számítani. Az erdészek ezért arra kérnek minden kirándulni indulót, hogy a szokásosnál jobban készüljenek fel az erdőjárásra, és tartsák be a természetjárás téli szabályait.

Csúszós utak, jeges ösvények

A népszerű kirándulóhelyeken a csúszós utakra kell először is felkészülni. A letaposott hó sok helyen jéggé fagyott, és csak lassan olvad el, így még akkor is csúszik, amikor az erdő aljáról esetleg már eltűnt a hó. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a nappal felolvadó hólé éjszakánként megfagyva gyakran tovább növeli a jégréteg vastagságát. Ilyen nehezen járható részek például a szurdokok, mint például a Rám-szakadék vagy a Holdvilág-árok, ahol a hasadék végén álló létra használatát sem javasolják. Szintén csúszósak a Budai-hegység népszerű útvonalai vagy a kitett helyeken vezető ösvények, mint a Vadálló-kövek környéke vagy a Spartacus-ösvény. Ezért csak megfelelő lábbeliben, lehetőleg bakancsban érdemes útnak indulni, és nagy segítséget jelent egy jó túrabot is az út során.

Fokozott óvatosság a takarított kerékpárutakon is

A kerékpározásra kijelölt erdészeti utak egy részét ugyan hókotrókkal takarítják, de környezetvédelmi okból sehol sem sózzák, ezért csak fokozott óvatossággal használhatóak. Semmiképp sem szabad rossz műszaki állapotban lévő vagy elkopott gumijú kerékpárral útnak indulni.

A balesetek elkerülése végett ne térjünk le a jelzett turistautakról

A nehezen járható utak miatt hosszabb menetidőre kell felkészülni. Különösen fontos erre figyelni a viszonylag korai sötétedés miatt. Ebben az időszakban az erdőterületen 17 óra körül sötétedik, így fontos időben elindulni hazafelé, nehogy sötétben kelljen botorkálni a csúszós utakon. Télen szintén komolyabban kell venni a turistautak használatát, vagyis lehetőleg senki ne térjen le a jelzett utakról, megelőzve így az eltévedést és az esetleges baleseteket.

A téli kirándulás tervezésekor azt is számításba kell venni, hogy a megszokott és kijelölt parkolóhelyeken a hó miatt kevesebb autó fér el. Ezért ebben az évszakban az erdészek nemcsak a környezetvédelmi szempontok miatt javasolják a tömegközlekedés használatát az erdőterület megközelítésekor.

Mindezek figyelembe vételével azonban a Pilisi Parkerdő télen is látogatható, és különleges élményeket tartogat a kellően felkészült természetjáróknak.

További infó:

www.parkerdo.hu

Ajánló